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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia Nexus, LG Optimus Nexus ve Samsung Galaxy Nexus II bu kış piyasaya sürülebilir

6 yıl
5,9b
1
76
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Mayıs ayında The Wall Street Journal'in ortaya attığı beş farklı üretici tarafından geliştirilen Nexus akıllı telefonlarıyla alakalı yeni veriler ortaya çıktı. Uzun süredir gündeme gelmeyen Nexus serisi, bu yıl Sony, LG ve yine Samsung markalı modelleri yapısında barındırabilir.
AndroidNoodles sitesinin sızdırdığı Japon NTT Docomo operatörünün yol haritasına göre; Sony Xperia Nexus, LG Optimus Nexus ve Samsung Galaxy Nexus II adlı akıllı telefonlar önümüzdeki aylarda uzak doğulu tüketicilerin beğenisine sunulacak. GT-I9260 model numarası ve Superior kod adıyla internette boy gösteren cihazın Galaxy Nexus II olması bekleniyor. Ancak yeni Galaxy Nexus'a eşlik edecek donanımlar arasında Exynos 5 Dual çipset gibi yeni nesil bir yonganın bulunması bekleniyor. Aksi takdirde mevcut özellikleriyle I9260'ın güncellenmiş bir Galaxy Nexus'tan öteye gidemeyeceğini söyleyebiliriz.
Güney Koreli bir diğer üretici LG ve Japon Sony de Nexus programından nasibini alan firmalar arasındaki yerlerini alacak. Optimus Nexus ve Xperia Nexus olarak isimlendirilen telefonların nasıl özelliklere sahip olacakları bilinmiyor. Bunlara ek olarak HTC'nin de Nexus markalı ikinci bir akıllı telefon satışa sunmaya hazırlandığı iddia ediliyor.
Open Handset Allianca'ın resmiyet kazanmasıyla Android'in pazara giriş yapışının 5. yıldönümü 5 Kasım'da gerçekleşecek. Bu tarihte beş yeni Nexus akıllı telefonu ve tablet bilgisayarlarının sergilenmesi, kısa süre içerisinde Play Store üzerinde çevrimiçi olarak satılmaya başlaması bekleniyor. WSJ'nin ardından NTT Docomo yol haritası da Google'ın Android ekosistemi üzerindeki hakimiyetini güçlendirecek yeni Nexus programını doğrulamış oldu.
Yıl sona ermeden dünya genelinde çıkış yapacak olan Nexus akıllı telefonları, muhtemelen taşıdığı üretici markasının uzmanlaştığı alanlarda bazı teknolojilere öncülük edecek ve bununla birlikte yeni Android sürümlerine en kısa sürede erişen modeller arasında yer alacak. Daha fazla detay için sonbaharı beklememiz gerekecek. 

http://www.androidnoodles.com/2012/08/samsung-lg-sony-will-be-launch-nexus-in-this-winter/ Yorum Yaz
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danGerfuLL 6 yıl en beğenilen
Sony: Tasarim
LG: Saglamlik
Samsung: Donanim

Dipnot: Kendi yorumum.
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muhamnet 6 yıl
google 2 yıla kadar NEXUS markası ile dünyayı kasıp kavuracak. androidi yaygınlaştırdı, maddi sorun yaşamadan büyüdü ve şimdi sarsıcı darbe geliyor.
başka android kalmayabilir birkaç yıla kadar. Android sadece Nexus lardan ibaret olabilir. tabi bu tüketicinin tercihleriyle de direk bağlantılı ama sürekli destek alacak, tam stabil bir ürünü kim istemez. Konsept ise süper akıllıca. her markada NEXUS...
google 2 yıla kadar NEXUS markası ile dünyayı kasıp kavuracak. androidi yaygınlaştırdı, maddi sorun yaşamadan büyüdü ve şimdi sarsıcı darbe geliyor.başka...
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aceleciburak 6 yıl
Samsungun üreteceği i9260 model kodlu Galaxy Nexus Plus yada Galaxy Nexus II eğer kasımda çıkacaksa asla Exynos 5 dual olamaz çünkü fiyatın uygun olacağı söyleniyor aynı zamanda orta seviye cihazlar olacağı söyleniyor Exynos 5 dual ile nasıl orta segment cihaz olabilir ki maliyet durumu ortada ayrıca Samsung Galaxy S III ü boşuna mı en üst segment e konumlandırdı şuan için bence S IV çıkana kadar kendi ürettiği hiç bir Galaxy ürünü S III ten üstün olamaz Note II sürpriz yapmaz ise...

i9260 ın iki tane donanım alternatifi var birincisi TI OMAP 4470 ve PowerVR SGX544 yada 32 nm üretimli Exynos 4 4212 1.5 ghz işlemci ve S III te yer alan 400 Mhz Mali400MP4 gpu şayet şuan satılan i9250 den daha düşük fiyata satılacaksa ...

LG için asla üretemez diyorum LG nin cihazı alınmazda ...

Sony için Xperia serisinin hatlarını yansıtacaktır zaten birçoğumuzun Xperia tasarımları hoşuna gidiyor yani yerinde bir üretici olur...

HTC için aynı şeyi söyleyemeyeceğim hep bir eksik bırakır Qualcommdan asla kopamaz gider S3 platformu kullanıp HTC Nexus u mundar eder ...

bu habere göre iki güveneceğim Nexus üreticisi var biri Samsung diğer Sony gerisi bana göre yalan ...
Samsungun üreteceği i9260 model kodlu Galaxy Nexus Plus yada Galaxy Nexus II eğer kasımda çıkacaksa asla Exynos 5 dual olamaz çünkü fiyatın uygun olacağı söyle...
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mygeee 6 yıl
danGerfuLL
Sony: Tasarim LG: Saglamlik Samsung: Donanim Dipnot: Kendi yorumum.

Kısa fakat çok öz bir yorum;ben paragraflar kullanarak bu kadar iyi anlatamazdım sanırım.Tebrik ederim, çok doğru tesbitler...Ben de şahsen şöyle eklemeler yapmak isterim:
Sony: Eh işte 'Tasarım' ı,teknolojiyi bir sene geriden takip eden donanım.Dünyanın ilk çift çekirdekli telefonu lanse edildikten 15 ay sonra ilk çift çekirdekli telefonunu lanse eden Sony,dünyanın ilk dört çekirdekli telefonlarının lanse edildiği MWC'de kendi ilk çift çekirdeklisini lanse etmenin haklı gururunu yaşamaktaydı:)
LG: Maalesef eski günlerindeki kadar olmasa da Tasarım ve İşçilik(malzeme kalitesi,işleme,sağlamlık,kalite hissiyatı),aynen eskisi gibi teknoloji öncülüğü ve ilklerin markası.
Samsung: Sadece ama sadece donanım.Tasarım(bence,subjektif) ve İşçilik(bencesi sencesi yok,objektif) yerlerde.Huawei,ZTE,Meizu kadar kaliteli üretim yapsa Sammy için ilerlemedir.
HTC: Çizgisi hiç değişmedi,hep İşçilik,Kalite üst seviyelerde oldu.Tasarımları iyi denilebilecek düzeyde olsa da,bu konuda çizgisi çok stabil.One X in tasarımıyla büyük iş yaptı ve o çizgiden çıktı sayılır,arkasını bekliyoruz.Sonuçta,PDA ve Smartphone deyince akla gelen ilk marka,hatta 5-6 sene öncesine kadar TEK marka...
Motorola: Tasarım ve İşçilikte hep bir numara,bilemedin iki...Eskiden LG de onun kadar iyiydi bu konuda ve kafa kafaya giderlerdi.Fakat şu an için eline su dökecek bir firma yok bu kulvarda.Genele bakınca,abide tasarımlar başyapıtlar hep Motorola ile LG'nin eseri olmuştur.Teknoloji konusunda LG gibi öncü bir firma değildir,teknolojilerin oturmasını bekler kullanmak için ve en optimal şekilde ürünü tasarlar bu sayede.Ee tabii,Sony gibi de 1,5 yıl beklemez haliyle...
Dipnot: Bundan 4-5 yıl öncesindeki dönemlerde Motorola'nın suskunluk dönemiydi ve aynı dönem de LG'nin şahlanış dönemiydi,LG o zamanlar her anlamda 'bir' numaraydı.Ardı ardına çakardı efsanelerini..Fakat o eşsiz telefonların muhakkak yazılımsal bir sorunu olurdu.Şimdi de yazılım güncellemesi konusunda başa bela yaa LG :) Sanırım Google,LG'ye paşa paşa 2 ayda bir güncelleme çıkarmayı öğretecek yeni Nexus sayesinde:)
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mehmetferhat 6 yıl
Lg güncelleme konusunda sıkıntılı bir üne sahip :) ama nexuslarda böyle bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Optimus g ile birlikte güncelleme konusunda daha hassas davranacağını umuyorum sanki hatalarını görmüş gibiler optimus g için 4.1 güncellemesi ile alakalı haberler hemen çıktı. Tabi son durumu gene zaman gösterecek :)

Sony ise geçen sene kocaman bir ayrılıkmı desem yoksa bütünleşmemi ne olduğu tam belli olmayan bir dönem geçirdi.sıkıntıları bence oradan geliyor.

Samsung'un plastik gibi olan telefonları tamamen ilgi alanımın dışında.

Htc'nin cihazları güzel ama güncelleme konusunda çok başarılı değiller ama lg kadar dikkat çekmediler nedense birde tasarımlarını beğenmiyorum.
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MaxCavalera 6 yıl mygeee
mygeee

danGerfuLL

Sony: Tasarim LG: Saglamlik Samsung: Donanim Dipnot: Kendi yorumum.



Kısa fakat çok öz bir yorum;ben paragraflar kullanarak bu kadar iyi anlatamazdım sanırım.Tebrik ederim, çok doğru tesbitler...Ben de şahsen şöyle eklemeler yapmak isterim:

Sony: Eh işte 'Tasarım' ı,teknolojiyi bir sene geriden takip eden donanım.Dünyanın ilk çift çekirdekli telefonu lanse edildikten 15 ay sonra ilk çift çekirdekli telefonunu lanse eden Sony,dünyanın ilk dört çekirdekli telefonlarının lanse edildiği MWC'de kendi ilk çift çekirdeklisini lanse etmenin haklı gururunu yaşamaktaydı:)

LG: Maalesef eski günlerindeki kadar olmasa da Tasarım ve İşçilik(malzeme kalitesi,işleme,sağlamlık,kalite hissiyatı),aynen eskisi gibi teknoloji öncülüğü ve ilklerin markası.

Samsung: Sadece ama sadece donanım.Tasarım(bence,subjektif) ve İşçilik(bencesi sencesi yok,objektif) yerlerde.Huawei,ZTE,Meizu kadar kaliteli üretim yapsa Sammy için ilerlemedir.

HTC: Çizgisi hiç değişmedi,hep İşçilik,Kalite üst seviyelerde oldu.Tasarımları iyi denilebilecek düzeyde olsa da,bu konuda çizgisi çok stabil.One X in tasarımıyla büyük iş yaptı ve o çizgiden çıktı sayılır,arkasını bekliyoruz.Sonuçta,PDA ve Smartphone deyince akla gelen ilk marka,hatta 5-6 sene öncesine kadar TEK marka...

Motorola: Tasarım ve İşçilikte hep bir numara,bilemedin iki...Eskiden LG de onun kadar iyiydi bu konuda ve kafa kafaya giderlerdi.Fakat şu an için eline su dökecek bir firma yok bu kulvarda.Genele bakınca,abide tasarımlar başyapıtlar hep Motorola ile LG'nin eseri olmuştur.Teknoloji konusunda LG gibi öncü bir firma değildir,teknolojilerin oturmasını bekler kullanmak için ve en optimal şekilde ürünü tasarlar bu sayede.Ee tabii,Sony gibi de 1,5 yıl beklemez haliyle...


Dipnot: Bundan 4-5 yıl öncesindeki dönemlerde Motorola'nın suskunluk dönemiydi ve aynı dönem de LG'nin şahlanış dönemiydi,LG o zamanlar her anlamda 'bir' numaraydı.Ardı ardına çakardı efsanelerini..Fakat o eşsiz telefonların muhakkak yazılımsal bir sorunu olurdu.Şimdi de yazılım güncellemesi konusunda başa bela yaa LG :) Sanırım Google,LG'ye paşa paşa 2 ayda bir güncelleme çıkarmayı öğretecek yeni Nexus sayesinde:)

Valla baştan sona katılıyorum.Samsung s3'ün tasarımına sonradan alışmıştım ama htc veya sony kadar çekici yapamıyor samsung.Ama donanım konusunda başarılı firma adamlara bu konuda laf söylemem.Asıl bombayı bende motorola'dan bekliyorum.Droid Razr Maxx kullanmıştım mah değeri yüksek pili adamlar inceltip şık bi tasarımla birleştirmişlerdi.Droid Razr'ın zaten tasarımı ve performans gayet iyiydi.Bakalım motorola'dan güzel bi nexus çıkarsa alırız.29 ekimdeki android etkinliğinde öğrenecez.
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DH Misafiri 6 yıl
iPhone un yanından bile geçemezler bu ezikler Ahahaha yeni iPhone rakiplerini (rakip bile denmez de) ezip geçecektir. Çakma telefon üreticileri yine böyle saçmalıklarla karşımıza çıkacaklar.
Teşekkürler Apple sen bir tanesin bu ezikleri gördüğümde senin degerini daha iyi anlıyorum.
Bütün dünya sana minnettar
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aceleciburak 6 yıl
Sony Xperia Nexus hakkında bazı dedikodular mevcut iki tane model geçiyor eğer Xperia Nexus çıkarsa ya Xperia S yada Xperia GX tabanlı bir cihaz olabilrmiş

Xperia S zaten Snapdragon S3 platforumunu kullanıyor ( 1.5 ghz dual core + Adreno 220 ) Xperia GX ise Snapdragon S4 Krait tasarımına sahip ( 1.5 Ghz Dual Core Krait + Adreno 225 )

açıkçası Sony eğer S4 platformunu baz alan bir cihaz çıkarırsa ve Google da bunu makul fiyat segmentinde konumlandırırsa yüksek satış başarısına ulaşır...

ayrıca bir detay Galaxy Nexus 4.65 inch idi bahsi geçen Xperia GX te 4.6 inch belki bu detay bile olası gözüküyor birde GX sanki Google Nexus isminide çağrıştırmıyor değil ...
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DH Misafiri 6 yıl
yine bu sitede haberi vardı sony 4.3 inch amoled ekran sparişi verdiğine dair muhtemelen bıraz standartları dışına çıkacak sony bu nexus modelinde
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nurettinaz 6 yıl
Sony diğer modellerinde olduğu gibi malzeme kalitesi, şarj süresi, tasarım şıklığı ve fiyat konusunda aynı çizgi de devam ederse diğer nexus modelleri hiç satmaz ve sony servetine servet katmaya devaam eder.
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denizci535 6 yıl
Google nin olsun yeter gerisi hikaye
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Raikirin 6 yıl
Xperia Nexus iyi olur.Fiyatı fazla olur fakat Nexus olduğu için değecektir.
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kerrar12 6 yıl
Şu anda kullandığım cihaz Nexus. Nexus'un yazılımsal yönden kalitesine diyecek hiçbir söz yok, tek kelimeyle mükemmel! Fakat Htc ve Lg de (O2x) kullanmış birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki: EĞER güncellemeleri google kendisi verir ise bu telefonların arasından alacağım tek telefon KAYA gibi LG NEXUS olur. Lg'nin her telefonu istisnasız sağlamdır. Kp500 Cookie, Kc910 renoir, bl40 chocolate akabinde htc sensation ve Lg P990 O2x şimdi ise Galaxy Nexus kullnıyorum. Bu saydıklarımın arsında en sevdiğim fakat aynı zamanda en sağlam olmayanı nazik olanı Galaxy Nexus. Şahsen ben Lg var iken Samsung'a yaklaşmam. İkisinin de malzeme kalitesini defalarca test ettim ve güncelleme garantisinin olduğu bir durumda Sonny ve Lg dışında telefon göremiyorum. Saygılarımla, iyi forumlar.
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DH Misafiri 6 yıl
APPLE! APPLE! APPLE!
APPLE DAN BAŞKA BÜYÜK YOK!!!
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F1nger91 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

APPLE! APPLE! APPLE!
APPLE DAN BAŞKA BÜYÜK YOK!!!

babanın şirketi falan mı bu apple,ne bu fanatiklik?

S3'den sonra telefon değiştirecek olursam alacağım tek model nexus olur.
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okansyn23 6 yıl
Şöyle orta segment nexuslar çıkarsa google süper olur telefona 800 tl vereceğime 1000 tl veririm hem nexus kalitesi kullanırım hemde 3-4 yıl güncelleme alır telefon bu arada lg jeally bean lı nexus çıkarsın 3 sene sonra android 5.0 verir herhalde hiç lg kullanmadım kalitelerini bilmiyorum ama güncelleme konusunda çuvalladıkları gerçek
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interwap 6 yıl
DH Nexus Xtreme
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