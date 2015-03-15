Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia Cosmos akıllı telefonu internete sızdırıldı

4 yıl
7,5b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Xperia Cosmos akıllı telefonu internete sızdırıldı

Sony'nin yıl içerisinde tanıtacağı Xperia Z4 amiral gemi modeli merakla beklenirken, firmanın daha farklı modeller üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Xperia M4 Aqua modelinden sonra Cosmos kod adlı yeni bir model gündemde.
Sızdırılan bilgilere göre Sony yeni bir özçekim odaklı akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Xperia Cosmos kod adlı akıllı telefonun büyük ön kamerası dikkat çekiyor. Model muhtemelen geçen yılın 5MP çözünürlükte ön kameraya sahip Xperia C3 modelinin devamı olacak.
Ailedeki diğer modellerden farklı olarak cihazın alt çerçevesinin de biraz inceldiği görülüyor. Bu bakımdan model yeni bir tasarım çizgisinin de başlangıcı olabilir. Model Android 5.0 üzerinde çalışıyor. İşlemci tercihi ise MediaTek'ten yana kullanılmış.
Model ile ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Henüz prototip aşamasında olduğu düşünülen modelin yılın ikinci yarısı için planlandığı tahmin ediliyor. Veya Xperia Z4 lansmanı ile birlikte cihazın resmiyet kazanması da olası.



http://androidandme.com/2015/03/news/sony-xperia-cosmos-photos-leak-show-android-5-0-phone-with-selfie-focus/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
0MG90 4 yıl en beğenilen
Hepsi sırayla. Bir sonrakinde de üst boşluklar gidecek. :D
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teknode 4 yıl
Beğenmeyen almasın bu kadar basit.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Orta seviye Sony güncelleme gelmeme ihtimali yüzünden alınmaz!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tr_insan 4 yıl
ANDROID LOLLIPOPTAKİ YENİLİKLER.
MATERYAL DİZAYN VE UYGULAMALARI SD KARTA YÜKLEME SEÇENEKLERİ GELMİŞ.

youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burrnn 4 yıl
sony zaten çerçevesi küçük bir telefon üretmişti daha önce.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talib kweli 4 yıl
Alt çerçeveyle üst çerçeve uymamış hiç güzel durmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
Şu üst çerçeveyi de küçültseler tamamdır. iphone da tam 2 hektarlık boşluk var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheRad67 4 yıl
Boşa çıkacak bir cihaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktivist-X 4 yıl
Alt-üst genişlik açısından uyumsuzluk çok bariz. Buna rağmen hoş görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluebest 4 yıl
Millet özçekim ile kafayı bozmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
İsmini baya beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tekno_fan 4 yıl
Bence tasarımı gayet iyi. Umarım z4'te bu modelin tasarımından izler taşır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 4 yıl
bu telefonun diğer telefonlardan ne farkı dar da gidip alasın, firmaları anlamak hakkaten çok güç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metebyr 4 yıl
alttan payı koruyup üstten incelteydi daha tatlı olurdu. zor olur sanal butonlara telefon avucundayken basmak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7467 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony xperia ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Intel'in yeni Core M işlemcisi ve Asus'un fansız çalışan ultrabook modeli UX305'i inceledik 4 yıl The Following (2013) "The Following Dizi İnceleme" 4 yıl Casper Nirvana N210 İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim