Sony, Xperia S modelinin küresel çapta dağıtımına başladı

Sony, en iddialı akıllı telefonlarından Xperia S'in küresel çapta dağıtımına başladığını, hazırladığı blog üzerinden duyurdu. 21 Mart'ta yayınlanan duyuruda Xperia S'in fiyatına veya hangi ülkelerde ne zamandan itibaren piyasaya sürüleceğine dair net bir bilgi verilmemiş. Ülkemizdeki teknoloji meraklılarının fazla bekletilmemesini diliyoruz.



Yeni akıllı telefonun teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek;

Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi desteği

HSPA alt yapısı desteği (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps)

1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 platformu

1 GB RAM

Adreno 220 grafik birimi

4.3-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine)

32 GB dahili depolama kapasitesi

Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi (İleride Android 4.0 Ice Cream Sandwich'e güncellenecek)

12 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş, 3D Sweep panaroma modu

Full HD video kaydı

1.3 megapiksel ön kamera



Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS (Glonass)

MicroSIM kart desteği

HDMI portu

1750 mAh batarya dikkat çekiyor.



http://blogs.sonymobile.com/products/2012/03/21/right-about-now-xperia-s-shipping-globally/?fvrewsd