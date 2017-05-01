Sony Xperia X Ultra internete sızdırıldı

Merakla beklenen Xperia XZ Premium amiral gemi modelini Haziran ayı itibariyle piyasaya sürmeye hazırlanan Sony, dikkat çekici başka bir akıllı telefon daha hazırlıyor. Xperia X Ultra yeni bir tasarım anlayışı ile geliyor.
İlgi Çekici Tasarım
Xperia X Ultra modeli 6.45 inçlik bir ekrana sahip. Xperia X serisindeki alıştığımız tasarımın biraz dışına çıkan modelin ekran kenarlarının oldukça ince olduğunu görüyoruz. Ayrıca köşeler de yuvarlatılmış. Bu sayede boyu biraz uzamış bir akıllı telefon karşımıza çıkıyor.
Üst seviye bir telefon olan Xperia X Ultra modeli, Cortex-A73 çekirdeği barındıran Snapdragon 660 yonga setinden güç alıyor. Performans olarak da telefonun üst seviye olacağını söyleyebiliriz. 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 3050mAh kapasiteli batarya Quick Charge 3.0 teknolojisine sahip.Ayrıca Bkz. "HTC U 11 kısmen göründü" IP68 sertifikası ile su altında çalışabilen Xperia X Ultra modelinde 19MP çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. Ön kısımda ise 13MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Henüz fiyat ve çıkış tarihi mevcut değil ancak Sony takipçilerini oldukça sevindirecek bir model olduğunu söyleyebiliriz.
http://www.mobilexpose.com/sony-xperia-x-ultra-with-ultra-wide-display-official-renders-surfaced/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ust neyse de alt cerceve de ne var anlayamadim. Navigasyon tuslari var iste. Ust icin de denge saglamak icin cerceve var. Gayet debgeli oldugunu dusunuyorum. Bazen insanlar laf olsun diye elestiri yapiyor gibi geliyor. Ki ust kisimda da kamera falan var. Insanlar hem kamera cikintisi olmasin istiyor hem de ust cerceve olmasin istiyor. Gercekten istenilen ne anlam veremiyorum.
Aynen arayüz inanılmaz derecede hantal :( XZ Premium'un ekranı en kötü ekranlardan biri diye duymuştum piksel yoğunluğu olarak özellikle[DHTUBE=]...