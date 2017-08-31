Sony Xperia XZ1 ve XZ1 Compact hakkında herşey

Sony, IFA 2017'de XZ ve X Compact akıllı telefonlarının hem donanım hem de yazılım bakımından önemli iyileştirmelerle donatılmış haleflerini duyurdu. Xperia XZ1 ve XZ1 Compact olarak adlandırılan iki yeni akıllı telefon Qualcomm'un Snapdragon 835 yonga setiyle güçlendirilmiş durumda.

Şu an akıllı telefonlarda görebileceğimiz en iyi yonga seti olan SD835 aynı zamanda Samsung'un Galaxy S8 serisi ve kısa süre önce tanıttığı Note 8 gibi amiral gemilerinde de yer alıyor. Her iki cihazın da 4GB RAM'e sahip olduğunu belirtelim.

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XZ1 modelinde 1080p çözünürlükte HDR desteği olan 5.2 inç ekran var. Küçük XZ1 Compact'ta ise 4.6 inç büyüklüğünde 720p ekran kullanıldığını görüyoruz. Sony'nin Xperia serisindeki devasa çerçeveler sayesinde Compact modeli, 4.7 inç ekran ve modası geçmiş bir tasarımla gelen iPhone 7'den bile daha büyük hale gelmiş.

Sony her iki modelde de Gorilla Glass 5 kullanmış ancak gövdeleri farklı malzemelerden oluşuyor. Mesela XZ1, telefona daha zarif bir görünüm kazandıran metal bir tasarımla geliyor. Compact'ın ise plastik malzemeden ötürü biraz daha ucuz hissiyatı verdiğini söyleyebiliriz.

İki modelde 2.700 mAh pil var ancak ekran boyutundaki fark göz önüne alındığında bu beklenmedik bir durum olarak kabul edilebilir. XZ1, 64GB dahili depolama alanıyla gelirken Compact'ta bu alan 32GB olduğunu da ekleyelim.

Her iki akıllı telefon da suya dayanıklı ve toza karşı korumalı olarak geliyor. Sony'nin kedi tabiriyle yağmura yakalandığınızda veya üzerindeki kiri durulamak için musluğun altına tutmak istediğinizde endişe etmenize gerek kalmıyor. Ancak bu durumda tüm girişlerin sıkı şekilde kapalı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Aksi taktirde hoş olmayan sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

Xperia XZ1, Snapdragon X16 LTE modem sayesinde son derece hızlı Gigabit LTE indirme hızı (1 Gbps’e kadar) sunabiliyor. Ayrıca dosya transferleri de 5Gbps’e varan transfer hızı ile USB 2.0’dan 10 kat daha hızlı olan USB 3.1 bağlantısı sayesinde süper hızlı bir deneyim vadediyor.

Büyüleyici kamera yetenekleri

Xperia XZ1, insan gözünün yeteneklerinin ötesine geçen detayları yakalamak için Motion Eye kamera ve 3D tarama gibi özellikler sunuyor. Cihazdaki bellek yığılı Exmor RS görüntü sensörünün, hareket yakalamayı bir üst seviyeye taşıyarak üst düzey görüntü kalitesi yaratmayı başardığını söyleyelim.

19 MP arka kamera, deklanşöre basmadan otomatik olarak görüntüleri arabelleğe almaya başlayan Öngörülebilir Yakalama fonksiyonunun yanı sıra 4K video ve süper yavaş çekim gibi özellikleri destekliyor.

Ayrıca akıllı telefonun kamerasını kullanarak kafa tarama, yüz tarama, yiyecek tarama ve serbest form tarama olmak üzere dört tarama modundan birini kullanarak sadece bir dakikanın altında objelerin yüksek kaliteli 3D taramasını yapabiliyorsunuz. Obje taraması bittikten sonra taramanızı bir 3D yazıcıya dahi göndermeniz mümkün.

Her iki telefon da Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle gelecek. XZ1 modelinin 19 Eylül'de 699$ fiyatla satışa sunulması bekleniyor. XZ1 Compact ise 4 Ekim'de 599$ gibi bir fiyat etiketiyle tüketicilere sunulacak. Parmak izi tarayıcısına sahip olan cihazlar Ay Mavisi, Uzay Pembesi, Sıcak Gümüş ve Klasik Siyah olmak üzere dört renk seçeneğiyle satın alınabilecek.