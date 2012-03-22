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Sony, Xperia S modelinin küresel çapta dağıtımına başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
61,4b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony, en iddialı akıllı telefonlarından Xperia S'in küresel çapta dağıtımına başladığını, hazırladığı blog üzerinden duyurdu. 21 Mart'ta yayınlanan duyuruda Xperia S'in fiyatına veya hangi ülkelerde ne zamandan itibaren piyasaya sürüleceğine dair net bir bilgi verilmemiş. Ülkemizdeki teknoloji meraklılarının fazla bekletilmemesini diliyoruz.
Yeni akıllı telefonun teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek;
  • Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi desteği
  • HSPA alt yapısı desteği (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps)
  • 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 platformu
  • 1 GB RAM
  • Adreno 220 grafik birimi
  • 4.3-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine)
  • 32 GB dahili depolama kapasitesi
  • Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi (İleride Android 4.0 Ice Cream Sandwich'e güncellenecek)
  • 12 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş, 3D Sweep panaroma modu
  • Full HD video kaydı
  • 1.3 megapiksel ön kamera
  • Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS (Glonass)
  • MicroSIM kart desteği
  • HDMI portu
  • 1750 mAh batarya

dikkat çekiyor.


http://blogs.sonymobile.com/products/2012/03/21/right-about-now-xperia-s-shipping-globally/?fvrewsd Yorum Yaz
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CaRviLLE 7 yıl en beğenilen
DH Misafiri
gorilla glass yok ya ekran çiziliyormuş bir incelemede gördüm. bir de artık yeni nesil işlemciler çıktı bununki eskide kaldı. ama geri kalan özellikleri sağlam

Gorilla glas ekran olmayınca çizilecek anlamına gelmiyo dostum sony nin kendi geliştirmiş olduğu çok daha kaliteli bi ekranı var vede çizilmeye karşı dayanıklı herkesin 6230 unun ekranı 1 ayda görünmeyecek hale gelirken benim 7 sene önce aldığım w810i min ekranında bile çizik yok
DH Misafirigorilla glass yok ya ekran çiziliyormuş bir incelemede gördüm. bir de artık yeni nesil işlemciler çıktı bununki eskide kaldı. ama ge...
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DH Misafiri 7 yıl
Şuan Çin'in Xi'an şehrinde öğrenci olarak bulunuyorum. Bu telefonu araştırıyorum bilginiz olsun isterim çoğu telefonun fiyatları %25 gibi bir ucuzlukta.
Şuanda İstanbul'da bulunan arkadaşımla irtibata geçip bilgi alabilirsiniz. 05354708116 - Enes Çelik
teşekkürler.
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DH Misafiri 7 yıl
xperia s kullanıyorum ve aldıgıma pişman oldum... hattımın üzerinden aldım bana ortalama 2 bin tl ye maal oldu... bu kadarlık bi tlf degil tavsiye etmem 1 ay olmadı servise gitti sürekli donuyor....
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar ben aldım böyle güzel bir cihaz daha yok piyasada iPhone da neymiş herkeze tavsiye ederim
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_-_bluedragon_-_ 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaşlar ben aldım böyle güzel bir cihaz daha yok piyasada iPhone da neymiş herkeze tavsiye ederim

Hayirli olsun hocam Ins. ekran sararmaz
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DH Misafiri 7 yıl
n8 almayında başım belada su görmemiş telefon arıza yaptı su tespiti yaptılar şimdi bir ex-s ben alacam
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cocoter 7 yıl
ben dağıtımda bu telefon kadar rezilini görmedim arkadaş. güya türkiyede satışta halen marketlerde yok bu telefon. nedir yani sadece turkcell den mi alacağız. tam bir saçmalık.
şu an itibari ile bu telefonu almıyorum ya bu kadarda olmaz. paramızla rezil oluyoruz arkadaş.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar işlemci ve ram'i beğenmiyosunuz :) ben sizi anlamadım , gidin o zaman bilgisayar alın smartphone bu sonuçda :) bu telefon bütün özellikleriyle diğerlerine taş çıkartır her bir telefona. Bi kere 12 megapixsel full hd kamerası var android ıce cream var bence her şeyiyle 4 4lük bir telefon 1,300 olursa kesinlikle alıcam fazlada para vermem :)
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gokhangumus 7 yıl
androidtelefonlari.com/...
Alın size distribütör ürünü.Sony eurasia garantili.
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unflattering 7 yıl
bu telefonla ilgili aklımda soru işaretleri oluşmaya başladı. özellikle ekranındaki yellow-flit ve beyaz ışık yansıması ile ilgili problemler yüzünden tereddüt oluştu. ancak şurası var ki xperia s almaktan vazgeçersem alacağım telefon atrix olacak. şöyle bir düşünürsek atrix 800 civarı xperia s ise 1600 civarı olması bekleniyor. böyle bir durumda iki misli paraya hangi özelliği atrixin iki misli olacak.
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DH Misafiri 7 yıl
Aşağıdaki linki inceleyin arkadaşlar bende buardan alsam mı diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
Lanet olsun hala bekliyorum mart sonu çıkacak dediler hani nerede ..? çıkıyosan çık çıkmıyosan da cehennemin dibine kadar yolun var sony..:/
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Kara 7 yıl
Sony tasarım olarak iyi telefonlar çıkarırdı ama bu telefonun Samsunglardan farkı yok. Her şeyi iyi güzel ama tasarımı hoşuma gitmedi.
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mertsozuer 7 yıl
Benim de tasarımı çok hoşuma gitti, tahtakalede inceleme fırsatım oldu, gerçekten elde tutma hissi çok güzel.
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