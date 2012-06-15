Sony, Xperia Active için Android 4.0 ICS güncellemesi yayımlamaya başladı

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Sony, Xperia Mini'nin ardından suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı tasarımıyla ön plana çıkan Xperia Active'e Android 4.0.x Ice Cream Sandwich güncellemesi yayımlamaya başladı. Böylece Xperia Play haricinde, 2011 yılında piyasaya sürülen Xperia serisi tüm modeller güncellemeye kavuşmuş oldu.
Xperia S kullanıcılarının güncelleme için bir kaç hafta daha sabretmeleri gerekecek. Xperia P ve Xperia U için güncellemenin ise 2012 yılının 3. çeyreğinde ortaya çıkması bekleniyor.
http://talk.sonymobile.com/thread/41322?tstart=0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence düzgün yüklerseniz sorun olmaz. Sony Update Service ile yükleme yapın.
Yükleme yaparken de fabrika verilerine sıfırla seçeneğini seçin.
Hafıza kartı falan var mı bilmiyorum format atın öyle takın telefonunuza.
İyi forumlar.
Not:Active kullanan arkadaşlar çağrı sırasında sesiniz karşı tarafa net gidiyormu? Boğukluk varmı
你的产品吸 !..
olay bu...
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Cep İşletim Sistemleri, sony ve güncelleme