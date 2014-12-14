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Sony Xperia E4 internete sızdırıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia E4 internete sızdırıldı

Sony'nin CES 2015 fuarında Xperia Z4 ve Xperia Z4 Ultra modellerini tanıtmasını beklerken, farklı bir modele ait ilk görüntülerin internete sızdırıldığı iddia edildi. Bu model firmanın girşi seviyesi akıllı telefonu Xperia E4.

Görsellerde Xperia E4'ün önceki versiyonlara göre biraz daha ince çerçeveye sahip olduğu görülüyor. Modelin donanımı da segmentine göre biraz düşük seviyede tutulmuş. 5 inçlik ekranında 960x540 piksel çözünürlük sunacağı belirtilen Xperia E4, MediaTek'in 4 Cortex-A7 çekirdekli 1.3GHz saat hızında çalışan MT6582 yongasetinden gücünü alıyor. 

Modele 1GB RAM ile destek verilirken, Android 4.4 işletim sistemi mevcut. Modelin tek ve çift SIM kartlı iki farklı versiyonu olacak. Modelin yaklaşık olarak 200$ civarında bir fiyat etiketinin olacağı belirtiliyor. Sony bununla birlikte Xperia E4 için pek de acele etmeyecek. Modelin muhtemel tanıtım tarihi Şubat ay sonundaki MWC 2015 olacak.  

http://www.phonearena.com/news/Unannounced-Sony-Xperia-E4-shows-up-thin-bezels-included_id63749 Yorum Yaz
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emre_fan_club 4 yıl
498 lira distribütör garantilisi. Evet pixel ve ana kamera handikabı var ama sıradan kullanan birine de yetmez mi onu düşünüyorum.
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NeroWin 4 yıl
Yaw şu sanal tuşu bulanın.. altta 3 tuş takımı sığacak kadar boşluk var birde buda yetmiyormuş gibi ekrandan da pay veriyoruz. Bunlar sanat tuş takımını hesaplamadan mı cihaz üretiyorlar yoksa bilerek mi yapıyorlar bilemiyorum..
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se_runtome 4 yıl
z1 ile e4 olçülerinin karşılaştıması
5" bir cihaza göre süper olmuş bence
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Golden Gate 4 yıl
Çok çirkin yaw .
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nufyat19 4 yıl
deneme mj
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sercandk 4 yıl
Ne bu böyle 5 para etmez. Şu tipteki çirkinlige bak. Donanım zaten yerlerde. Hey gidi hey marka sony olunca baş 200$ ı. 5 para etmez.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Piksel piksel anadolu
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darkdiva 4 yıl
5 inç ekrana o çözünürlük nedir ya, bari ekranı büyütme böyle yapacaksan.
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Eufloria 4 yıl
Çözünürlüğe, ekran büyüklüğüne, çipsete laf atan olmuş. Bence gayet normal günlük kullanıma. Eğer kamera iyi olursa fiyatını hak edebilir. Tek eksiği fiziksel tuş olmaması bence.
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dark dragon 4 yıl
960*540'dan sonrasını okumadım.
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Neyinkafasi 4 yıl
64 bit mediatekler çıkmış sony halen mtk 6582'yi 200 dolara satabileceğini düşünüyor.Çöp + Çöp üstü çöp.
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Uacellat_62 4 yıl
Çöp çöp çöp MTK 6582 nedir Allah aşkına
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