Sony Xperia P için Android 4.0.4 ICS güncellemesi 19-25 Ağustos tarihlerinde dağıtılacak

Android işletim sistemli neredeyse tüm cihazlarını Ice Cream Sandwich versiyonuna güncelleyen Sony'nin takvimindeki yeni model, Xperia P olabilir. Sony Mobile Hindistan'ın resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre; Xperia NXT serisine mensup bu cihaz için Android 4.0.4 sürümlü sistem yazılımı, 19-25 Ağustos tarihlerinde dağıtılmaya başlayacak.

Tek parça halindeki alüminyum kasası ile dikkat çeken Xperia P, Mayıs ayında Android 2.3 Gingerbread sürümüyle piyasaya sürülmüştü. ICS güncellemesinin ardından yeni üretici yazılımlarının ön yüklü gelmesi, kullanıcı arayüzünde bazı değişiklikler yapılması, pil ömrü ve performansta artış yaşanması bekleniyor.

OTA yoluyla dağıtılacak olan yeni yazılıma Sony Mobile Update Service programıyla da ulaşabileceksiniz. Güncelleme, ilk etapta İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine, ilerleyen haftalarda ise; Türkiye'de yayınlanacaktır. 19-25 Ağustos tarihleri sadece Hindistan'ı kapsıyor ve bazı ülkelerde daha erken dağıtım gerçekleşecek olabilir. Yakında resmi Sony Mobile blogundan genel bir açıklama yapılacaktır.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=514632051896846&set=a.112712495422139.15794.107416622618393&type=1