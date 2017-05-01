Sony Xperia X Ultra internete sızdırıldı

Merakla beklenen Xperia XZ Premium amiral gemi modelini Haziran ayı itibariyle piyasaya sürmeye hazırlanan Sony, dikkat çekici başka bir akıllı telefon daha hazırlıyor. Xperia X Ultra yeni bir tasarım anlayışı ile geliyor.

İlgi Çekici Tasarım

Xperia X Ultra modeli 6.45 inçlik bir ekrana sahip. Xperia X serisindeki alıştığımız tasarımın biraz dışına çıkan modelin ekran kenarlarının oldukça ince olduğunu görüyoruz. Ayrıca köşeler de yuvarlatılmış. Bu sayede boyu biraz uzamış bir akıllı telefon karşımıza çıkıyor.

Üst seviye bir telefon olan Xperia X Ultra modeli, Cortex-A73 çekirdeği barındıran Snapdragon 660 yonga setinden güç alıyor. Performans olarak da telefonun üst seviye olacağını söyleyebiliriz. 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen modelde 3050mAh kapasiteli batarya Quick Charge 3.0 teknolojisine sahip.

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ile su altında çalışabilenmodelindeçözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. Ön kısımda iseçözünürlüğünde bir kamera mevcut. Henüz fiyat ve çıkış tarihi mevcut değil ancak Sony takipçilerini oldukça sevindirecek bir model olduğunu söyleyebiliriz.