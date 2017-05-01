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Sony Xperia X Ultra internete sızdırıldı

Son dönemde telefon satışları konusunda düşüşler yaşayan Sony, yeni bir model hazırlığında. Sızan görsellere göre Xperia X Ultra ince ekran çerçeveleri ile dikkat çekiyor.
2 yıl
8,3b
1
38
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Merakla beklenen Xperia XZ Premium amiral gemi modelini Haziran ayı itibariyle piyasaya sürmeye hazırlanan Sony, dikkat çekici başka bir akıllı telefon daha hazırlıyor. Xperia X Ultra yeni bir tasarım anlayışı ile geliyor.

Sony Xperia X Ultra internete sızdırıldı

İlgi Çekici Tasarım

Xperia X Ultra modeli 6.45 inçlik bir ekrana sahip. Xperia X serisindeki alıştığımız tasarımın biraz dışına çıkan modelin ekran kenarlarının oldukça ince olduğunu görüyoruz. Ayrıca köşeler de yuvarlatılmış. Bu sayede boyu biraz uzamış bir akıllı telefon karşımıza çıkıyor.

Üst seviye bir telefon olan Xperia X Ultra modeli, Cortex-A73 çekirdeği barındıran Snapdragon 660 yonga setinden güç alıyor. Performans olarak da telefonun üst seviye olacağını söyleyebiliriz. 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 3050mAh kapasiteli batarya Quick Charge 3.0 teknolojisine sahip.

Ayrıca Bkz. "HTC U 11 kısmen göründü" IP68 sertifikası ile su altında çalışabilen Xperia X Ultra modelinde 19MP çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. Ön kısımda ise 13MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Henüz fiyat ve çıkış tarihi mevcut değil ancak Sony takipçilerini oldukça sevindirecek bir model olduğunu söyleyebiliriz.  

http://www.mobilexpose.com/sony-xperia-x-ultra-with-ultra-wide-display-official-renders-surfaced/ Yorum Yaz
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reshthesucker 2 yıl en beğenilen thorismund
thorismund
O alt üst çerçeveler nedir arkadaş hala akıllanmadı bu sony.Hiç mi tasarımdan anlayan bir adam yok şu sonyde ya da biri de çıkıp demiyor bu telefonlar niye az satıyor diye...

Ust neyse de alt cerceve de ne var anlayamadim. Navigasyon tuslari var iste. Ust icin de denge saglamak icin cerceve var. Gayet debgeli oldugunu dusunuyorum. Bazen insanlar laf olsun diye elestiri yapiyor gibi geliyor. Ki ust kisimda da kamera falan var. Insanlar hem kamera cikintisi olmasin istiyor hem de ust cerceve olmasin istiyor. Gercekten istenilen ne anlam veremiyorum.
thorismundO alt üst çerçeveler nedir arkadaş hala akıllanmadı bu sony.Hiç mi tasarımdan anlayan bir adam yok şu sonyde ya da biri de çıkıp dem...
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Midnightmrt 2 yıl
telefonda çerçeve kalmamış hala utanmadan çerçeve diyenler var..
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Cosster 2 yıl xxxx1
xxxx1

Küçük ekranların göz sağlığına olumsuz zararlarına karşın,büyük ekranlı iyi donanımlı bir model.





Ses ve arayüz olarak olarak bir türlü iyi seviye ye çekemedi Sony kendini, buna ek ekran kalitesi de bence hala tartışılır...

Aynen arayüz inanılmaz derecede hantal :( XZ Premium'un ekranı en kötü ekranlardan biri diye duymuştum piksel yoğunluğu olarak özellikle[DHTUBE=]...

xxxx1Küçük ekranların göz sağlığına olumsuz zararlarına karşın,büyük ekranlı iyi donanımlı bir model.
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QuexSeeL 2 yıl
Bu telefon 21:9 ekran görüntü formatıyla gelecek benim tercihim 16:9 fakat bu çözünürlük için piyasada yeterince uygun formatta ürün, medya var. Samsung ve LG den bu konuda 1mm önde. 16:9 çerçeve ekran oranı yüksek 5.7" ekran civarında, önde stereo ses, suya dayanıklılık, yüksek pil bir cihaz çıkarın bea
aradığım özelliklere en yakın model bu bu da televizyon kumandası gibi olacak.
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berk5 2 yıl
Vay be gsmarena sitesinde ayrıntılı haberi de girmiş. gsmarena.com/...
Bu telefon artık söylenti olmaktan çıkmış sanırım bence bu modelin adı X1 Ultra olacak ve normal X1 de gelecek ve daha küçük ekrnalı olacak atıyorum 5.8 inch gibi tabi gene 18:9 formatta olacak. Fiyatlandırmada zıvıtmazlarsa XZ yerine bu modeli tercih ederim.
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DH Misafiri 2 yıl
Performansta bir artış yok. GTA San Andreas gibi bir oyunu full detay 60fps de kasmadan oynatabilen bir telefon var mı? yok.
Artık telefonları ısıtıp ısıtıp tekrar piyasaya sürmeye başladılar.
Bir de bu kadar ince olması şart değil. Cebimde cam değil 3310 gibi telefon olsun ama performans olsun. Dokunsam kırılıyor. -_-
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DH Misafiri 2 yıl
Telefonun tasarımını da özelliklerini de çok beğendim ancak şu isimlendirmeye bir yol bulun artık. Bu nedir yahu z'yi bitirdiniz x serisini çıkarttınız. X1 beklerken xz, xz1 beklerken xzs... Şimdi de x ultra... Belli ki sağlam kafanız karışmış Sony yetkililerinin bu konuda açıklama yapmasını bekliyorum. Xz serisi mi x serisi mi önce buna karar verin. Sonrasında xz veya x 1-2-3 diye sıralarsınız zaten.
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DH Misafiri 2 yıl
Böyle panik ve rezil intel batarsin inşAllah
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kadirirdem 2 yıl
İnce uzun gibi duruyor bununda ekranı 18:9 oranı
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MR.BERK 2 yıl
Fırıncı küreğinde son teknoloji.
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berk5 2 yıl
Bu fotoğraflar 2 gündür yeni Sony telefon diye dönüyor. Aslında o tasarım linkteki tasarımlardan biri ve haftalar öncesinde amatör konsept çalışması(resmi değil) olarak çıktı piyasada 2 günde ne değişti de gsmarena gibi dev bir site dahil bu modeli yeniden gündeme getirdi siteler ? Değişen ne?
haber.incehesap.com/...
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firtinax 2 yıl
İyi bir tasarıma doğru gidiyor.
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oteki 2 yıl
güzel olmuş bence
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