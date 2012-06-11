Sony Xperia P modeli Turkcell tarafından satışa sunuldu

Sony'nin bu yıl için Mart ayında tanıtımını yaptığı Xperia üçlüsünden S ve U modelleri ülkemizde satışa sunulmuştu. Turkcell, P modelini de cihaz listesine ekledi.





Xperia P modeli 1GHz hızında çalışan Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli ST-Ericsson NovaThor U8500 işlemci, 1GB RAM, Mali-400MP grafik birimi, 4 inçlik 540 x 960 piksel çözünürlükte ekran, 16GB depolama kapasitesi, 8MP arka kamera, 1080p video kaydı, 1305mAh batarya şeklinde özellikler barındırıyor.





Turkcell'in kontratsız olarak belirlediği fiyat 1399TL şeklinde. İnterneti içinde paketlerle 12ay/24ay taahhütlerde 250MB internet ile 134TL/77TL, 1GB internet ile 144TL/87TL, 4GB internet ile 153TL/96TL olarak fiyatlar belirlenmiş.

Model Turkcell iletişim merkezlerinden temin edilebiliyor.