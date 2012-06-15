Sony, Xperia Active için Android 4.0 ICS güncellemesi yayımlamaya başladı

Sony, Xperia Mini'nin ardından suya, toza ve darbelere karşı dayanıklı tasarımıyla ön plana çıkan Xperia Active'e Android 4.0.x Ice Cream Sandwich güncellemesi yayımlamaya başladı. Böylece Xperia Play haricinde, 2011 yılında piyasaya sürülen Xperia serisi tüm modeller güncellemeye kavuşmuş oldu.



Xperia S kullanıcılarının güncelleme için bir kaç hafta daha sabretmeleri gerekecek. Xperia P ve Xperia U için güncellemenin ise 2012 yılının 3. çeyreğinde ortaya çıkması bekleniyor.



http://talk.sonymobile.com/thread/41322?tstart=0