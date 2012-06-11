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Sony Xperia P modeli Turkcell tarafından satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,2b
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin bu yıl için Mart ayında tanıtımını yaptığı Xperia üçlüsünden S ve U modelleri ülkemizde satışa sunulmuştu. Turkcell, P modelini de cihaz listesine ekledi.

Xperia P modeli 1GHz hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli ST-Ericsson NovaThor U8500 işlemci, 1GB RAM, Mali-400MP grafik birimi, 4 inçlik 540 x 960 piksel çözünürlükte ekran, 16GB depolama kapasitesi, 8MP arka kamera, 1080p video kaydı, 1305mAh batarya şeklinde özellikler barındırıyor.

Turkcell'in kontratsız olarak belirlediği fiyat 1399TL şeklinde. İnterneti içinde paketlerle 12ay/24ay taahhütlerde 250MB internet ile 134TL/77TL, 1GB internet ile 144TL/87TL, 4GB internet ile 153TL/96TL olarak fiyatlar belirlenmiş.
Model Turkcell iletişim merkezlerinden temin edilebiliyor. 

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/Sony-Xperia-P.aspx Yorum Yaz
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meego 7 yıl en beğenilen
1400tl yüksek bir fiyat olmuş
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lazloo 7 yıl Odunbey
Odunbey

Güzel telefon ama 1ghz işlemci telefon için fiyat biraz fazla

Hala işlemci hızına göre cihaz beğenenler mi var?
Yanıtla +5
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DH Misafiri 7 yıl
Telefonu alalı 5 gün oldu daha önce neo vardı neo ya göre çok hızlı ve ekran kalitesi falan olarak çok iyi ancaaak alan arkadaşlar sakın güncelleme yapmasın şebeke sorunu yaşıyorum devamlı kesiliyo hat ve sim kartım yandı yeni güncelleme gelene kadar böle çekecez yani
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Poibra 7 yıl
İyiki 2 ay önce 800 küsura almışım, Türkiye'de kazık fiyatlara devam... Bravo
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RevivaL 7 yıl
Bazen Neo'yu satıp bir güncelleme yapsam mı diye düşünüyorum ama daha zamanı var sanırım. Galaxy s3 bi yerine otursun veya Sony Hayabusa'yı bir çıkartsın ona göre hareket ederiz
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DH Misafiri 7 yıl
güzel telefon fakat fiyat hafif kırpılmalımen işlecisine gelince
xperia s ile hemen hemen aynı güçte ekrankartı daha iyi mali 400mp testine bakabilirsiniz
1 Yanıt Yanıtla
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aslanemre58 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
güzel telefon fakat fiyat hafif kırpılmalımen işlecisine gelince
xperia s ile hemen hemen aynı güçte ekrankartı daha iyi mali 400mp testine bakabilirsiniz

Üzerindeki Mali400 GPU'su tek çekirdekli; Galaxy S2-S3'deki gibi 4 çekirdekli değil
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necros76 7 yıl
"1305mAh batarya" ulan niye bu kADAR AZ KOYUYORLAR.
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XperiaTM 7 yıl
Ben 1200 lira falan olmasını bekliyordum fakat kasadan dolayı sanırım.
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Tr@mmler 7 yıl
asterisk*
lazloo
babıesrar82
lazloo
Odunbey Güzel telefon ama 1ghz işlemci telefon için fiyat biraz fazla
Hala işlemci hızına göre cihaz beğenenler mi var?
Neye göre beğenmeliyiz peki?
İşlemci mimarisine,gpu suna,kamera olarak MP e değil sensörüne,ekran olarak çözünürlüğe ek olarak ekran modeline v.b 1.8 GHz a aşırtılmış Arc ile 1.2 GHz stock SGS 2 yi karşılaştırabiliriz.
bunların hepsi arm değil mi? ne mimarisinden bahsediyorsun?ayrıca düşük hızlarda saat hızı önem kazanır. 2 ghz üstü olsa hepsi sorun olmazdı ama bu hızlarda gayet önemli.

Pentium 4 ile Core i7 de x86 ona bakarsan arkadaşım. Arm dediğin firmanın ismi. Cortex A8, A9, A15 gibi mimariler mevcut Arm tarafında.
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asterisk* 7 yıl
lazloo
babıesrar82
lazloo
Odunbey Güzel telefon ama 1ghz işlemci telefon için fiyat biraz fazla
Hala işlemci hızına göre cihaz beğenenler mi var?
Neye göre beğenmeliyiz peki?
İşlemci mimarisine,gpu suna,kamera olarak MP e değil sensörüne,ekran olarak çözünürlüğe ek olarak ekran modeline v.b 1.8 GHz a aşırtılmış Arc ile 1.2 GHz stock SGS 2 yi karşılaştırabiliriz.

bunların hepsi arm değil mi? ne mimarisinden bahsediyorsun?
ayrıca düşük hızlarda saat hızı önem kazanır. 2 ghz üstü olsa hepsi sorun olmazdı ama bu hızlarda gayet önemli.
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General. 7 yıl
1000tlye f/p cihazı olabilirdi fiyat çok yüksek
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klongs 7 yıl
bunu alacağıma galaxy s2 alırım daha iyi
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mehmetfahriguven 7 yıl
Yersen.
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Centauri 7 yıl
Apple disinda dizayn yapabilen tek elektronik firmasi Sony. Ama elinde o kadar kaynak varken gidip android kullanmasi maalesef kabul edilebilir degil.
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