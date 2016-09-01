Sony Xperia X Compact: Artık canavar değil

Sony’nin Xperia akıllı telefon ailesinde Compact modellerinin hep ayrı bir yeri olmuştur. Küçük boyutlarına rağmen tam bir performans canavarı haline gelen Compact serisi, Xperia X konsepti ile birlikte önemli bir değişikliğe uğruyor.

IFA 2016 fuarında resmiyet kazanan Xperia X Compact modeli, donanımı itibariyle biraz daha orta seviyeye hitap ediyor. 4.6 inçlik 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan Xperia X Compact, Gorilla Glass 4 ile çizilmelere karşı dayanıklılık sağlamış.

Modelde 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 650 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen model 2700mAh kapasiteli bataryaya sahip. USB Type-C girişi üzerinden hızlı şarj edilebilen batarya, yazılım optimizasyonları ile 2 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor.

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Kamera ve ses özellikleri açısından Xperia X serisinde yeni bir dönemin başladığını görüyoruz. Arka kısımdaki 23MP çözünürlüğünde IMX300 Exmor RS sensör; lazer, faz algılama ve kızılötesi modüllerini de dahil ederek yenilikçi bir otomatik odaklama teknolojisi ortaya çıkarıyor. Kameranın 4K video kaydedemediğini belirtelim.

Firma kamerasında çok daha güçlü bir yazılımsal OIS desteği kullanmış. Handycam serisinden hatırlayacağımız 5 eksen ile desteklenen OIS, donanım bazlı teknolojiler kadar başarılı işlere imza atıyor. Ön taraftaki 5MP çözünürlüğünde kamera ise geniş açıya sahip.

Modelin ön kısmında çift hoparlör yer alıyor. Arka planda ise Sony’nin daha kaliteli ses sağlayan LDAC yongası, dijital gürültü engelleme teknolojisi ve stereo kaynaktan 3D ses oluşturabilen S-Force Front Surround teknolojileri çalışıyor.

Tasarım anlamında Xperia X serisinin genel çizgilerini aynen yansıtan Compact modeli için orta seviye bir fiyatlandırma olacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan 400$ seviyesinde bir etiket görebiliriz. Modelin satışına ay sonunda başlanacak.