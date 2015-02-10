Sony Xperia E4 resmiyet kazandı





Sony'nin MWC 2015 fuarında Xperia Z4 ile birlikte tanıtmasını beklediğimiz giriş seviyesi yeni akıllı telefonu Xperia E4, elini biraz çabuk tuttu ve fuardan çok önce resmiyete kavuştu.





Sony'nin yeni yıldaki ilk akıllı telefonu olma özelliğine de sahip olan Xperia E4, geçen Eylül ayında tanıtılan Xperia E3 modelinin devamı niteliğinde. Firmanın OmniBalance tasarım dilini devam ettiren modelde alüminyum güç tuşu ve paslanmaz çelik kamera halkası dikkat çekiyor.





5 inçlik IPS ekranında 540x960 piksel çözünürlük sunan modele 4 adet Cortex-A7 çekirdekli 1.3GHz saat hızında çalışan MT6582 yongaseti eşlik ediyor. 1GB RAM ve 8GB artırılabilir hafızaya sahip olan modelde 5MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 4.4.4 KitKat sürümü ve çift SIM opsiyonu mevcut.





2300mAh gücündeki bataryası Stamina ve Ultra Stamina modları ile desteklendiği için sınıfında iddialı bir kullanım süresi sunacağı tahmin ediliyor. Modeli bu ay içerisinde satışa çıkacak. Ancak fiyat bilgisi bulunmuyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-E4-breaks-cover---revamped-OmniBalance-design-meets-entry-level-specs_id65801