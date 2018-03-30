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Sony VENICE Full-Frame sinema kamera sisteminin Türkiye lansmanı yapıldı

Geçtiğimiz yıl sonbahar aylarında duyurulan ve bu yıl Şubat ayında da satışa sunulan Sony VENICE Full-Frame sinema kamera sistemi ülkemize de geldi. Detaylar haberimizde.
1 yıl
2,5b
1
12
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sinema profesyonelleri arasında beğenilen serilerden olan ve geçtiğimiz ay global olarak satışına başlanan Sony CineAlta serisinin yeni üyesi VENICE Full-Frame için Türkiye lansmanı yapıldı.

Sony VENICE Full-Frame özellikleri ve fiyatı

Gerçek 36x24mm Full-Frame görüntü çekimi sunan Sony VENICE Full-Frame sinema kamera sistemi, sektörde bir ilk olarak kullanıcı tarafından değiştirilebilir sensöre sahip. Sadece altı vidanın sökülerek değiştirilebilen sensör böylece gelecekteki yükseltmeler ve üretim açısından esneklik sağlıyor.

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Full Frame modunda 6K çözünürlük (6048 x 4032) sunan kamera sistemi 15'ten fazla pozlama genişliği kademesine sahip. Dinamik aralık ile ışık hassasiyeti arasında geçiş yapan Dual Base ISO ve High Base ISO 2500 modları ile birlikte düşük ışık koşullarında yüksek bir performans sunuyor.

Dahili 8 adımlı optik ND filtreli servo mekanizması olan ürün cilt tonlarını ve vurguları belirginleştiren yeni bir renk tekniği kullanıyor. Sistem Full Frame modunda 3:2, 4K modunda 4:3 ve küresel görünümde de 17:9 ile 16:9 görüntü oranı sunuyor.

VENICE Version 1.0 yazılımı ile gelen Sony VENICE Full-Frame yaz aylarında daha gelişmiş özelliklerle donatılmış Version 2.0 yazılım güncellemelerini de alacak. Ürünün yurt dışı fiyatı 43000$ şeklindeydi.

 

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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen ONY86
ONY86

bir cep telefonu kamerası değil.bazen düşünüyorum minacık kameralar 4k video çekiyor ediyor bu adamlar trilyonluk kamera yapıyor,milleti mi kekliyolar diye.

Cep telindeki 4K ile bu aletin çektiği 4K video'yu bir mi tutuyorsun cahil cahil konuşmayın
ONY86bir cep telefonu kamerası değil.bazen düşünüyorum minacık kameralar 4k video çekiyor ediyor bu adamlar trilyonluk kamera yapıyor,mi...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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Lord Melkor 1 yıl ONY86
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1 Yanıt Yanıtla +6
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faniseyler 1 yıl
Her eve lazım
sadece kısa bi süre için
43000$
Yanıtla +4
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Kerim5100 1 yıl
"Ne gerek var iPhone'la da çekilir aynısı :S" diyenler gelmeden yerimizi alalım :D
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gcb1903 1 yıl
Cep telefonunun o kırık bulgur kadar sensörü, merceği ile tam kare bir profesyonel makineyi ciddi ciddi bir tutuyorlar.
Drone ile uzay gemisini bir tutmak gibi garip kaçıyor.
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zolzauza 1 yıl
Sony fotoğraf/kamera alanındaki tecrübe ve kalitesini keşke telefon alanınada taşısa kesinlikle bu konuda rakipsiz olur.
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face1tr 1 yıl zolzauza
piyasadaki hemen her telefonun kamera sensörünü Sony üretiyor.
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ONY86 1 yıl
bir cep telefonu kamerası değil.bazen düşünüyorum minacık kameralar 4k video çekiyor ediyor bu adamlar trilyonluk kamera yapıyor,milleti mi kekliyolar diye.
2 Yanıt Yanıtla +2
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Lord Melkor 1 yıl ONY86
Bu konuya uzak olduğunuzu gösteriyor
1 Yanıt Yanıtla +6
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BekirARSLAN 1 yıl ONY86
ONY86

bir cep telefonu kamerası değil.bazen düşünüyorum minacık kameralar 4k video çekiyor ediyor bu adamlar trilyonluk kamera yapıyor,milleti mi kekliyolar diye.

Cep telindeki 4K ile bu aletin çektiği 4K video'yu bir mi tutuyorsun cahil cahil konuşmayın
2 Yanıt Yanıtla +13
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faniseyler 1 yıl
Her eve lazım
sadece kısa bi süre için
43000$
Yanıtla +4
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