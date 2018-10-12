Sony Xperia XZ2 için Android Pie 9.0 güncellemesi yayınlandı

Sony kısa süre önceki açıklamasında, önümüzdeki birkaç ay içinde bazı telefonları için Android Pie güncellemesini dağıtmaya başlayacağını doğrulamıştı. Xperia XZ3 modeli şu anda şirketin Android Pie ile çalışan tek amiral gemisi konumunda. O da zaten kutudan en son Android sürümü ile çıkıyor. Sony'nin ilk olarak Xperia XZ2 Premium'u güncellemesi bekleniyordu ancak şirket Xperia XZ2 ile başlangıç yaptı.

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En son bilgilere göre Sony, Xperia XZ2 için Android Pie dağıtımına başladı. Güncelleme 1 GB büyüklüğünde ve en son Ekim ayı güvenlik yaması ile birlikte geliyor. Ne yazık ki sürüm notlarında güncellemenin ne gibi yenilikler içerdiğinden bahsedilmemiş. Ancak kullanıcılar Android Pie'ın tüm yeni özelliklerine sahip olmayı bekleyebilirler.

Güncelleme kademeli olarak dağıtılıyor

Xperia XZ2 yayınlanan Android Pie güncellemesi kademeli olarak dağıtılıyor. Bu yüzden cihazınıza ulaşması biraz zaman alabilir. En son güncelleme, sistem yazılımı sürümünü 52.0.A.3.27'ye yükseltiyor. Güncelleme bildirimini henüz almadıysanız, Ayarlar menüsü altındaki Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Android Pie güncellemesi cihazınıza geldiyse yüklemeden önce pilinizin en az %50 dolu olduğundan emin olmannızı ve ayrıca işleme başlamadan önce verilerinizi yedeklemenizi öneririz.

https://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-XZ2-Android-Pie-update_id109882