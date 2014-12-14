Sony Xperia E4 internete sızdırıldı





Sony'nin CES 2015 fuarında Xperia Z4 ve Xperia Z4 Ultra modellerini tanıtmasını beklerken, farklı bir modele ait ilk görüntülerin internete sızdırıldığı iddia edildi. Bu model firmanın girşi seviyesi akıllı telefonu Xperia E4.





Görsellerde Xperia E4'ün önceki versiyonlara göre biraz daha ince çerçeveye sahip olduğu görülüyor. Modelin donanımı da segmentine göre biraz düşük seviyede tutulmuş. 5 inçlik ekranında 960x540 piksel çözünürlük sunacağı belirtilen Xperia E4, MediaTek'in 4 Cortex-A7 çekirdekli 1.3GHz saat hızında çalışan MT6582 yongasetinden gücünü alıyor.





Modele 1GB RAM ile destek verilirken, Android 4.4 işletim sistemi mevcut. Modelin tek ve çift SIM kartlı iki farklı versiyonu olacak. Modelin yaklaşık olarak 200$ civarında bir fiyat etiketinin olacağı belirtiliyor. Sony bununla birlikte Xperia E4 için pek de acele etmeyecek. Modelin muhtemel tanıtım tarihi Şubat ay sonundaki MWC 2015 olacak.

http://www.phonearena.com/news/Unannounced-Sony-Xperia-E4-shows-up-thin-bezels-included_id63749