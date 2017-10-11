Sony Xperia XZ1 ülkemizde satışa sunuldu

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Sony, IFA 2017’de tanıtımını gerçekleştirdiği yeni amiral gemisi Xperia XZ1’i ülkemizde satışa sundu. Sony Xperia XZ’ye göre hem yazılımsal hem de donanımsal anlamda güçlendirilen modelde Snapdragon 835 yonga setine yer veriliyor. Xperia XZ1’in 960 kare ağır çekim özelliği, 3D oluşturucu özelliği ve HDR ekranı dikkat çekiyor.

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Kutudan Android 8.0 Oreo yüklü çıkan Xperia XZ1’in üç farklı renk seçeneği bulunuyor: Ay mavisi, sıcak gümüş ve siyah. Telefon tanıtımında gördüğümüz pembe renkli model ilk etapta ülkemize getirilmeyecek.

Xperia XZ1 Satış Fiyatı

Yeni amiral gemisi için 2999 TL’lik bir fiyat etiketi biçilmiş. Sony, rakip amiral gemileri ile rekabet edebilmek adına fiyatı düşük tutmayı tercih etmiş. Zira güncel fiyatlarına göre bakıldığı zaman Samsung, LG, HTC ve Huawei’in amiral gemisi modellerinin fiyatları çok daha yüksek seviyede.

Xperia XZ1'i perakende satış noktalarından bugün satın alabilirsiniz. Operatörler tarafında ise 16 Ekim'de Vodafone'da, aradan belirli bir süre geçtikten sonra Türk Telekom'da satılacak.