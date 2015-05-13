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Sony Xperia A4 Japonya'da resmiyet kazandı

4 yıl
3,6b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia A4 Japonya'da resmiyet kazandı

Bu yıl global pazarlara Xperia M4 Aqua, Xperia E4 ve Xperia C4 akıllı telefon modellerini sunan Sony, memleketi Japonya'da ise üst perdeden yol almaya devam ediyor. Xperia Z4 amiral gemi modelini bu pazar için duyuran firma şimdi de Xperia A4 adında yeni bir model daha tanıttı.

Aslında bu seri Japonya'da uzun süredir mevcut. Son olarak Xperia A2 adında geçen yıl bir model piyasaya sürülmüştü. Xperia A4 ise bunun devamı olacak. Model özellikleri ile Xperia Z3 Compact modelini hatırlatıyor. 

4.6 inçlik ekranında 720p çözünürlük barındıran modele 4 çekirdekli Snapdragon 801 yongaseti gerekli gücü sağlıyor. 2GB RAM'in eşlik ettiği modelde artırılabilir 16GB dahili depolama kapasitesi mevcut. 

Modelde ayrıca 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 2.2MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi, 2600mAh gücünde batarya, 9.1mm kalınlık ve 129gr ağırlık şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Belirttiğimiz gibi model Japonya'ya özgü olarak kalacak. Haziran ayı ortasında piyasaya çıkması beklenen Xperia A4 modeli için fiyat bilgisi ve global çıkış ihtimali şimdilik bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-A4-now-official-in-Japan-another-try-at-the-Xperia-Z3-Compact-formula_id69231 Yorum Yaz
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Christian Lorenz 4 yıl en beğenilen
DaRKFoRCeS
Gelmesine de gerek yok. Geçen hafta 2si1 de bahsedildiği gibi zarar ediyorlar. Kamera ve sensörler konusunda iyi bir yıl geçirdiler. Fakat kompakt serisi ve üst seviyedeki cihazlar yeterli idi. Zamanlamaları kötü orası ayrı dava ve fiyatları uçuk.

S6 2500 TL
One M9 2800 TL
LG G4 2300-2400 ( Tahminen)
İphone 6 2300 TL
ama Sony pahalı değil mi ? Kusura bakmayın da yılların firması telefon pazarına daha dün girmiş Asusla,GM ile aynı fiyattan telefon satarsa ben almam zaten.Sony'nin her zaman pazarda bir duruşu olmuştur senin o zarar dediğin şey de firmalar yıllık olarak misal bu yıl 60 Milyar Dolar kazanmayı hedefliyoruz diyip 58 Milyar kazanıyorlarsa zarar açıklarlar yani ellerinden giden bir para yok sadece o hedeflenen mali gelire ulaşılamadığı anlamına gelir.Ayrıca bu model Japonyaya has bir model olduğu için burdaki Compact'ın zaten aynısı sadece isim değişikliği var.
Arkadaş ne çok Sony batırmak isteyen insan varmış şu forumda hepinize tek tek cevap versem ne benim nefesim yeter ne sizin ısrarla Sony'i batırma isteğiniz,pes !
DaRKFoRCeSGelmesine de gerek yok. Geçen hafta 2si1 de bahsedildiği gibi zarar ediyorlar. Kamera ve sensörler konusunda iyi bir yıl geçirdiler. ...
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badcat91 4 yıl
Christian Lorenz
DaRKFoRCeSGelmesine de gerek yok. Geçen hafta 2si1 de bahsedildiği gibi zarar ediyorlar. Kamera ve sensörler konusunda iyi bir yıl geçirdiler. Fakat kompakt serisi ve üst seviyedeki cihazlar yeterli idi. Zamanlamaları kötü orası ayrı dava ve fiyatları uçuk.
S6 2500 TLOne M9 2800 TLLG G4 2300-2400 ( Tahminen)İphone 6 2300 TLama Sony pahalı değil mi ? Kusura bakmayın da yılların firması telefon pazarına daha dün girmiş Asusla,GM ile aynı fiyattan telefon satarsa ben almam zaten.Sonynin her zaman pazarda bir duruşu olmuştur senin o zarar dediğin şey de firmalar yıllık olarak misal bu yıl 60 Milyar Dolar kazanmayı hedefliyoruz diyip 58 Milyar kazanıyorlarsa zarar açıklarlar yani ellerinden giden bir para yok sadece o hedeflenen mali gelire ulaşılamadığı anlamına gelir.Ayrıca bu model Japonyaya has bir model olduğu için burdaki Compactın zaten aynısı sadece isim değişikliği var.Arkadaş ne çok Sony batırmak isteyen insan varmış şu forumda hepinize tek tek cevap versem ne benim nefesim yeter ne sizin ısrarla Sonyi batırma isteğiniz,pes !

ARKADAŞIM NE DE GÜZEL AÇIKLAMA YAPMIŞ. SONY 100 YILLIK BİR EĞLENCE VE TEKNOLOJİ FİRMASI BATMADI BATMAZ DA KOLAY KOLAY. SENSÖR DE BİRİNCİ ONLAR. FİLM SEKTÖRÜNDE SONY İMZASI OLMAYAN BÜYÜK BÜTÇELİ BÜYÜK GİŞELİ FİLM NEREDEYSE YOK. MARVEL DIŞINDA ONLARINDA KALDI KI ARASINDA ANLAŞMA VAR BKZ. ÖRÜMCEK ADAM. PS4 TARAFINDA ADAMLAR OYUNLARDAN DELİ PARA KALDIRIYORLAR. NASIL BATSIN BU ŞİRKET. TELEVİZYON DA ZATEN AZ ÜRETİM XPERİA DA AZ ÜRETİM İLE MODEL SAYISI AZALTMA İLE DURUMU DÜZELTTİLER. PC BÖLÜMÜNÜ SATARAK XPERİA BÖLÜMÜNE YÜKLENCEĞİNİ ZATEN YEŞİL IŞIK YAKTI. KALDI Kİ ADAMLAR KENDİ ÜLKESİNE ÖZEL MODEL ÇIKARIYORLAR VE TALEP VAR. JAPONLAR BİZİMKİ DONANIM DELİSİ İNSANLAR DEĞİL. ELİNDEKİ CİHAZ DAYANIKLI OLSUN DERDİNDELER VE YILLARIN MİLLİ MARKASI OLARAKTA SONY TERCİH EDİYORLAR. ZATEN AVRUPA ÜLKERİNDE BİZ DAHİL SONY BELLİ MODELLER GİRER. YILLARDIR HEP BU BÖYLE OLMUŞTUR. TABİİ DONANIMHABER BİR SONY DÜŞMANI OLARAK BU JAPONYA CİHAZLARINI HABER YAPMAYA TENEZZÜL ETMİYORDU. VARSA YOKSA SAMSUNG'TU. EE SAMSUNG UN PLASTİK OLDUĞUNU DURMADAN PATLADIĞINI YAZILIMIN SÖZDE EN ERKEN ALDIĞINI KULLANICI GÖRÜNCE ARTIK DH DE SONY HABERİ YAPIYOR. HATTA ÇİNLİ MARKALARIN DA HABERİ ARTTI BURADA. BU GÜZEL BİR ŞEY AMA SONY İ BİLMEYEN LÜTFEN KONUŞMASIN HATTA BENCE SONY HABERLERİNDE ŞU YORUM KISMINI KAPATSINLAR. O PARTİNİN KOYUNLARI GİBİ SAMSUNG VE APPLE KOYUNLARI BURALARA DOLUŞMASIN EN İYİ ÇÖZÜM
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Christian Lorenz 4 yıl en beğenilen
DaRKFoRCeS
Gelmesine de gerek yok. Geçen hafta 2si1 de bahsedildiği gibi zarar ediyorlar. Kamera ve sensörler konusunda iyi bir yıl geçirdiler. Fakat kompakt serisi ve üst seviyedeki cihazlar yeterli idi. Zamanlamaları kötü orası ayrı dava ve fiyatları uçuk.

S6 2500 TL
One M9 2800 TL
LG G4 2300-2400 ( Tahminen)
İphone 6 2300 TL
ama Sony pahalı değil mi ? Kusura bakmayın da yılların firması telefon pazarına daha dün girmiş Asusla,GM ile aynı fiyattan telefon satarsa ben almam zaten.Sony'nin her zaman pazarda bir duruşu olmuştur senin o zarar dediğin şey de firmalar yıllık olarak misal bu yıl 60 Milyar Dolar kazanmayı hedefliyoruz diyip 58 Milyar kazanıyorlarsa zarar açıklarlar yani ellerinden giden bir para yok sadece o hedeflenen mali gelire ulaşılamadığı anlamına gelir.Ayrıca bu model Japonyaya has bir model olduğu için burdaki Compact'ın zaten aynısı sadece isim değişikliği var.
Arkadaş ne çok Sony batırmak isteyen insan varmış şu forumda hepinize tek tek cevap versem ne benim nefesim yeter ne sizin ısrarla Sony'i batırma isteğiniz,pes !
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killnOd 4 yıl
Bakalim z4 compact yapacaklar mi?z4c den beklentilerim su sekilde.
4.3"-4.7" FHD suya,toza ve darbelere dayanikli sertifikali ekran.
sd805 veya sd808 yongaseti ve dual channal 4gb-Lddr4 ram
Bluetooth 4.2 , Wi-Fi ac dual , NFC , usb v3.0 veya usb v3.1
En az 5mp on kamera ve en az FHD 30fps video kayit ozelligi
En az 16mp arka kamera , video kayit ozellikleri ise 5k 30fps , 4k 60fps , 2k 90fps ve FHD 120fps
Minimum 32gb ve yukarisi hafiza secenekleri
Minimum 3000mAh ve yukarisi battery
Android OS, v5.1.1 (Lollipop)
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ryalp 4 yıl
Öz çekim kamerası şaka gibi
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Rainbow VI 4 yıl
Yapma bunu Sony yapma, yakışmıyor sana sen bu kadar düşmemelisin.
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OverClocK1ng 4 yıl
Allah aşkına, selfie devrinde 2.2MP ön kamera ne ya.
Z3 Compact varken ne için çıkartmışlar ki. Bari ön kamerayı değiştirselerdi..
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Gelmesine de gerek yok.
Geçen hafta 2si1 de bahsedildiği gibi zarar ediyorlar.
Kamera ve sensörler konusunda iyi bir yıl geçirdiler.
Fakat kompakt serisi ve üst seviyedeki cihazlar yeterli idi.
Zamanlamaları kötü orası ayrı dava ve fiyatları uçuk.
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