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Sony Xperia 2'nin tasarımı ortaya çıktı

İnternete düşen yeni kılfı görselleri Sony Xperia 2'nin nasıl bir tasarıma sahip olacağını ortaya çıkardı. Amiral gemisi telefonun IFA 2019'da tanıtılması bekleniyor.
7 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Slashleaks adlı internet sitesi, Sony Xperia 2'ye ait olduğu iddia edilen birkaç kılıf görseli paylaştı. Akıllı telefonun tasarımı geçtiğimiz haftalarda da internete düşmüştü. Yayınlanan yeni görseller daha önceki sızıntılarla paralellik gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Honor 9X'in özelliklerini açığa çıkaran yeni ipucu görselleri yayınlandı"
Xperia 2'nin Şubat ayında piyasaya sürülen Xperia 1’in daha küçük bir versiyonu gibi görüneceği bildirilmişti. Cihazın 21:9 görüntü oranını koruması bekleniyor. Bununla birlikte Snapdragon 855 yonga seti, 6 GB RAM ve 3.000 mAh kapasiteli bir pille geleceğine yönelik bilgiler var.

IFA 2019'da tanıtılacak

Xperia 2'nin arkasındaki kamera sistemi Xperia 1'deki gibi ortada yer almayacak. Modül yeni telefonda sol üst köşeye taşındı. Ayrıca Xperia 2'nin öncekinden daha kompakt bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor.
Sony yeni amiral gemisi telefonunu büyük ihtimalle 6-11 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek IFA 2019 fuarında tanıtacak. Yani Xperia 2 ile tanışabilmemiz için birkaç ay daha beklememiz gerekiyor.

http://www.slashleaks.com/l/sony-xperia-2-case-matches-previously-leaked-cad-renders Yorum Yaz
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kucukyenici 2 sa.
Sony telefon üretmeye devam ediyor mu?
Diğer firmalar aldı başını gitti. Bu saatten sonra piyasada tutunamaz.
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damn2u 6 sa.
Kameralar 2'nin üzerine çıktığı an orantılar gitti, bir çirkinlik geldi tasarımlara. Bir de kameradan parmağımız çıkmasın diye şu kameraları arka bölümü tam orta üst bölümüne hizalamayı standart hale getirseler ne güzel olacak.
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