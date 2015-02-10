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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia E4 resmiyet kazandı

4 yıl
5,1b
1
99
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia E4 resmiyet kazandı

Sony'nin MWC 2015 fuarında Xperia Z4 ile birlikte tanıtmasını beklediğimiz giriş seviyesi yeni akıllı telefonu Xperia E4, elini biraz çabuk tuttu ve fuardan çok önce resmiyete kavuştu. 

Sony'nin yeni yıldaki ilk akıllı telefonu olma özelliğine de sahip olan Xperia E4, geçen Eylül ayında tanıtılan Xperia E3 modelinin devamı niteliğinde. Firmanın OmniBalance tasarım dilini devam ettiren modelde alüminyum güç tuşu ve paslanmaz çelik kamera halkası dikkat çekiyor. 

5 inçlik IPS ekranında 540x960 piksel çözünürlük sunan modele 4 adet Cortex-A7 çekirdekli 1.3GHz saat hızında çalışan MT6582 yongaseti eşlik ediyor. 1GB RAM ve 8GB artırılabilir hafızaya sahip olan modelde 5MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 4.4.4 KitKat sürümü ve çift SIM opsiyonu mevcut. 

2300mAh gücündeki bataryası Stamina ve Ultra Stamina modları ile desteklendiği için sınıfında iddialı bir kullanım süresi sunacağı tahmin ediliyor. Modeli bu ay içerisinde satışa çıkacak. Ancak fiyat bilgisi bulunmuyor.  

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-E4-breaks-cover---revamped-OmniBalance-design-meets-entry-level-specs_id65801 Yorum Yaz
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TikTakTikTakTok 4 yıl
Telefonu yeni aldım , telefon hakkında bilgi edinme amaçlı girdim siteye , nerede satıldığını soran arkadaşlar var. Telefon evkurda var , internet sitesinden üye olup sipariş verdim , 3 gün içerisinde teslim aldım. Fiyatı 549 tl , peşin fiyatına sözleşmeli 10 ay taksit seçeneğide var , aylık 55 tl. En güzelide vade farkı yok bu telefonda , peşin fiyatına veriyorlar. Kaçırmayın derim :)
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Mar00N 4 yıl
Telefonun tek eksisi arka kamera. Onun dısında harika diyebilirim. Kardeşime aldım. Cok memnunuz.
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Crauls 4 yıl
turkce ınceleme vıdeosu


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Fenomenon 4 yıl
Sony beni çok şaşırttı. Telefon 500 liraya alınıyor. Hatta çek mek kullanılarak daha da ucuza gelebilir.
Bence şuan giriş seviyedeki en iyi cihazlardan. Tek eksik yanı GPU gibi duruyor. Fazla oyun oynamayan biri için fazla sorun olmaz. 2D oyunları zaten oynatır.
Batarya muhteşem, gsmarena testinden 88 saat almış. Yani normal kullanımda 1.5-2 gün kullanılır. Fazla kullanmayan biri stamina moduyla 4-5 günü bile bulabilir.
Keşke ekran 4.6" falan olsaydı. Hem daha kompakt olurdu hem de ppi yüksek olurdu.
Yine de 500 lira için mükemmel telefon. Sony arayüzü zaten stock androide yakın olduğundan sorun oluşturmaz.
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ürüng ayıg toyon 4 yıl
mediamarkta gördüm, 549TL

tasarımı felan çok iyi duruyor,ayrıca ön kamerası ve arka kamerası fiyatına göre iyi...

Sony böyle bir telefonu 700-800'den aşağı satmaz diyordum ama şaşırtı beni...

bu fiyatta discoverey ve lumialara iyi bir alternatif oldu bence...

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emre_fan_club 4 yıl ürüng ayıg toyon
Hocam ekran çözünürlüğü nasıldı pixeller çok belli oluyor mu? İnceleme fırsatım olmadı sözde soruyorum o yüzden.
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ertemli 4 yıl
Bi de link vereyim deseniz keşke..
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doctor_bey 4 yıl
Bundan da bir LG G2 parası alırlar artık; iyimser konuşuyorum...
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Mr. Jingles 4 yıl
540*960 biraz düşük kalıyor fakat gözle görülür biçimde bir pil tasarrufu olacaktır. Bu yüzden bir bakıma daha uzun pil ömrü ile bu dezavantajını kapatıyor.
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agtr 4 yıl
Oooo bu başlık ergen ağırlıklı, kaçalım
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agtr 4 yıl
İngiltere de 100 pound , yani 350 tl. İyi satar bu. Ortalıkta telefon diye gezinen çöplere olan rağbet azalır
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mipa90 4 yıl
adamlar giriş seyiyesi telefona 1 gb ram ips ekran 2300 mah pil koymuslar milelt eleştiriyor. gençler nolmuş size ne içiyorsunuz? orta segment bile değil bu telefon GİRİŞ SEVİYESİ!! farkındamısınız? adam kalkmıs 2 gb ram olmalıydı dıyor. yahu orta segmentte bıle koyan yok 2 gb rami. mantıklı eleştirin ayıp lan.
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se_runtome 4 yıl
ingiltere de 100 sterline ön siparişe girmiş. daha ne olsun giriş seviyesi bir cihaz için.
bakalım güzelim yurdumda kazıkcılar ne fiyat verecek?
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