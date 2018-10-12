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Sony Xperia XZ2 için Android Pie 9.0 güncellemesi yayınlandı

Japon teknoloji devi Sony, bazı cihazlarının önümüzdeki aylarda Android Pie güncellemesi alacağını söylemişti. Şirket sözünde durarak Xperia XZ2 için Android Pie 9.0 güncellemesini dağıtmaya başladı.
7 ay
3,9b
1
14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony kısa süre önceki açıklamasında, önümüzdeki birkaç ay içinde bazı telefonları için Android Pie güncellemesini dağıtmaya başlayacağını doğrulamıştı. Xperia XZ3 modeli şu anda şirketin Android Pie ile çalışan tek amiral gemisi konumunda. O da zaten kutudan en son Android sürümü ile çıkıyor. Sony'nin ilk olarak Xperia XZ2 Premium'u güncellemesi bekleniyordu ancak şirket Xperia XZ2 ile başlangıç yaptı.
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En son bilgilere göre Sony, Xperia XZ2 için Android Pie dağıtımına başladı. Güncelleme 1 GB büyüklüğünde ve en son Ekim ayı güvenlik yaması ile birlikte geliyor. Ne yazık ki sürüm notlarında güncellemenin ne gibi yenilikler içerdiğinden bahsedilmemiş. Ancak kullanıcılar Android Pie'ın tüm yeni özelliklerine sahip olmayı bekleyebilirler.

Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor

Xperia XZ2 yayınlanan Android Pie güncellemesi kademeli olarak dağıtılıyor. Bu yüzden cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir. En son güncelleme, sistem yazılımı sürümünü 52.0.A.3.27'ye yükseltiyor. Güncelleme bildirimini henüz almadıysanız, Ayarlar menüsü altındaki Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.
Android Pie güncellemesi cihazınıza geldiyse yüklemeden önce pilinizin en az %50 dolu olduğundan emin olmannızı ve ayrıca işleme başlamadan önce verilerinizi yedeklemenizi öneririz.

https://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-XZ2-Android-Pie-update_id109882 Yorum Yaz
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Whippoorwill 7 ay en beğenilen
Bu cihaza ülkemize rastlayan oldu mu?
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tugares 7 ay
Çok güzel cihazdı bu ama gelmedi maalesef
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Onurmsq 7 ay
android one, google cihazları dışında güncelleme en hızlı veren firma.
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ozkank 7 ay
yurt dışında xz2, xz2 premium modellerini inceleme şansım oldu, tasarımı resimlerde görüldüğünden daha güzel olan telefonlar...
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grafman09 7 ay
Türkiyede satılmayan telefon haberi.. Yurt dışından siteyi takip edenler için iyi..
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preandroid 7 ay
XZ2 Premium a da bekliyoruz..
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ntr34 7 ay
Bekliyoruz ama gelmiyor sene başımdan beri yeni bir model
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NeroWin 7 ay
Xperia Z5 compact telefonuna Android 8.0 güncellemsi vermeyerek kendi mezarını kazdı benim için. 1.5 yılda güncelleme desteğini kestiler telefonun... Gerçekten beklentimin çok altında bir deneyim sunuyor, şurası iyi ya dediğim hiç bir nokta yok. Bilerek mi yapıyor yoksa teelefonda sorun mu var, ben böyle ısınan bir telefon hayatımda görmedim. 2 dakika video çekemiyorum ya, böyle birşey olabilir mi...
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ntr34 7 ay NeroWin
Bunlar vermez yeni telefon satamazlar rom at
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ouzqan 7 ay NeroWin
o konuda yanlışınız var. Bu cihaz 2 adet ana güncelleme aldı zaten. Üstelik Eylül-Ekim 2015 de çıkan telefona 1.54 ile biten son güncellemeyi yine Ekim 2017 de vererek 24 ay klasik Sony güncellemesini aldı telefon. 8.0 ı maalesef bu telefon için gelmedi bende isterdim ama markayı da düşünmek lazım. Hala güncelleme verecek olsaydı zaten zarardaki firma yeni modelleri hiç satamazdı. Özellikle de XZ serisini. Isınmayla ilgili kimse birşey yapamaz hocam. O işlemci ile o telefonun ısınmaması mümkün değildi zaten. Üztelik z5 compact gibi ufak telefonda herşey sıkış sıkış iken sıcaklığın atılması daha da zor.
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MrKattchup 7 ay
Hala çekmecemde çalışan xperia p duruyor, kapasitif butonların kasadan ayrı ışıklı bölümde durması, arayüzü, malzeme kalitesiyle zamanında fırtına estiriyordu, umarım Türkiyeden çekilmezler ve düzgün bir fiyat politikasıyla devam ederler özellikle xz3 ün bulundurduğu özellikler bence çok iyi.
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Bay Robot 7 ay
Sony türkiyenin hakem heyeti ücret iade raporlu z5’e 9 ay serviste kalmasının sonunda iade etmeye zahmet eden müşteri politikası sağolsun herkes sony’den nefret ediyor...
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BlitzHan34 7 ay
Kardeşimde Xperia X var, sürekli güncelleme geliyor. Sonyi en hızlı güncelleme veren firmalar arasında olabilir.
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Onurmsq 7 ay
android one, google cihazları dışında güncelleme en hızlı veren firma.
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interwap 7 ay
Diğer markalar çentikli tasarım, dar, alt üst kısım hatta çerçevesiz tasarım sunarken Sony in dar alt üst kısım tasarım anlayışında alta kapasitif buton koyacak kadar kısım olmasına rağmen ekranda butonlar var.
Sony böyle giderse piyasadan çekilir. (Yada dar pazarlarda yoluna devam)
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sony, akıllı telefon ve
7 etiket daha güncelleme cep telefonu xperia xz2 android pie Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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