Sony Xperia XZ3 Premium özellikleri netleşiyor

Daha önce teknik detayları ve görüntüleri sızan Xperia XZ3'e bir ağabey geliyor. UAProf listesinde H8616 model numarasıyla ortaya çıkan Xperia ZX3 Premium'un Eylül ayında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA 2018 Fuarı'nda Xperia XZ3 ve Xperia XZ3 Compact ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

Xperia XZ3 Premium özellikleri nasıl olacak?

Kesin olmamakla birlikte H8616 model numarasıyla beliren Xperia telefonunun Xperia XZ3 Premium olduğu tahmin ediliyor. Peki Xperia XZ3'ün teknik özellikleri nasıl olacak?

18:9 ekran/görüntü formatına sahip 3840x1920 çözünürlüklü ekran ile geleceği görünen Xperia XZ3 Premium, kutudan Android 9.0 P işletim sistemi yüklü bir şekilde çıkacak. Bu önemli bir detay zira, şimdiye kadarki telefon sızıntılarında herhangi bir telefonun direkt olarak Android P ile geleceğini duymadık. 6 GB RAM, Snapdragon 845 yonga seti ve arka tarafta çift kamera paketiyle geleceğine kesin gözüyle bakılan Xperia XZ3 Premium hakkındaki detaylar şimdilik bu kadar.

https://sumahoinfo.com/possibke-xperia-xz3-premium-h8616-with-4k-and-18to9-display-screenshot-spotted