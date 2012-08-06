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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia P için Android 4.0.4 ICS güncellemesi 19-25 Ağustos tarihlerinde dağıtılacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,1b
1
13
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Android işletim sistemli neredeyse tüm cihazlarını Ice Cream Sandwich versiyonuna güncelleyen Sony'nin takvimindeki yeni model, Xperia P olabilir. Sony Mobile Hindistan'ın resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre; Xperia NXT serisine mensup bu cihaz için Android 4.0.4 sürümlü sistem yazılımı, 19-25 Ağustos tarihlerinde dağıtılmaya başlayacak.
Tek parça halindeki alüminyum kasası ile dikkat çeken Xperia P, Mayıs ayında Android 2.3 Gingerbread sürümüyle piyasaya sürülmüştü. ICS güncellemesinin ardından yeni üretici yazılımlarının ön yüklü gelmesi, kullanıcı arayüzünde bazı değişiklikler yapılması, pil ömrü ve performansta artış yaşanması bekleniyor.
OTA yoluyla dağıtılacak olan yeni yazılıma Sony Mobile Update Service programıyla da ulaşabileceksiniz. Güncelleme, ilk etapta İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine, ilerleyen haftalarda ise; Türkiye'de yayınlanacaktır. 19-25 Ağustos tarihleri sadece Hindistan'ı kapsıyor ve bazı ülkelerde daha erken dağıtım gerçekleşecek olabilir. Yakında resmi Sony Mobile blogundan genel bir açıklama yapılacaktır.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=514632051896846&set=a.112712495422139.15794.107416622618393&type=1 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
bu update nekadar suruyor ardaslar benmkı nerdeyse 3 saattr yuklemeye çalısıyor
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timberlake7 7 yıl
xperia u daha belli dil
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DH Misafiri 7 yıl
hiç gelmesin daha iyi xperia ray telefonumu öküz arabasına çevirdi...
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I m amazing.. I m Batman 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
hiç gelmesin daha iyi xperia ray telefonumu öküz arabasına çevirdi...

aekadasim kullaniyor gayet memnun
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tugares 7 yıl
nevai
Sony süper marka sony her alanda mükemmel. Sony nin arabalarıda süper.

:D :D :D
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nevai 7 yıl
Sony süper marka sony her alanda mükemmel.
Sony nin arabalarıda süper.
2 Yanıt Yanıtla +2
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Guest 7 yıl nevai
nevai

Sony süper marka sony her alanda mükemmel.
Sony nin arabalarıda süper.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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A.E.C 7 yıl nevai
nevai

Sony süper marka sony her alanda mükemmel.
Sony nin arabalarıda süper.



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ardakbaycan 7 yıl
Xperia s'de 4.0.4 güncellemesini aldıktan sonra telefonun ne kadar değiştiğini yazarak bile aktaramam.. Üzerinde oldukça çalışılmış sony tarafından.. Umarım bu telefona da aynı katkıyı verir
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JohnLord 7 yıl
Ekim gibide Xperia u için gelicek
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yukuberk 7 yıl
Yine sony, yine tam zamanında
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