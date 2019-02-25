Sony, Xperia 10 ve 10 Plus modellerini duyurdu

Sony, MWC 2019’da dünyanın ilk 4K OLED ekranlı Xperia 1 akıllı telefonunu tanıttı. Amiral gemisi bu modelle birlikte orta sınıf için geliştirilen Xperia 10 ve Xperia 10 Plus modelleri de duyuruldu. İki model de abisine benzer şekilde 21:9 boy oranında ekran ile geliyor.

Xperia 10 Plus

Sony Xperia 10 Plus adından anlaşılacağı üzere daha büyük boyutta. 21:9 oranındaki 6.5 inç ekran 1080 x 2520 piksel (Full HD+) çözünürlüğünde. 3000 mAh batarya ile gelen cihaz çift arka kameraya sahip. Ana kamera 12 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekimine olanak sağlarken yardımcı kamera 2x optik yakınlaştırma amacıyla kullanılan 8 MP sensör ile geliyor. Xperia 10 Plus 16:9 veya 21:9 formatında 4K videolar çekebiliyor. Sony, SteadyShot ismini verdiği elektronik stabilizasyon sistemi ile sarsıntıların ve titremelerin önüne geçtiğini belirtti. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde kamera bizleri karşılıyor.

Xperia 10 Plus herhangi bir çentiğe sahip değil. Alt ve yan çerçeveler oldukça ince gözükse de üst tarafta kamera ve diğer sensörlerin yerleşebilmesi için görece daha kalın bir çerçeve yer alıyor. Gücünü Snapdragon 636 yonga setinden alan akıllı telefonun diğer özellikleri, 4 GB RAM, 64 GB depolama ve microSD kart desteği olarak sıralanabiliyor.

Xperia 10

Xperia 10, yine 21:9 en boy oranına sahip Full HD+ ekranla geliyor. Ancak bu sefer ekran boyutu 6.0 inç. Kamera kısmı ise 13+5 MP çözünürlüğündeki ikili paketin elinde. 4K video kaydı ve SteadyShot özelliği Xperia 10 modelinde de korunmuş. Ön tarafta yine 8 MP öz çekim kamerası var.

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Xperia 10, Snapdragon 630 ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 3 GB RAM, 64 GB depolama ve 2870 mAh batarya eşlik ediyor. Tasarım noktasında Xperia 10 Plus modeliyle boyut haricinde birebir aynı olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak her iki cihazın parmak izi sensörünün yan tarafa konumlandırıldığını belirtelim.

Xperia 10 ve Xperia 10 Plus fiyatlandırması

Sony’nin orta seviye bu modelleri ülkemize getirip getirmeyeceği bilinmiyor. Geçtiğimiz günlerde fiyat etiketi Xperia 10 için 350 dolar, Xperia 10 Plus için 430 dolar olarak ortaya çıkmıştı. Ancak Sony tarafından resmi fiyat bilgileri paylaşılmadı. Fiyatlar bölgeden bölgeye değişebileceği için etkinlikte açıklanmadığı tahmin ediliyor. Siyah, Lacivert ve Gümüş renkleri her iki cihaz için ortak. Ek olarak Xperia 10’un Pembe rengi, Xperia 10 Plus’ın ise Altın rengi bulunuyor.

https://www.gsmarena.com/sony_xperia_10_and_10_plus_unveiled_midrangers_with_219_screens_dual_cameras-news-35651.php