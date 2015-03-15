Sony Xperia Cosmos akıllı telefonu internete sızdırıldı

Sony'nin yıl içerisinde tanıtacağı Xperia Z4 amiral gemi modeli merakla beklenirken, firmanın daha farklı modeller üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Xperia M4 Aqua modelinden sonra Cosmos kod adlı yeni bir model gündemde.

Sızdırılan bilgilere göre Sony yeni bir özçekim odaklı akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Xperia Cosmos kod adlı akıllı telefonun büyük ön kamerası dikkat çekiyor. Model muhtemelen geçen yılın 5MP çözünürlükte ön kameraya sahip Xperia C3 modelinin devamı olacak.

Ailedeki diğer modellerden farklı olarak cihazın alt çerçevesinin de biraz inceldiği görülüyor. Bu bakımdan model yeni bir tasarım çizgisinin de başlangıcı olabilir. Model Android 5.0 üzerinde çalışıyor. İşlemci tercihi ise MediaTek'ten yana kullanılmış.

Model ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Henüz prototip aşamasında olduğu düşünülen modelin yılın ikinci yarısı için planlandığı tahmin ediliyor. Veya Xperia Z4 lansmanı ile birlikte cihazın resmiyet kazanması da olası.









http://androidandme.com/2015/03/news/sony-xperia-cosmos-photos-leak-show-android-5-0-phone-with-selfie-focus/