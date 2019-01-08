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Sony Xperia XZ4’ün 21:9 en boy oranına sahip ekran panelinden yeni görüntüler

Sony’nin Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtmayı planladığı Xperia XZ4 modelinin en dikkat çekici özelliklerinden biri 21:9 en-boy oranına sahip ekranı. Bu ekrana ait bazı yeni görseller ortaya çıktı.
4 ay
13,7b
1
30
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Sony Xperia XZ4’ün 21:9 en boy oranına sahip ekran panelinden yeni görüntüler
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Sony’nin Xperia XZ4 isimli yeni amiral gemisini hazırladığı uzun zamandır biliniyor. Hatta Snapdragon 855 işlemci, 6 GB RAM ve 3900 mAh batarya gibi özelliklere sahip olacağı öğrenildi. Şüphesiz ortaya çıkan bu özelliklerden en dikkat çekicisi 21:9 en-boy oranına sahip ekranı olarak görülüyor. Bu ekrana ait bazı yeni görseller ortaya çıktı.

Ön panelin boyutu iPhone XS Max’e oldukça yakın

Ice Universe isimli bir Twitter kullanıcısı 21:9 oranındaki Sony Xperia XZ4 ön panelini iPhone XS Max ile yan yana koyarak bir fotoğraf paylaşmış. Bu fotoğraftan anlaşıldığı kadarıyla Xperia XZ4’ün uzunluğu iPhone XS Max modeline oldukça yakın. Ekran oranı dolayısıyla genişliği tabii ki daha az. Fotoğrafın sol tarafında iki farklı modele ait ön panelin resimleri de bulunuyor. Bunların ise yakın zamanda tanıtılacak Samsung Galaxy S10 ve S10+ modellerine ait olduğu düşünülüyor.

Sony Xperia XZ4’ün 21:9 en boy oranına sahip ekran panelinden yeni görüntüler
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Ayrıca Bkz. "Samsung’dan ayrılabilir çift ekranlı telefon patenti"

Son olarak aynı kaynak tarafından Thor Ragnarok filminden bir kesit eşliğinde 21:9 ekranda film izlemenin nasıl bir şey olacağını gösteren video paylaşılmış. Videoda bant yardımıyla Xperia XZ4 ön paneli görüntünün üzerine yerleştirilmiş. Bu bakımdan biraz ilginç bir sızıntı olduğunu söyleyebiliriz. Sony’nin CES 2019’da etkinliği bulunsa da Xperia XZ4’ü Şubat ayında gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtması bekleniyor.


https://www.gsmarena.com/the_sony_xperia_xz4_will_have_a_219_display_and_heres_what_watching_native_aspect_movies_on_it_looks-news-34950.php Yorum Yaz
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hasanandnexus 4 ay en beğenilen
Çentikten iyidir. Bence gayet güzel.
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shadowmexo 4 ay
Zamanında LG Chocolate BL40 modeli vardı. Ben bu tarz ince telefonları seviyorum. Özellikle multi tasking için ve ekran bölme gibi işlerde çok kullanışlı oluyorlar iş hayatında. Ayrıca takım elbise, ceket gibi giysilerin de iç ceplerine çok yakışıyorlar. Ben sadece tasarım ve kullanılabilirlik olarak kendi öznel yorumumu sunuyorum. Aksi halde bu Sony cihazlar zaten Türkiye'ye gelmeyecek. Hiç ümide gerek yok.
Zamanında LG Chocolate BL40 modeli vardı. Ben bu tarz ince telefonları seviyorum. Özellikle multi tasking için ve ekran bölme gibi işlerde çok kullanışlı oluyor...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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MrKattchup 4 ay
Tasarımı iyi güzel de uzayan fakat enine genişlemeyen ekranlarda klavyede yazı yazmak tam bir işkence, ayrıca kendi panelini kullanmak yerine LG panele geçtiği söyleniyordu bakalım ne gibi sonuçlar doğuracak.
Tasarımı iyi güzel de uzayan fakat enine genişlemeyen ekranlarda klavyede yazı yazmak tam bir işkence, ayrıca kendi panelini kullanmak yerine LG panele geçtiği ...
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DH Misafiri 4 ay
Ulan samsungun note 9 ile benzer tasarım da ve benzer uzunlukta. Samsung yapınca vavvvv, sony yapınca kumanda kürek vs. Birisi de fanboymusunuz yazmış. Adamlar sonunda tasarımı yapmış ha bu kasaya 16:9 koysalar daha iyi olurmuş ama buda olmuş. Keşke bunun aynısının 5" compact modelini yapsalar....
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shadow006 4 ay
Ekran hgayet iyi görünüyor, bir arkadaşın dediği gibi en/boy oranı elde tutmayı kolaylaştıracak şekilde düzenlemişler. Kullanıcıya kulak tıkama meselesini ise anlamak güç, özünde telefon üretiyorlar nasıl bir faklılık bekliyorsunuzda dünya üzerinde üretilen bilmeme kaç bininci bu telefon sizi tatmin etmedi?.
Özetle Sonycileri sevindirecek bir model olacaktır, diğerleri beğenmesede olur.
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Emin KOÇ 4 ay
Nereye gidiyor bu oranlar saçma değerler almaya başladı
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MrFlash16 4 ay
Tasarım departmanı çalışmaya başladı herhalde.
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Hobar 4 ay
Gayet iyi görünüyor. Günümüz sinema filmlerinin de formatı ayrıca 21:9. Belki de ilerde tamamen 16:9 yerini alabilir.
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kucukyenici 4 ay
O panele bakalım nasıl bir fotoğraf çerçevesi ekleyecekler.
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Xiaomiseverim 4 ay
Fanboy musunuz kardeşim yorumlara bak zürafa gibi telefonu öve öve bitirememişler ekranın tepesine ulaşmak için 3. Bi el gerekecek saçma Bi tasarım yapmışlar gelmiş güzel diyonuz Sony artık ne kadar dandik telefon yapıyorsa bu bile güzel gelmiş millete. Telefonda da heryerde de en mantıklı oran 16:9 çünkü tüm videoların filmlerin formatı bu. Çentikli tasarımlar için 18-19 cıvarına çıkılması da normal ama 21 ne ya
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eren9192 4 ay
Aaaa bu şey değilmi ya evdeki tv kumandası ??????
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Babanın.Oğlu.Kemal 4 ay
Adamlar sonunda güzel bir telefon yaptı piyasada birçok kisinin zirve telefonu halen tasarım olarak note 8 denilebilir bu telefon da nispeten ona benziyor o yüzden centik vb saçmalıklara girmeyip sade ve çerçevesi ince telefon yapmaları gayet güzel olmuş ancak atı alan Üsküdar'ı geçti
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DH Misafiri 4 ay
adamlar Türkiye pazarından çekildi. adam akıllı telefon çıkarmaya başladılar. ulan ne değişik firmasınız be. madem çekildiniz bari paralel ithalatın önünü açsaydınız. yazık koskoca firma kimin elinde kimler yönetiyor. ürünlerinizi zerre satmak gibi bir derdiniz varsa (ki sanmıyorum batırmak için uğraşıyosunuz sanki) paralel ithalat olarak da olsa orta sınıf xa3, xa3 ultra modellerini ülkemize getirirsiniz. bir markanın popülerliğini sağlayan en önemli sektör telefon sektörüdür. siz bu sektörden çıkarsanız emin olun tv işini de diğer işleri de batırırsınız. Şu sony'nin marka haklarını aklıselim bir çinli firma alsa inanın ülkemizde birkaç yıl içinde tv de de mobilde de en çok satan ilk 4 marka arasına girerdi.
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