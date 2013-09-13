Sony Türkiye, özel bir PS Vita paketini satışa sunuyor





Pazara iddialı bir giriş yapmasına rağmen PS Vita ile beklediği satış rakamlarına bir türlü ulaşamayan Sony, kısa süre önce el konsolunun daha ucuz bir versiyonunu satışa sunmuştu. PS Vita'nın satışlarını özel paketlerle artırmaya çalışan Sony, ülkemizde de özel bir PS Vita paketi satışa sunmaya hazırlanıyor.





Sony Türkiye yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre haftasonundan itibaren Electroworld mağazalarından başlamak üzere özel bir PS Vita paketi ülkemizde satışa sunulacak.





PS Vita Mega Paket olarak adlandırılan paket içerisinde PS Vita WiFi versiyonu, 8GB kapasiteli hafıza kartı, 10 oyun içeren hediye kartı ve kutulu Resistance oyunu yer alıyor. Paketin perakende satış fiyatı ise 649TL olarak belirlenmiş.





Kısa süre önce PS Vita'da indirime de giden Sony'nin yeni mega paketi henüz cihazı satın almakta kararsız olan tüketicilere iyi bir seçenek sunabilir.