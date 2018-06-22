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Sony Xperia XZ3 Premium özellikleri netleşiyor

Sony'nin yeni nesil amiral gemisi Xperia XZ3 Premium'un bazı teknik detayları gün yüzüne çıktı. H8616 model numarasıyla ortaya çıkan Xperia ZX3 Premium, 4K ekran ve Andoid P ile geliyor.
11 ay
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Sony Xperia XZ3 Premium özellikleri netleşiyor
Daha önce teknik detayları ve görüntüleri sızan Xperia XZ3'e bir ağabey geliyor. UAProf listesinde H8616 model numarasıyla ortaya çıkan Xperia ZX3 Premium'un Eylül ayında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA 2018 Fuarı'nda Xperia XZ3 ve Xperia XZ3 Compact ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

Xperia XZ3 Premium özellikleri nasıl olacak?

Kesin olmamakla birlikte H8616 model numarasıyla beliren Xperia telefonunun Xperia XZ3 Premium olduğu tahmin ediliyor. Peki Xperia XZ3'ün teknik özellikleri nasıl olacak?
18:9 ekran/görüntü formatına sahip 3840x1920 çözünürlüklü ekran ile geleceği görünen Xperia XZ3 Premium, kutudan Android 9.0 P işletim sistemi yüklü bir şekilde çıkacak. Bu önemli bir detay zira, şimdiye kadarki telefon sızıntılarında herhangi bir telefonun direkt olarak Android P ile geleceğini duymadık. 6 GB RAM, Snapdragon 845 yonga seti ve arka tarafta çift kamera paketiyle geleceğine kesin gözüyle bakılan Xperia XZ3 Premium hakkındaki detaylar şimdilik bu kadar.

https://sumahoinfo.com/possibke-xperia-xz3-premium-h8616-with-4k-and-18to9-display-screenshot-spotted Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 10 ay
kamera konusunda yine yeni bir ilk yapacak sony candır
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Moving On 11 ay
Sony Türkiye'den çekilmiyor mu? o halde alamayacağız maalesef.
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Apache Air Fighter 11 ay
Tek istek z5'in gücel donanımlı ve yarı yarıya ince çerçeveli haliydi gittiler arkayı oval, kalın yaptılar.önü düzeltip arkayı bozdular. Kilit tuşundan parmak izini aldılar. Bir tuhaflar, şu xz2 de arka düz olsa yok satardı. Bari xz3'ü düz yapsalar.
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se_runtome 11 ay
XZ3 böyle olsa ne güzel olurdu
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ÇatlakMerlin 11 ay
Sony'nin Xperia serisinde zaten özellikten yana bir sıkıntısı var mıydı? Bana kalırsa yoktu, pek çok kullanıcıya göre de öyle. Esas sıkıntı ekranda. Bu konuda nasıl bir yenilik var acaba buna bakmak lazım. Ya da yenilik var mı?
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Artunç 11 ay
Hele bir çıksın da piyasaya ondan sonrasına bakılır ak mı kara mı belli olur nasılsa..
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Esteban C 11 ay
Çözünürlük efsane. 6 gb ram ile de uçuşa geçeriz artık

Sony şu köşelerden vazgeçip kenarları yuvarlatılmış modeller çıkarsa daha çok ilgi göreceğini düşünüyorum.

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join 11 ay
Haberin ilk başlığında cihaz resmen çirkinlik abidesi o ne öyle. Zevkler renkler tartışılmaz ama onun tartışılacak bir tarafı yok gerçekten çoook kötü.
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huseyincarnege 11 ay
4K ekran gereksiz bence boşuna gpu zorlucaklar 2k neye yetmiyosa
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Johan Elmander 11 ay
XZ2 Premium daha yok ortada.
Ve Premium serisi multimedya cihazı, o yüzden 16:9 yapacağız diyen Sony değil miydi?
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