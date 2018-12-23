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Sony Xperia XA3'ün ekran koruyucusu telefonun tasarımını açığa çıkardı

Slashleaks adlı internet sitesi Sony'nin yakında piyasaya süreceği Xperia XA3'ün ekran koruyucusunu sızdırdı. Yayınlanan görseller akıllı telefonun nasıl bir tasarımla geleceğine ışık tutuyor.
4 ay
13,2b
1
17
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony’nin orta sınıf Xperia XA2 serisi yaklaşık bir yıldır piyasada ve yenilenmesinin zamanı gelmiş gibi görünüyor. Henüz şirket tarafından resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Xperia XA3 hakkında bir takım söylentiler dolanmaya başladı. Slashleaks adlı internet sitesi Xperia XA3'e ait olduğu iddia edilen bir ekran koruyucu görüntüsü yayınladı.
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Sızan ekran koruyucu, yakında piyasada boy gösterecek Xperia XA3'ün yok denecek kadar ince bir alt çerçeveye sahip olacağını ortaya koydu. Aynı şeyi ne yazık ki son derece kalın olan üst çerçeve için söyleyemiyoruz. Bunun yanı sıra ekran koruyucu Sony'nin akıllı telefonlarında görmeye alışık olduğumuz bir tasarıma işaret ediyor.

Xperia XA3 ve XA3 Ultra geliyor

Ekim ayında Xperia XA3'ün ön tasarımına ışık tutan bir görsel yayınlanmıştı. Ancak akıllı telefonun kalın bir alt çerçeve ile geleceğini gösteren bu CAD görselinin, bugün karşımıza çıkan ekran koruyucu ile pek uyuşmadığını görüyoruz. Son olarak Xperia XA3 ve XA3 Ultra'nın 18:9 görüntü oranı ve çift arka kamera ile piyasaya sürüleceğine yönelik duyumlar olduğunu da belirtelim.

http://www.slashleaks.com/l/sony-xperia-xa3-screen-protector-leaked Yorum Yaz
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Manhunt Three 4 ay en beğenilen
Gayet şık güzel bir tasarım.
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se_runtome 4 ay
XA serileri yada yenilenecek isimleriyle yeni modeller artık Quallcomm serisi ile piyasaya çıkarılacak. Sadece L serisi Mediatek olacak.
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zultaran 4 ay
Bu çok güzel duruyor çentikli tasarımlara göre.
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Bay Robot 4 ay
Sony renkler konusunda çok başarısız. Özellikle altın sarısında...
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khytr89 4 ay
Oval tasarım sony markasına yakışmıyor. kameranın köşeleri küt olsa daha güzel ve ciddi bir cihaz olarak görünebilir
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ouzqan 4 ay
Türkiye den Sony telefon bölümünü çektiği için maalesef gelmeyecek. Birde XA serilerinde Sony mediatek işlemci kullanıyor. Bence almak isteyen varsa almasın.
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elektrosenol 4 ay ouzqan
Mediatek işlemciyi önceden kullanıyorlardı. Son çıkarttıkları Xa modelinde yoktu. Akılları başlarına geldi sanırım. Aslında işlemcinin kilitlerini açık bıraksalar mtk engineering tool ile birçok modding işlemineaçık olan bir işlemci.
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Awsful 4 ay
Acaba piyasaya cikacak mi? Turkiye de Sony nin telefonlarini bulamiyoruz.
Ne zaman Sony Turkiye ye bu konuda yazsak onlar da cevap vermiyorlar. En son kozyataginda sony shop a ugradim ellerinde telefon vardi ama her modelden sadece 1er 2ser tane kalmisti.
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ouzqan 4 ay Awsful
Türkiye 'den telefon bölümü çekildi hocam.
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OverClocK1ng 4 ay
Bu sefer olmuş gibi...
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sismansan 4 ay
Gelmeyecekse neden bu haber hıı.
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resetadam 4 ay
sony niye hep kalın oluyoduki bak bu ne güzel
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Manhunt Three 4 ay en beğenilen
Gayet şık güzel bir tasarım.
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sony, akıllı telefon ve
7 etiket daha ekran koruyucu cep telefonu xperia xa3 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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