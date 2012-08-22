Sony Xperia Nexus, LG Optimus Nexus ve Samsung Galaxy Nexus II bu kış piyasaya sürülebilir





Geçtiğimiz Mayıs ayında The Wall Street Journal'in ortaya attığı beş farklı üretici tarafından geliştirilen Nexus akıllı telefonlarıyla alakalı yeni veriler ortaya çıktı. Uzun süredir gündeme gelmeyen Nexus serisi, bu yıl Sony, LG ve yine Samsung markalı modelleri yapısında barındırabilir.

AndroidNoodles sitesinin sızdırdığı Japon NTT Docomo operatörünün yol haritasına göre; Sony Xperia Nexus, LG Optimus Nexus ve Samsung Galaxy Nexus II adlı akıllı telefonlar önümüzdeki aylarda uzak doğulu tüketicilerin beğenisine sunulacak. GT-I9260 model numarası ve Superior kod adıyla internette boy gösteren cihazın Galaxy Nexus II olması bekleniyor. Ancak yeni Galaxy Nexus'a eşlik edecek donanımlar arasında Exynos 5 Dual çipset gibi yeni nesil bir yonganın bulunması bekleniyor. Aksi takdirde mevcut özellikleriyle I9260'ın güncellenmiş bir Galaxy Nexus'tan öteye gidemeyeceğini söyleyebiliriz.

Güney Koreli bir diğer üretici LG ve Japon Sony de Nexus programından nasibini alan firmalar arasındaki yerlerini alacak. Optimus Nexus ve Xperia Nexus olarak isimlendirilen telefonların nasıl özelliklere sahip olacakları bilinmiyor. Bunlara ek olarak HTC'nin de Nexus markalı ikinci bir akıllı telefon satışa sunmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Open Handset Allianca'ın resmiyet kazanmasıyla Android'in pazara giriş yapışının 5. yıldönümü 5 Kasım'da gerçekleşecek. Bu tarihte beş yeni Nexus akıllı telefonu ve tablet bilgisayarlarının sergilenmesi, kısa süre içerisinde Play Store üzerinde çevrimiçi olarak satılmaya başlaması bekleniyor. WSJ'nin ardından NTT Docomo yol haritası da Google'ın Android ekosistemi üzerindeki hakimiyetini güçlendirecek yeni Nexus programını doğrulamış oldu.

Yıl sona ermeden dünya genelinde çıkış yapacak olan Nexus akıllı telefonları, muhtemelen taşıdığı üretici markasının uzmanlaştığı alanlarda bazı teknolojilere öncülük edecek ve bununla birlikte yeni Android sürümlerine en kısa sürede erişen modeller arasında yer alacak. Daha fazla detay için sonbaharı beklememiz gerekecek.

http://www.androidnoodles.com/2012/08/samsung-lg-sony-will-be-launch-nexus-in-this-winter/