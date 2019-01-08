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Samsung’dan ayrılabilir çift ekranlı telefon patenti

Samsung’un aldığı bir patent çift ekranlı ancak ayrılabilir yapıda olan yeni bir telefon tasarımını ortaya çıkardı. Mıknatıslar yardımıyla birleşen iki parçanın her biri kendi işlemcisine sahip.
4 ay
3,1b
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung’dan ayrılabilir çift ekranlı telefon patenti
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Neredeyse her hafta Samsung’un katlanabilir akıllı telefonuyla ilgili yeni bir bilgiye ulaşıyoruz. Ancak bugün ortaya çıkan bir patent çift ekranlı ve ayrılabilir yapıda yeni bir tasarımı gözler önüne serdi. Akıllı telefon, kenarlarında bulunan mıknatıslar yardımıyla birleşip ayrılabilen iki parçadan oluşuyor.

Her parça kendi işlemcisine sahip

Her ne kadar patent yeni ortaya çıkmış olsa da Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) üzerindeki kayıt tarihi 2018’in Haziran ayı olarak gözüküyor. Hatta Kore Fikri Mülkiyet Ofisi benzeri bir patenti 2017 yılında onaylamış. Birleşen iki parça kendi işlemcilerine sahip olacak ve ikisi de ayrı bir akıllı telefon olarak çalışabilecekler. Ekranların farklı uygulamaları çalıştırmak için kullanılabileceği veya tek uygulamayı birlikte gösterebileceği belirtilmiş. İki akıllı telefon üzerindeki üç farklı noktada mıknatıslar bulunuyor. Bu mıknatıslar yardımıyla parçalar farklı pozisyonlarda birleşebiliyor. Örneğin dik konumda yerleştirilen ekranların birini sanal klavye olarak kızaklı yapı tarzında kullanma şansınız bulunuyor.

Samsung’dan ayrılabilir çift ekranlı telefon patenti
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Ayrıca Bkz. "Withings Move ECG akıllı saati çok daha uygun fiyata EKG ölçümü sunuyor"

Patentle birlikte ayrılabilir iki ekranın nasıl kullanılabileceğine dair birçok görsel paylaşılmış. Bu tasarıma sahip bir akıllı telefon modelini görür müyüz şu an için bilinmiyor ama oldukça ilgi çekici olduğu bir gerçek.


https://www.gizmochina.com/2019/01/07/samsung-files-patent-application-for-a-phone-with-dual-detachable-displays/ Yorum Yaz
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JoeyBane 4 ay
inceldiği yerden kopsun
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Kerim5100 4 ay
1150 x 2 = 2300 $ XD
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Seyrim 4 ay
Eski tarz telefonları ısıtıp ısıtıp yeniden karşımıza çıkaracaklar.. Tüketim çılgınlığı..
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fuckulteli 4 ay
Müşteriye aynı anda iki telefon satmak için tek kutuya koyacaklar anlaşılan.
Önümüzdeki en az 5 yıllık süre içinde çıkan katlanır telefonlar bana hitap etmeyecek gibi. Daha ağır ve kaba olan cihazı tercih etmem sadece yeni ürün aldım gösterişi yapmak için!
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