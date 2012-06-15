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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, Xperia Active için Android 4.0 ICS güncellemesi yayımlamaya başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,6b
1
11
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Sony, Xperia Active için Android 4.0 ICS güncellemesi yayımlamaya başladı
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Sony, Xperia Mini'nin ardından suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı tasarımıyla ön plana çıkan Xperia Active'e Android 4.0.x Ice Cream Sandwich güncellemesi yayımlamaya başladı. Böylece Xperia Play haricinde, 2011 yılında piyasaya sürülen Xperia serisi tüm modeller güncellemeye kavuşmuş oldu.
Xperia S kullanıcılarının güncelleme için bir kaç hafta daha sabretmeleri gerekecek. Xperia P ve Xperia U için güncellemenin ise 2012 yılının 3. çeyreğinde ortaya çıkması bekleniyor.
Sony, Xperia Active için Android 4.0 ICS güncellemesi yayımlamaya başladı
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http://talk.sonymobile.com/thread/41322?tstart=0 Yorum Yaz
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iAndroid 7 yıl
Helal Sony...Xperia X10'a da ICS gelirse şaşırmam...
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XperiaTM 7 yıl
Sony farklı olduğunu gösteriyor. Bu şekilde devam ederse eğer Apple'ın verdiği desteği yakalayabilir.
Bence düzgün yüklerseniz sorun olmaz. Sony Update Service ile yükleme yapın.
Yükleme yaparken de fabrika verilerine sıfırla seçeneğini seçin.
Hafıza kartı falan var mı bilmiyorum format atın öyle takın telefonunuza.
İyi forumlar.
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DH Misafiri 7 yıl
Güncelleme Pc companionla olmuyor.Sony Update Service programını indirin.
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Bl00dyHell 7 yıl
Bir HTC kullanıcısı olsam da Sony'yi tebrik ediyorum kesinlikle. Adamlar gerçekten sıkı çalışıyor.
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talipb 7 yıl
Güncelle diyorum tel. güncel diyor. Ekstra birşeymi gerekiyor?
Not:Active kullanan arkadaşlar çağrı sırasında sesiniz karşı tarafa net gidiyormu? Boğukluk varmı
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DH Misafiri 7 yıl
IPhone 4 / 4S için LED Renk Değişimi Sert Deri Kılıf Kapak Eagle (Flash Işık) goo.gl/...
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Lath.Crusader 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

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Pardus Linux 7 yıl
Utanın Samsung, LG ve HTC iş amiral gemisiyle bitmiyor Sony bunu kanıtladı, hatta adamlar amiral gemisine bile güncelleme vermeyecek üstüne öküz gibi donanımı kötüleyecek kadar düşebiliyorlar helal sana Sony...
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DH Misafiri 7 yıl
Geçmemenizi tavsiye ederim.En azından şimdilik.Bazı özellikler halen kullanılamıyor ve henüz yeni bir güncelleme gelmedi.Pc Companionla wifi üzerinden Pc-tel bağlantısı yapılamıyor İCS 4.0.4 ile.
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Technotronic 7 yıl en beğenilen



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