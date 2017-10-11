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Sony Xperia XZ1 ülkemizde satışa sunuldu

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia XZ1, bugün itibariyle mağazalarda satışa sunuldu. Sony'nin Xperia XZ1 için belirlediği fiyat oldukça rekabetçi duruyor. İşte detaylar:
1 yıl
5,4b
1
64
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sony Xperia XZ1 ülkemizde satışa sunuldu
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Sony, IFA 2017’de tanıtımını gerçekleştirdiği yeni amiral gemisi Xperia XZ1’i ülkemizde satışa sundu. Sony Xperia XZ’ye göre hem yazılımsal hem de donanımsal anlamda güçlendirilen modelde Snapdragon 835 yonga setine yer veriliyor. Xperia XZ1’in 960 kare ağır çekim özelliği, 3D oluşturucu özelliği ve HDR ekranı dikkat çekiyor.

Ayrıca Bkz. "Sony Xperia XZ1 ve XZ1 Compact hakkında herşey"

Kutudan Android 8.0 Oreo yüklü çıkan Xperia XZ1’in üç farklı renk seçeneği bulunuyor: Ay mavisi, sıcak gümüş ve siyah. Telefon tanıtımında gördüğümüz pembe renkli model ilk etapta ülkemize getirilmeyecek.

Xperia XZ1 Satış Fiyatı

Yeni amiral gemisi için 2999 TL’lik bir fiyat etiketi biçilmiş. Sony, rakip amiral gemileri ile rekabet edebilmek adına fiyatı düşük tutmayı tercih etmiş. Zira güncel fiyatlarına göre bakıldığı zaman Samsung, LG, HTC ve Huawei’in amiral gemisi modellerinin fiyatları çok daha yüksek seviyede.

Xperia XZ1'i perakende satış noktalarından bugün satın alabilirsiniz. Operatörler tarafında ise 16 Ekim'de Vodafone'da, aradan belirli bir süre geçtikten sonra Türk Telekom'da satılacak.


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V4LKyR 1 yıl en beğenilen
Fiyat muhteşem. (DİĞER ÇÖPLERE KIYASLA)
Bu fiyata peynir ekmek gibi satar.
İşte "SONY"
.
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firtinax 1 yıl
Fiyatı çerçevesi kadar kalın olmamış.:-D
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Batuist 1 yıl
Baktılar ki tipten kaybediyorlar telefonlar ellerinde patlamasın diye fiyattan kazanalım demişler ..
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valakus 1 yıl
Arkadaşlar cihazı 14 ekimde aldım ama malesef daha tam anlamıyla kullanamadım.Sebebine gelince z2 kullanıyorum z2 telefona göre xz1 elimde çok hafif ve ince kaldı, kılıf ve temperli camda olmadığı için açıkcası düşürüp kıracam diye daha tam anlamıyla kullanamadım.Ama işden sonra eve geçince kurcalıyorum, ısınma hiç yaşamadım z2 de kamerasıyla 3-5 dk oynadığın zaman uyarı veriyordu bunda öyle bişeyle karşılaşmadım..Fotoğraf kalitesinde kesinlikle değişiklik var ve manuel ayarlar dahada manuel olmuş.Sadece akşam evde çekim yaptım z2 ye göre kat kat daha iyi, daha gündüz çekimim olmadı.Bir kaç güne kılıf ve cam gelince daha detaylı inceleyecem..Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bende sizler gibi 2700 bataryaya çok kızmıştım ama batarya şahane.. 3 saat 20 dk ekran süresi aldım ve şarj daha %60'tı...
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lucas10 1 yıl
Köşeli tasarım ve ekran gövde oranını ne zaman değiştireceksin Sony ?



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TroubleTrouble 1 yıl
Dün reeder p11s almıştım. Cihaz sorunlu çıkınca geri iade ettim xz1 aldım. Daha önce 6s kullanıyordum ama bu cihaz gerçekten performans anlamında uçuyor.
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valakus 1 yıl TroubleTrouble
TroubleTrouble
Dün reeder p11s almıştım. Cihaz sorunlu çıkınca geri iade ettim xz1 aldım. Daha önce 6s kullanıyordum ama bu cihaz gerçekten performans anlamında uçuyor.

Merhaba cihaz hakkında deneyimlerinizi paylaşırmısınız...
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BRC_KHAN 1 yıl TroubleTrouble
Hocam cihazı yeterince kullandığınız vakit ana konumuza deneyimlerinizi paylaşır mısınız?
forum.donanimhaber.com/...
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WaylandIZMIR 1 yıl
Fiyata bakınca Sony'yi tebrik etmek gerekiyor. Bravo gerçekten.
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BekirTemel 1 yıl
Sony tasarımda köklü değişime gitme kararı almış, o cihaz çıksın 3000 lira vermeyen.
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mavvrick 1 yıl
Sony çerçeveleri inceltse bi çok kişi alacak bunu nasıl görmüyorlar şaka gibi .. apple bile nihayet bu akıma uydu bi sen kaldın sony .
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ahnksqualt 1 yıl
Hayatta bir daha sony almak istemiyorum.
Z5 compact var bir fotoğraf çekiyoruz tabiri caiz ise 3 gün sonra görüntüyü görebiliyoruz.
Devamlı güncelleme alıyor diye övdüler tamam alıyor ama hiç stabil değil aldığımdan beri de olmadı. Galeride arkada arkada kaydırarak resimlere baktığımda bir süre sonra galeriden atıyor.
Kamerası berbat çıktı. Ara ara donuyor bir şekilde kendine gelmiyor.
Beğendiğim özellikleri Sağlam olması,mikrofonu ve ses çıkışı güzel
Bu cihazın tasarımı da oldukça kötüymüş yıl olmuş 2017 tasarım anlayışın bu mu sony :)
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işleredom 1 yıl ahnksqualt
Hocam herşeyi anladım da siz telefonu görmeden mi aldınız? Tasarımının oldukça kötü olduğunu ve kameranın da iyi olmadığını aldıktan sonra mı farkettiniz?
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Patren 1 yıl
2400 tl kadar düşse alanilabilir
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Manchester United 1 yıl
Bu fiyatlar ne böyle. 3 binden aşağı telefon alamayacağız böyle giderse.
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T@M@Y 1 yıl
Sony Türkiye Teknik servisini KVK yaptıkça yanından bile geçmem.
Tasarımda madem alt tarafta o kadar boşluk koyuyorsun sanal tuş yerine Fiziksel bir tuş koy.
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