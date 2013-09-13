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Sony Türkiye, özel bir PS Vita paketini satışa sunuyor

5 yıl
978
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12
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Türkiye, özel bir PS Vita paketini satışa sunuyor

Pazara iddialı bir giriş yapmasına rağmen PS Vita ile beklediği satış rakamlarına bir türlü ulaşamayan Sony, kısa süre önce el konsolunun daha ucuz bir versiyonunu satışa sunmuştu. PS Vita'nın satışlarını özel paketlerle artırmaya çalışan Sony, ülkemizde de özel bir PS Vita paketi satışa sunmaya hazırlanıyor.

Sony Türkiye yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre haftasonundan itibaren Electroworld mağazalarından başlamak üzere özel bir PS Vita paketi ülkemizde satışa sunulacak.

PS Vita Mega Paket olarak adlandırılan paket içerisinde PS Vita WiFi versiyonu, 8GB kapasiteli hafıza kartı, 10 oyun içeren hediye kartı ve kutulu Resistance oyunu yer alıyor. Paketin perakende satış fiyatı ise 649TL olarak belirlenmiş.

Kısa süre önce PS Vita'da indirime de giden Sony'nin yeni mega paketi henüz cihazı satın almakta kararsız olan tüketicilere iyi bir seçenek sunabilir.

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burakesan 5 yıl
Bir cebinde 5 inç cep telefonu, diğer cebinde 5 inç PS Vita... İnsanlar haliyle bir cep telefonu ile hem oyunu hem de telefon fonsiyonlarını almayı seçiyor. Otobüste, metrobüste, metroda tek elinizle bir şey yapamıyorsunuz Vita'da, ama telefonda bir nebze. PS Vita'nın verdiği grafik performansı yok belki telefonlarda ama durum böyle olunca tercih büyük çapta değişiyor.
Bir cebinde 5 inç cep telefonu, diğer cebinde 5 inç PS Vita... İnsanlar haliyle bir cep telefonu ile hem oyunu hem de telefon fonsiyonlarını almayı seçiyor. Ot...
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Jül Sezar 5 yıl
10 oyun belirli mi yoksa secme isi bize mi birakiliyor?
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Redlife35 5 yıl
10 oyun iddaalı bi sayı
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okan_cehapelioglu 5 yıl
10 tane hediye oyun olması iyiymiş bundan bitane alsam aslında işyerinde iyi zaman gecirmiş olurum
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Ersin ÇAKI 5 yıl
Hangi platformda dublaj oyunlar var söyleyin bana. Benim çöp dediğiniz konsolumda var mesela :)
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DH Misafiri 5 yıl
Çöp dediğiniz Sony hiç bir zaman Amerikalılar gibi davranmamıştır. Intel'in kaç kez soket değiştirdiğinin, Apple'ın kaç çeşit IPhone'u olduğunun (ta ki Samsung çıkana, HTC vb. Samsung'un arkasına takılana kadar), HP'nin aslında yazıcı değil kartuş sattığının, Microsoft'un her işletim sistemi çıkardığında kullanılan donanımların otomatikman kullanılmaz hale geldiğinin/aşırı performans düşüşü yaşadığının farkında değil misin? Asıl bunlar çöp...
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darknesss45 5 yıl
3ds varken bu paraya tutmamis bir cihazi almak akil kari degil
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cagataykoroglu 5 yıl
Yorumlara baksan herkes PS Vita alıyor gibi bir hava var. Şu anlamsız cihazı öyle savunuyorsunuz ki dünyada akıllı bir siz varsınız. O yüzden satışları bir türlü yükselmiyor.
Hala anlamadınız bu cihazın bu aksesuar ve oyun fiyatlandırmasıyla tutma ihtimali olmadığını.
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wustti 5 yıl
colik cocuk icin iyi adam konsol alsa adam gibi evde tv yi mesgul eddecek oyun paketi de var daya cocuga gitsin:) ben yetiskin bi adamim bunu ozellikle yanimda tasimam. telefonum da oyun var ama begendiklerimi satin aliyorum.
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qwerty94 5 yıl
bende ps3 le beraber 649 sandım :(
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burakesan 5 yıl
Bir cebinde 5 inç cep telefonu, diğer cebinde 5 inç PS Vita... İnsanlar haliyle bir cep telefonu ile hem oyunu hem de telefon fonsiyonlarını almayı seçiyor. Otobüste, metrobüste, metroda tek elinizle bir şey yapamıyorsunuz Vita'da, ama telefonda bir nebze. PS Vita'nın verdiği grafik performansı yok belki telefonlarda ama durum böyle olunca tercih büyük çapta değişiyor.
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