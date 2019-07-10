Honor 9X'in özelliklerini açığa çıkaran yeni ipucu görselleri yayınlandı

Honor 9X serisi 23 Temmuz tarihinde düzenlenecek bir etkinlikte resmen tanıtılacak. Çinli şirket sosyal medya üzerinden akıllı telefonla ilgili tansiyonu yükseltecek bazı paylaşımlar yapıyor. Son olarak Honor başkan yardımcısı George Zhao, cihazın ne gibi özellikler sunacağına dair ipuçları veren birkaç görsel yayınladı.

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Dört görselde de Honor 9X kutusu sabit kalırken yanına oyun kumandası, saat, oyuncak araba ve kamera rulolarının yerleştirildiğini görüyoruz. Şirketin bu paylaşımlarla cihazın oyun yeteneğini, pil ömrünü, hızlı performansını ve etkileyici kamera kalitesini vurgulamayı hedeflediği ortada. Başarılı olmuş gibi de duruyor.

Honor 9X ve Honor 9X Pro'nun 6.59 inç Full HD+ LCD ekran dahil olmak üzere birçok özelliği paylaşacağı söyleniyor. Sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 810 işlemciden güç alacak serinin RAM ve depolama seçenekleri konusunda henüz bir bilgi yok.

Üçlü kamera sistemi ve 4.000 mAh pil

Her iki telefonda da üçlü arka kamera sistemi yer alacak. Tek fark Honor 9X'te 24 megapiksel, Honor 9X Pro'da ise 48 megapiksel çözünürlüğünde ana sensöre yer verilmesi. Akıllı telefonların ön tarafında ise 20 megapiksellik açılır-kapanır selfie kamerası görev yapacak.

Honor 9X'in 4.000 mAh kapasiteli bir pil içereceği bildiriliyor. Standart model 10 W hızlı şarj teknolojisi ile gelirken, Pro varyantı 22.5 W hızlı şarj özelliği sunacak. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında parmak izi tarayıcısı, Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1 arayüzü ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

https://www.weibo.com/1788052133/HCFuTbIf6