Sony Xperia E4 resmiyet kazandı

Haber Editörü
Sony'nin MWC 2015 fuarında Xperia Z4 ile birlikte tanıtmasını beklediğimiz giriş seviyesi yeni akıllı telefonu Xperia E4, elini biraz çabuk tuttu ve fuardan çok önce resmiyete kavuştu.
Sony'nin yeni yıldaki ilk akıllı telefonu olma özelliğine de sahip olan Xperia E4, geçen Eylül ayında tanıtılan Xperia E3 modelinin devamı niteliğinde. Firmanın OmniBalance tasarım dilini devam ettiren modelde alüminyum güç tuşu ve paslanmaz çelik kamera halkası dikkat çekiyor.
5 inçlik IPS ekranında 540x960 piksel çözünürlük sunan modele 4 adet Cortex-A7 çekirdekli 1.3GHz saat hızında çalışan MT6582 yongaseti eşlik ediyor. 1GB RAM ve 8GB artırılabilir hafızaya sahip olan modelde 5MP çözünürlüğünde arka kamera, 2MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 4.4.4 KitKat sürümü ve çift SIM opsiyonu mevcut.
2300mAh gücündeki bataryası Stamina ve Ultra Stamina modları ile desteklendiği için sınıfında iddialı bir kullanım süresi sunacağı tahmin ediliyor. Modeli bu ay içerisinde satışa çıkacak. Ancak fiyat bilgisi bulunmuyor.
http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-E4-breaks-cover---revamped-OmniBalance-design-meets-entry-level-specs_id65801 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Bence şuan giriş seviyedeki en iyi cihazlardan. Tek eksik yanı GPU gibi duruyor. Fazla oyun oynamayan biri için fazla sorun olmaz. 2D oyunları zaten oynatır.
Batarya muhteşem, gsmarena testinden 88 saat almış. Yani normal kullanımda 1.5-2 gün kullanılır. Fazla kullanmayan biri stamina moduyla 4-5 günü bile bulabilir.
Keşke ekran 4.6" falan olsaydı. Hem daha kompakt olurdu hem de ppi yüksek olurdu.
Yine de 500 lira için mükemmel telefon. Sony arayüzü zaten stock androide yakın olduğundan sorun oluşturmaz.
tasarımı felan çok iyi duruyor,ayrıca ön kamerası ve arka kamerası fiyatına göre iyi...
Sony böyle bir telefonu 700-800'den aşağı satmaz diyordum ama şaşırtı beni...
bu fiyatta discoverey ve lumialara iyi bir alternatif oldu bence...
bakalım güzelim yurdumda kazıkcılar ne fiyat verecek?