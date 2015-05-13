Sony Xperia A4 Japonya'da resmiyet kazandı

Bu yıl global pazarlara Xperia M4 Aqua, Xperia E4 ve Xperia C4 akıllı telefon modellerini sunan Sony, memleketi Japonya'da ise üst perdeden yol almaya devam ediyor. Xperia Z4 amiral gemi modelini bu pazar için duyuran firma şimdi de Xperia A4 adında yeni bir model daha tanıttı.





Aslında bu seri Japonya'da uzun süredir mevcut. Son olarak Xperia A2 adında geçen yıl bir model piyasaya sürülmüştü. Xperia A4 ise bunun devamı olacak. Model özellikleri ile Xperia Z3 Compact modelini hatırlatıyor.





4.6 inçlik ekranında 720p çözünürlük barındıran modele 4 çekirdekli Snapdragon 801 yongaseti gerekli gücü sağlıyor. 2GB RAM'in eşlik ettiği modelde artırılabilir 16GB dahili depolama kapasitesi mevcut.





Modelde ayrıca 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 2.2MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi, 2600mAh gücünde batarya, 9.1mm kalınlık ve 129gr ağırlık şeklinde diğer özellikler mevcut.





Belirttiğimiz gibi model Japonya'ya özgü olarak kalacak. Haziran ayı ortasında piyasaya çıkması beklenen Xperia A4 modeli için fiyat bilgisi ve global çıkış ihtimali şimdilik bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-A4-now-official-in-Japan-another-try-at-the-Xperia-Z3-Compact-formula_id69231