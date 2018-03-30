Sony VENICE Full-Frame sinema kamera sisteminin Türkiye lansmanı yapıldı

Sinema profesyonelleri arasında beğenilen serilerden olan ve geçtiğimiz ay global olarak satışına başlanan Sony CineAlta serisinin yeni üyesi VENICE Full-Frame için Türkiye lansmanı yapıldı.

Sony VENICE Full-Frame özellikleri ve fiyatı

Gerçek 36x24mm Full-Frame görüntü çekimi sunan Sony VENICE Full-Frame sinema kamera sistemi, sektörde bir ilk olarak kullanıcı tarafından değiştirilebilir sensöre sahip. Sadece altı vidanın sökülerek değiştirilebilen sensör böylece gelecekteki yükseltmeler ve üretim açısından esneklik sağlıyor.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Full Frame modunda 6K çözünürlük (6048 x 4032) sunan kamera sistemi 15'ten fazla pozlama genişliği kademesine sahip. Dinamik aralık ile ışık hassasiyeti arasında geçiş yapan Dual Base ISO ve High Base ISO 2500 modları ile birlikte düşük ışık koşullarında yüksek bir performans sunuyor.

Dahili 8 adımlı optik ND filtreli servo mekanizması olan ürün cilt tonlarını ve vurguları belirginleştiren yeni bir renk tekniği kullanıyor. Sistem Full Frame modunda 3:2, 4K modunda 4:3 ve küresel görünümde de 17:9 ile 16:9 görüntü oranı sunuyor.

VENICE Version 1.0 yazılımı ile gelen Sony VENICE Full-Frame yaz aylarında daha gelişmiş özelliklerle donatılmış Version 2.0 yazılım güncellemelerini de alacak. Ürünün yurt dışı fiyatı 43000$ şeklindeydi.