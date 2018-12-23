Sony Xperia XA3'ün ekran koruyucusu telefonun tasarımını açığa çıkardı

Sony’nin orta sınıf Xperia XA2 serisi yaklaşık bir yıldır piyasada ve yenilenmesinin zamanı gelmiş gibi görünüyor. Henüz şirket tarafından resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Xperia XA3 hakkında bir takım söylentiler dolanmaya başladı. Slashleaks adlı internet sitesi Xperia XA3'e ait olduğu iddia edilen bir ekran koruyucu görüntüsü yayınladı.

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Sızan ekran koruyucu, yakında piyasada boy gösterecek Xperia XA3'ün yok denecek kadar ince bir alt çerçeveye sahip olacağını ortaya koydu. Aynı şeyi ne yazık ki son derece kalın olan üst çerçeve için söyleyemiyoruz. Bunun yanı sıra ekran koruyucu Sony'nin akıllı telefonlarında görmeye alışık olduğumuz bir tasarıma işaret ediyor.

Xperia XA3 ve XA3 Ultra geliyor

Ekim ayında Xperia XA3'ün ön tasarımına ışık tutan bir görsel yayınlanmıştı. Ancak akıllı telefonun kalın bir alt çerçeve ile geleceğini gösteren bu CAD görselinin, bugün karşımıza çıkan ekran koruyucu ile pek uyuşmadığını görüyoruz. Son olarak Xperia XA3 ve XA3 Ultra'nın 18:9 görüntü oranı ve çift arka kamera ile piyasaya sürüleceğine yönelik duyumlar olduğunu da belirtelim.

http://www.slashleaks.com/l/sony-xperia-xa3-screen-protector-leaked