Sony, Xperia S modelinin küresel çapta dağıtımına başladı

Haber Editörü
Sony, en iddialı akıllı telefonlarından Xperia S'in küresel çapta dağıtımına başladığını, hazırladığı blog üzerinden duyurdu. 21 Mart'ta yayınlanan duyuruda Xperia S'in fiyatına veya hangi ülkelerde ne zamandan itibaren piyasaya sürüleceğine dair net bir bilgi verilmemiş. Ülkemizdeki teknoloji meraklılarının fazla bekletilmemesini diliyoruz.
Yeni akıllı telefonun teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek;
- Dörtband GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi desteği
- HSPA alt yapısı desteği (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps)
- 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 platformu
- 1 GB RAM
- Adreno 220 grafik birimi
- 4.3-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine)
- 32 GB dahili depolama kapasitesi
- Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi (İleride Android 4.0 Ice Cream Sandwich'e güncellenecek)
- 12 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş, 3D Sweep panaroma modu
- Full HD video kaydı
- 1.3 megapiksel ön kamera
- Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS (Glonass)
- MicroSIM kart desteği
- HDMI portu
- 1750 mAh batarya
dikkat çekiyor.
http://blogs.sonymobile.com/products/2012/03/21/right-about-now-xperia-s-shipping-globally/?fvrewsd Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gorilla glas ekran olmayınca çizilecek anlamına gelmiyo dostum sony nin kendi geliştirmiş olduğu çok daha kaliteli bi ekranı var vede çizilmeye karşı dayanıklı herkesin 6230 unun ekranı 1 ayda görünmeyecek hale gelirken benim 7 sene önce aldığım w810i min ekranında bile çizik yok