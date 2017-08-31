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Sony Xperia XZ1 ve XZ1 Compact hakkında herşey

Sony Mobile bugün Xperia ürün portföyünü Xperia XZ1 ve XZ1 Compact modelleriyle genişlettiğini duyurdu. İşte kamera yetenekleriyle büyüleyen Snapdragon 835'li canavarların tüm detayları.
1 yıl
7,5b
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44
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony, IFA 2017'de XZ ve X Compact akıllı telefonlarının hem donanım hem de yazılım bakımından önemli iyileştirmelerle donatılmış haleflerini duyurdu. Xperia XZ1 ve XZ1 Compact olarak adlandırılan iki yeni akıllı telefon Qualcomm'un Snapdragon 835 yonga setiyle güçlendirilmiş durumda.
Şu an akıllı telefonlarda görebileceğimiz en iyi yonga seti olan SD835 aynı zamanda Samsung'un Galaxy S8 serisi ve kısa süre önce tanıttığı Note 8 gibi amiral gemilerinde de yer alıyor. Her iki cihazın da 4GB RAM'e sahip olduğunu belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Sony Xperia XA1 Plus tanıtıldı: 5.5 inç 1080p ekran, 3430 mAh batarya"
XZ1 modelinde 1080p çözünürlükte HDR desteği olan 5.2 inç ekran var. Küçük XZ1 Compact'ta ise 4.6 inç büyüklüğünde 720p ekran kullanıldığını görüyoruz. Sony'nin Xperia serisindeki devasa çerçeveler sayesinde Compact modeli, 4.7 inç ekran ve modası geçmiş bir tasarımla gelen iPhone 7'den bile daha büyük hale gelmiş.
Sony her iki modelde de Gorilla Glass 5 kullanmış ancak gövdeleri farklı malzemelerden oluşuyor. Mesela XZ1, telefona daha zarif bir görünüm kazandıran metal bir tasarımla geliyor. Compact'ın ise plastik malzemeden ötürü biraz daha ucuz hissiyatı verdiğini söyleyebiliriz.
İki modelde 2.700 mAh pil var ancak ekran boyutundaki fark göz önüne alındığında bu beklenmedik bir durum olarak kabul edilebilir. XZ1, 64GB dahili depolama alanıyla gelirken Compact'ta bu alan 32GB olduğunu da ekleyelim.
Her iki akıllı telefon da suya dayanıklı ve toza karşı korumalı olarak geliyor. Sony'nin kedi tabiriyle yağmura yakalandığınızda veya üzerindeki kiri durulamak için musluğun altına tutmak istediğinizde endişe etmenize gerek kalmıyor. Ancak bu durumda tüm girişlerin sıkı şekilde kapalı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Aksi taktirde hoş olmayan sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.
Xperia XZ1, Snapdragon X16 LTE modem sayesinde son derece hızlı Gigabit LTE indirme hızı (1 Gbps’e kadar) sunabiliyor. Ayrıca dosya transferleri de 5Gbps’e varan transfer hızı ile USB 2.0’dan 10 kat daha hızlı olan USB 3.1 bağlantısı sayesinde süper hızlı bir deneyim vadediyor. 

Büyüleyici kamera yetenekleri

Xperia XZ1, insan gözünün yeteneklerinin ötesine geçen detayları yakalamak için Motion Eye kamera ve 3D tarama gibi özellikler sunuyor. Cihazdaki bellek yığılı Exmor RS görüntü sensörünün, hareket yakalamayı bir üst seviyeye taşıyarak üst düzey görüntü kalitesi yaratmayı başardığını söyleyelim.
19 MP arka kamera, deklanşöre basmadan otomatik olarak görüntüleri arabelleğe almaya başlayan Öngörülebilir Yakalama fonksiyonunun yanı sıra 4K video ve süper yavaş çekim gibi özellikleri destekliyor.
Ayrıca akıllı telefonun kamerasını kullanarak kafa tarama, yüz tarama, yiyecek tarama ve serbest form tarama olmak üzere dört tarama modundan birini kullanarak sadece bir dakikanın altında objelerin yüksek kaliteli 3D taramasını yapabiliyorsunuz. Obje taraması bittikten sonra taramanızı bir 3D yazıcıya dahi göndermeniz mümkün.
Her iki telefon da Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle gelecek. XZ1 modelinin 19 Eylül'de 699$ fiyatla satışa sunulması bekleniyor. XZ1 Compact ise 4 Ekim'de 599$ gibi bir fiyat etiketiyle tüketicilere sunulacak. Parmak izi tarayıcısına sahip olan cihazlar Ay Mavisi, Uzay Pembesi, Sıcak Gümüş ve Klasik Siyah olmak üzere dört renk seçeneğiyle satın alınabilecek.

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gunbah 1 yıl en beğenilen
Telefon satilmamak icin uretilmis sanki. Bu sony muhendisleri hucredemi yasiyor. Hicmi cercevesiz ekran nedir gormemisler. Musterisini dinlemeyen markalar Batmaya mahkumdur. Bakiniz Nokia..
Telefon satilmamak icin uretilmis sanki. Bu sony muhendisleri hucredemi yasiyor. Hicmi cercevesiz ekran nedir gormemisler. Musterisini dinlemeyen markalar Batm...
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GallagherLip 1 yıl
Sonynin eskisi kadar mobilde başarılı olduğunu düşünmüyorum fakat compact modelin herhangi bir android işletim sistemli markada rakibi yok. XZ1 C çok güzel olmuş, bi de haber yapıyorsunuz bari adam gibi yazın, compact modelin boyutları iphone 7'den küçük, hem en olarak hem boy olarak, nasıl oluyor da eski tasarım olan iphone 7'den bile büyük yazabiliyorsunuz onu anlamıyorum ? @macromedia21
Sonynin eskisi kadar mobilde başarılı olduğunu düşünmüyorum fakat compact modelin herhangi bir android işletim sistemli markada rakibi yok. XZ1 C çok güzel olm...
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axaxa 1 yıl
Powerbank'a benziyor değişmeyecek bu belli.
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asau 1 yıl
Hantallığı bir türlü aşamadılar. Obezlikten kurtulup fit bir telefon olsa çok iş yapar da hala yıllardır aynı terane.
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Zaman Ötesi 1 yıl
Kamera RAW çekemiyor ve uzun pozlaması 1 saniye en fazla (iso'yu da kitliyor o arada)
Bunları aşmanın yolu yordamı var mıdır ?
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Soin 1 yıl
Kullanan arkadaşlar video ya da müzik dinlerken alttaki hoparlör de cızırtı varmı yoksa bana mı denk geldi? Telefonu alalı 3 gün oldu daha...
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vesselam510 1 yıl
Bu cihaz çok iyi dün siyahını elime aldım sanal tuş hariç manysk bir hissi var küçük birde 2500tl çok iyi fiyat
Alanlara hayırlı olsun
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OnTEC 1 yıl
Ben 1 haftadir xz1 kullaniyorum.
telefon gorsellerinden daha guzel. gorsellerde hesap makinasi gibi duruken telefonu her goren tasarimini enteresan sekilde begeniyor oldukca ince bir telefon ve aluminyum govde oldugu icin ele oturusu gayet iyi Ben yilbasi kampanyasi ile PS4 ile birlikte aldim ama hala PS4 u bekliyorum hala gonderecekler... hat dahil aylik £47 oduyorum..
guzel yanlari. video ve fotograf kalitesi harbi iyi 8 ile karsilastiramadim ama I phone 7 yi dovuyor arkadasla iddaya girdik her sekilde testlerde fotograf kalitesi olarak one gecti dusuk icik gun isigi makro vs. super slowmotion u dogru kullandiginizda videolarda cok guzel seyler yakalayabilirsini cakmak testinde ortaya cikan goruntuyu gormeniz lazim :) sarji 1 gun doke saca yetiyor. Ekran parlikligirenk doygunlugu ve kalitesi gayet iyi... ne ifade ediyor tam olarak bilmesemde antutuda 167288 puan aldi alet.
onde stereo speakerleri var gece netflix izlerken onceki asusda arkadan gelen ses yerine stereo izleme sansi oldukca guzel oluyor... Islemciye diyecek birsey yok.
Kotu taraflari
telefonun isletim sistemi oturmus degil ozellile whatsapp, messenger gbi programlarda arama ozelligini kullanirken bazen cagri geldiginde telefon donup reset atiyor. bazen ayni problemk kamerada oluyor programlar cevap vermeyi birakiyor guncellemeler ile cozulecegini dusuniyorum Android 8.0 var ... Bu sorun cozulurse gercekten guzel telefon....
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Mousasow76 1 yıl OnTEC
Xz 1 den bahsedermisin
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Chill Out 1 yıl
Şu anda Rusya da XZ1 Premium 31.900 ruble fiyat ile Yandex Market'e giriş yaptı.
2000 küsur TL yapıyor (2.071.8372₺)
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valakus 1 yıl
Telefon yağ gibi, şarj %60 da ve 3 saat 20 dk ekran süresi aldım...Kılıf ve temperli cam olmadığı için daha kullanamadım telefonu..
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pukiman 1 yıl valakus
Bende telefonu aldım , pil performansı yerlerde.. 3 saat 20 dk eekran süresi %60 olarak çok çok kötü.. Telefon akıcı olsada , donanım ve kamera yönü iyi olsa da onu kullanacak bir pil olmaması beni aldığıma bin pişman etti.
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FIRAT_G_ 1 yıl
Harici hdd ye benzedigi icin z5c almamıştım. Sanırım bunu alacağım çünkü tasarımı değiştirmek gibi bir kaygıları malesef yok. S8 in tasarımı A serisine gelecek diye okumuştum aslında bekleyip A3 2018 i gördükten sonra karar vermek gerekiyor 4.7 inc s8 in tasarımında gelirse efsane olur diye düşünüyorum bundan 0.1 inch daha büyük adı kompak olmayacak ama xz1 kompaktan daha kompak olacak
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sanane900 1 yıl
Bu Sony cihazlarında klişe haline gelen çerçeve eleştirilerine şahsen karşıyım. Evet, görüntü olarak S8 vs gibi cihazların çerçevesiz tasarımı çok havalı duruyor ama bir de detayına inmek lazım işin.
Z2'den beri cihazların alt üst çerçeve kısmında stereo hoparlörler mevcut. Ön tarafta oldukları için, sesi direkt kayıpsız olarak size yolluyor. Çerçevesiz bir Sony'de hoparlörler arkaya taşınır ve cihaz sesi arkaya verdiği için "sesi kısık" diye isyan edersiniz.
Yan çerçevelerin iptal edilmesi demek, parmak izi okuyucusunun LG ve Samsung S8'deki gibi arkaya taşınması demektir. Sizce bu iyi mi olur?
Bence macera aramaya gerek yok. Üst alt çerçeve mümkün olduğunca kibarlaştırılsın ancak tamamen kaldırılmasın.
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CaptanFarfan 1 yıl
Sony sadece kendi kullanıcı kitlesine telefon üretiyor bu çerçeve olayının başka bir açıklaması yok çünkü. Muhakkak daha incesini yapabilirler ama yapmıyorlar. Demekki yeni kullanıcı istemiyor adamlar. Saygı duymak lazım ne diyelim :)
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