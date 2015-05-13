Sony Xperia A4 Japonya'da resmiyet kazandı

Haber Editörü
Bu yıl global pazarlara Xperia M4 Aqua, Xperia E4 ve Xperia C4 akıllı telefon modellerini sunan Sony, memleketi Japonya'da ise üst perdeden yol almaya devam ediyor. Xperia Z4 amiral gemi modelini bu pazar için duyuran firma şimdi de Xperia A4 adında yeni bir model daha tanıttı.
Aslında bu seri Japonya'da uzun süredir mevcut. Son olarak Xperia A2 adında geçen yıl bir model piyasaya sürülmüştü. Xperia A4 ise bunun devamı olacak. Model özellikleri ile Xperia Z3 Compact modelini hatırlatıyor.
4.6 inçlik ekranında 720p çözünürlük barındıran modele 4 çekirdekli Snapdragon 801 yongaseti gerekli gücü sağlıyor. 2GB RAM'in eşlik ettiği modelde artırılabilir 16GB dahili depolama kapasitesi mevcut.
Modelde ayrıca 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 2.2MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi, 2600mAh gücünde batarya, 9.1mm kalınlık ve 129gr ağırlık şeklinde diğer özellikler mevcut.
Belirttiğimiz gibi model Japonya'ya özgü olarak kalacak. Haziran ayı ortasında piyasaya çıkması beklenen Xperia A4 modeli için fiyat bilgisi ve global çıkış ihtimali şimdilik bilinmiyor.
http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-A4-now-official-in-Japan-another-try-at-the-Xperia-Z3-Compact-formula_id69231 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
S6 2500 TL
One M9 2800 TL
LG G4 2300-2400 ( Tahminen)
İphone 6 2300 TL
ama Sony pahalı değil mi ? Kusura bakmayın da yılların firması telefon pazarına daha dün girmiş Asusla,GM ile aynı fiyattan telefon satarsa ben almam zaten.Sony'nin her zaman pazarda bir duruşu olmuştur senin o zarar dediğin şey de firmalar yıllık olarak misal bu yıl 60 Milyar Dolar kazanmayı hedefliyoruz diyip 58 Milyar kazanıyorlarsa zarar açıklarlar yani ellerinden giden bir para yok sadece o hedeflenen mali gelire ulaşılamadığı anlamına gelir.Ayrıca bu model Japonyaya has bir model olduğu için burdaki Compact'ın zaten aynısı sadece isim değişikliği var.
Arkadaş ne çok Sony batırmak isteyen insan varmış şu forumda hepinize tek tek cevap versem ne benim nefesim yeter ne sizin ısrarla Sony'i batırma isteğiniz,pes !