Samsung’dan ayrılabilir çift ekranlı telefon patenti

Neredeyse her hafta Samsung’un katlanabilir akıllı telefonuyla ilgili yeni bir bilgiye ulaşıyoruz. Ancak bugün ortaya çıkan bir patent çift ekranlı ve ayrılabilir yapıda yeni bir tasarımı gözler önüne serdi. Akıllı telefon, kenarlarında bulunan mıknatıslar yardımıyla birleşip ayrılabilen iki parçadan oluşuyor.

Her parça kendi işlemcisine sahip

Her ne kadar patent yeni ortaya çıkmış olsa da Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) üzerindeki kayıt tarihi 2018’in Haziran ayı olarak gözüküyor. Hatta Kore Fikri Mülkiyet Ofisi benzeri bir patenti 2017 yılında onaylamış. Birleşen iki parça kendi işlemcilerine sahip olacak ve ikisi de ayrı bir akıllı telefon olarak çalışabilecekler. Ekranların farklı uygulamaları çalıştırmak için kullanılabileceği veya tek uygulamayı birlikte gösterebileceği belirtilmiş. İki akıllı telefon üzerindeki üç farklı noktada mıknatıslar bulunuyor. Bu mıknatıslar yardımıyla parçalar farklı pozisyonlarda birleşebiliyor. Örneğin dik konumda yerleştirilen ekranların birini sanal klavye olarak kızaklı yapı tarzında kullanma şansınız bulunuyor.

Ayrıca Bkz.

"Withings Move ECG akıllı saati çok daha uygun fiyata EKG ölçümü sunuyor"

Patentle birlikte ayrılabilir iki ekranın nasıl kullanılabileceğine dair birçok görsel paylaşılmış. Bu tasarıma sahip bir akıllı telefon modelini görür müyüz şu an için bilinmiyor ama oldukça ilgi çekici olduğu bir gerçek.

https://www.gizmochina.com/2019/01/07/samsung-files-patent-application-for-a-phone-with-dual-detachable-displays/