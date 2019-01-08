Sony Xperia XZ4’ün 21:9 en boy oranına sahip ekran panelinden yeni görüntüler

Ön panelin boyutu iPhone XS Max’e oldukça yakın
Ice Universe isimli bir Twitter kullanıcısı 21:9 oranındaki Sony Xperia XZ4 ön panelini iPhone XS Max ile yan yana koyarak bir fotoğraf paylaşmış. Bu fotoğraftan anlaşıldığı kadarıyla Xperia XZ4’ün uzunluğu iPhone XS Max modeline oldukça yakın. Ekran oranı dolayısıyla genişliği tabii ki daha az. Fotoğrafın sol tarafında iki farklı modele ait ön panelin resimleri de bulunuyor. Bunların ise yakın zamanda tanıtılacak Samsung Galaxy S10 ve S10+ modellerine ait olduğu düşünülüyor.Ayrıca Bkz. "Samsung’dan ayrılabilir çift ekranlı telefon patenti"
Son olarak aynı kaynak tarafından Thor Ragnarok filminden bir kesit eşliğinde 21:9 ekranda film izlemenin nasıl bir şey olacağını gösteren video paylaşılmış. Videoda bant yardımıyla Xperia XZ4 ön paneli görüntünün üzerine yerleştirilmiş. Bu bakımdan biraz ilginç bir sızıntı olduğunu söyleyebiliriz. Sony’nin CES 2019’da etkinliği bulunsa da Xperia XZ4’ü Şubat ayında gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtması bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/the_sony_xperia_xz4_will_have_a_219_display_and_heres_what_watching_native_aspect_movies_on_it_looks-news-34950.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Özetle Sonycileri sevindirecek bir model olacaktır, diğerleri beğenmesede olur.
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