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Sony Xperia X Compact: Artık canavar değil

Sony’nin performans canavarı olarak yıllardır pazarda kabul gören Compact serisi, artık gücünü kaybediyor. Bundan sonra orta seviyeye yaklaşan bir performans göreceğiz.
2 yıl
10,1b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony’nin Xperia akıllı telefon ailesinde Compact modellerinin hep ayrı bir yeri olmuştur. Küçük boyutlarına rağmen tam bir performans canavarı haline gelen Compact serisi, Xperia X konsepti ile birlikte önemli bir değişikliğe uğruyor.

IFA 2016 fuarında resmiyet kazanan Xperia X Compact modeli, donanımı itibariyle biraz daha orta seviyeye hitap ediyor. 4.6 inçlik 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan Xperia X Compact, Gorilla Glass 4 ile çizilmelere karşı dayanıklılık sağlamış.

Modelde 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 650 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen model 2700mAh kapasiteli bataryaya sahip. USB Type-C girişi üzerinden hızlı şarj edilebilen batarya, yazılım optimizasyonları ile 2 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Gear S3 tanıtıldı"

Kamera ve ses özellikleri açısından Xperia X serisinde yeni bir dönemin başladığını görüyoruz. Arka kısımdaki 23MP çözünürlüğünde IMX300 Exmor RS sensör; lazer, faz algılama ve kızılötesi modüllerini de dahil ederek yenilikçi bir otomatik odaklama teknolojisi ortaya çıkarıyor. Kameranın 4K video kaydedemediğini belirtelim.

Firma kamerasında çok daha güçlü bir yazılımsal OIS desteği kullanmış. Handycam serisinden hatırlayacağımız 5 eksen ile desteklenen OIS, donanım bazlı teknolojiler kadar başarılı işlere imza atıyor. Ön taraftaki 5MP çözünürlüğünde kamera ise geniş açıya sahip.

Modelin ön kısmında çift hoparlör yer alıyor. Arka planda ise Sony’nin daha kaliteli ses sağlayan LDAC yongası, dijital gürültü engelleme teknolojisi ve stereo kaynaktan 3D ses oluşturabilen S-Force Front Surround teknolojileri çalışıyor.

Tasarım anlamında Xperia X serisinin genel çizgilerini aynen yansıtan Compact modeli için orta seviye bir fiyatlandırma olacağı ifade ediliyor. Bu bakımdan 400$ seviyesinde bir etiket görebiliriz. Modelin satışına ay sonunda başlanacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-X-Compact-goes-official-familiar-design-not-too-shabby-internals_id84745 Yorum Yaz
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SONEKTRA 2 yıl en beğenilen
Bence gayet güzel olmuş
1 Yanıt Yanıtla +20
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viper17 2 yıl
e normal orta seviye olması. Adı X Compact.

xperia x performance compact olsaydı adı, canavar değil diyebilirdiniz
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Guest-5B59C177F 2 yıl
sony bu gidişle batmaya mahkum. ayrıca servisi rezalet, 3 aydır telefonsuzum almak isteyenlere duyurulur.
1 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
nihayet dual tone flaş ve ois geçmiş sony. hayret. daha ne kadar çalacaktı acaba. sanal tuş kullanıp kapaditif tuşları çalmaya aynen devam tabi. birde çerçevelere aynen devam. bu kalın çerçeveyle ve kalitesiz malzeme ve işçilik ve kazık fiyat politikaıyla batmaya iyice yaklaştın sony. batki adam gibi teknolojisi olan ve fiyat politikası iyi olan firmalar ayakta kalsın
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sistemli adam 2 yıl
bildirim led i var mı telefonda ?
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FreeRun 2 yıl
çercevelere gel
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aycibin 2 yıl
forumdakiler istiyorki s820/821 ile gelsin ama s650 geçen senenin amiral gemileri performasına yakın ve şarj tüketimi olarak s820'den daha başarılı.su geçirmezlik gitmesi kötü ama ram,kamera ve diğer özelliklerle bir amiral gemisi standardını sunmuş.ufak boyutu koruması da çekici.4K'yı yazılımla kapatmışlardır ama bence sorun değil çünkü aşırı yer kaplıyor ve 1080p ile görüntü farkı yok.o yüzden ben hala 1080p çekiyorum.

unutmadan samsung'un s6'da 5.1"e layık gördüğü bataryanın fazlasını adam 4.6"e koymuş insaf diyin!

çerçeve diyenler piyasadaki tek rakibi iphone7'nin çerçevelerinden de bahsetsinler bi zahmet.

iphone6s: 65,6%
z5compact: 68,9%
1 Yanıt Yanıtla +2
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OverClocK1ng 2 yıl
Telefonu beğendim. Snapdragon 650 ile o çözünürlük zaten çok iyi performans verecektir.
Onun yerine çok daha fazla güç tüketen ama çok ısınan bir işlemci koyacaklarına, yine çok hızlı bir cihaz yapmışlar. Ne yani. Ekranı 2K olup, çok güçlü işlemcisi olan ama cayır cayır ısınan cihazlar gibi mi olsaydı.
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kadirirdem 2 yıl
ağır çöp...
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mserifoglu 2 yıl
950 TL ye mal ettiğim xiaomi mi5 ceramic edition dan sonra hiç bir telefon çekici gelmiyor nedense!
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teknokaptan 2 yıl
degistir artik su tarasimi.
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YediGüzelAdam 2 yıl
Türkiye nin en iyi teknoloji editörü nerede dense ilk 5 te Dh çıkar.Sonuncusu kim derse yine Dh çıkar konu nün başlığından böyle kötü veya cehalet kokan bir seçimi görünce evet Ekrem71 haberine hoşgeldiniz dedim nitekim doğru çıktı.Öncelikle Xperia Z serisi sony nin amiral gemisi en üst seviye cihazıdır.Xperia X tanıtıldığında cihazın orta seviye cihaz olduğu bu ve Xperia X performans ın global pazara surulmedigi için sony nin amiral gemisi olmadığını ifade veya şubat ayında yeni bir amiral gemisi çıkaracağını söylemiştik sony nin amiral gemisi Xperia X performans olsaydı bunu Z serisi nin compact modeliyle kiyaslayabilirdiniz Xperia X X compact xz hepsi ara model
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MHEC 2 yıl
Tipine nolmuş tövbeestağfurullah bişey olmuş
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Yosunluel 2 yıl
Compact serisinde z3 compact, çatlayan arka cam ve kulaklık jackı problemleri olmasa mükemmel telefonun adı olacaktı.X compact'la birlikte x performance compact çıkmalıydı. Sony 5 inç'e çıkmadan flagship telefon yapabiliyor ve yapmalı da.
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veleciraptor 2 yıl
İngiltere'de Amazon üzerinden 379 sterlinden ön satışa başladı. Bayağı pahalı olacak Türkiye'de anlaşılan
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Crauls 2 yıl
gayet ıyı olmus,gunluk her ıhtıyac ıcın fazlasıyla yeterlı bır donanım,yıne guzel bır batarya performansı oalcaktır,kameraya ıyı calısılmıs,bence guzel ve stabıl bır tlefon ısteyıp te buyuk cıhazlardan haz almayanlar ıcın yıne bıcılıs kaftan,umarım fıyatı makul tutarlarda alınabılır olur.
malum korelı markanın medaı ıftıharı olupta 3k paraya satıla cıhazlarnında sevkıyatı durdurdugunu,hemde kendı hemde tukatıcının elınde patladıgını goruyoruz, x compact ıcın boyle bır baslık secmenız tuhaf olmus,sasırmadım cunku dh yonetımınde mesuttan baslayan bır antı sony propagandası gızlı gızlı ınce ınce hep vardı halada var.
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