Sony Xperia 2'nin tasarımı ortaya çıktı

Slashleaks adlı internet sitesi, Sony Xperia 2'ye ait olduğu iddia edilen birkaç kılıf görseli paylaştı. Akıllı telefonun tasarımı geçtiğimiz haftalarda da internete düşmüştü. Yayınlanan yeni görseller daha önceki sızıntılarla paralellik gösteriyor.

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Xperia 2'nin Şubat ayında piyasaya sürülen Xperia 1’in daha küçük bir versiyonu gibi görüneceği bildirilmişti. Cihazın 21:9 görüntü oranını koruması bekleniyor. Bununla birlikte Snapdragon 855 yonga seti, 6 GB RAM ve 3.000 mAh kapasiteli bir pille geleceğine yönelik bilgiler var.

IFA 2019'da tanıtılacak

Xperia 2'nin arkasındaki kamera sistemi Xperia 1'deki gibi ortada yer almayacak. Modül yeni telefonda sol üst köşeye taşındı. Ayrıca Xperia 2'nin öncekinden daha kompakt bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor.

Sony yeni amiral gemisi telefonunu büyük ihtimalle 6-11 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek IFA 2019 fuarında tanıtacak. Yani Xperia 2 ile tanışabilmemiz için birkaç ay daha beklememiz gerekiyor.

http://www.slashleaks.com/l/sony-xperia-2-case-matches-previously-leaked-cad-renders