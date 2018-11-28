Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çentiksiz tasarıma sahip üç arka kameralı Sony Xperia XZ4 göründü

Sony tarafından 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde resmen tanıtılması beklenen Xperia XZ4'ün CAD tabanlı görselleri ve videosu yayınlandı. Çentiksiz tasarıma sahip olan telefon üç arka kamera ile gelecek.
5 ay
12b
1
39
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı bir sonraki üst sınıf telefonu üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Söz konusu cihazın Xperia XZ4 olduğuna yönelik söylentiler var. MySmartPrice ve @OnLeaks işbirliği ile yayınlanan görüntüler akıllı telefonun üç arka kamera ile donatılacağını ve Xperia XZ3 gibi kavisli ekrana sahip olmayacağını gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung'dan Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'e 40 milyon dolar yatırım"
Xperia XZ4'ün CAD tabanlı render görselleri ve 360 derecelik videosu amiral gemisi telefonun tasarımını gözler önüne serdi. Bununla birlikte cihazın çok ince çerçevelere ve çentiksiz 6.5 inç OLED ekrana sahip olacağı gibi bazı önemli detaylar da paylaşıldı.

2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor

USB-C bağlantı noktası bulunan cihazdaki parmak izi sensörünün ise muhtemelen güç düğmesine gömülü olduğu belirtiliyor. Ayrıca telefonda geleneksel 3.5 mm kulaklık girişi yok. Sony'nin üç arka kameralı ilk telefonu olacak Xperia XZ4'ün kamera sensörleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ön tarafında ise tek bir selfie kamerası yer alacak.
Yayınlanan görseller ve 360 derece video, amiral gemisi telefonla ilgili merakımızı bir nebze de azaltmış oldu. Ancak önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. Xperia XZ3'ün devamı niteliğinde piyasaya sürülecek yeni telefonun Barselona'daki 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde resmen tanıtılması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/sony-xperia-xz4/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Alpha Centauri 5 ay en beğenilen
tr den çekildiler güzel telefon yapmaya başladılar
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nedensiz07 5 ay
Birçok kişi nasıl bir tasarıma sahip olursa olsun hayatında SONY kullanmayı düşünmediği halde sırf beğeni kasmak için Sony'e giydirmeyi maharet zannediyor.. O arkadaşlara diyeceğim şey şu.. Sony de diğer firmalar gibi aynı, çentikli, çerçevesiz ve herhangi bir günümüz telefonlarından farklı olmayan bir tasarım yapsa mutlu mu olacaksınız.. Bırakın adamlar diğerlerinden farklı, bu gerek çerçevesi olur gerek başka birseyi olur bir tasarım yapsınlar işte.. Zaten çerçevesiz onsuz bunsuz telefon isteyene milyon tane markanın milyon tane modeli var.. Bırakın artık şu çerçeve muhabbetini
Birçok kişi nasıl bir tasarıma sahip olursa olsun hayatında SONY kullanmayı düşünmediği halde sırf beğeni kasmak için Sony'e giydirmeyi maharet zannediyor.. O ...
Devamını Gör
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
A. Burak 5 ay
Hangi telefonu kullanıyorsun? Bence elinde Iphone 6-8 var (4 yıl boyunca kullandığı ekran/kasa oranı Sony nin gerisinde olan tasarım) ve Sony nin geçen yıldan beri düzelmeye başlamış olan tasarımına 3 yıllık diyorsun. Çentik olmadan olabilecek en az çerçeve bu ve çentik olmasından iyidir.
Hangi telefonu kullanıyorsun? Bence elinde Iphone 6-8 var (4 yıl boyunca kullandığı ekran/kasa oranı Sony nin gerisinde olan tasarım) ve Sony nin geçen yıldan ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umit d 5 ay
harika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BRC_KHAN 5 ay
Tasarım güzel lakin yazılımdan zerre ümidim yok. Umarım XZ3 de yaptıkları gibi XZ4 de de panelleri LG'den almamışlardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 5 ay
yine efsane bir cihazı alamıyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 5 ay
Sonysung Note XZ4
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cemozgendh 5 ay
Sizin gibiler bitmez tasarım iyileşince de özenti diyorsunuz çentik koysa da iphsony Xz4 derdin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
er1710 5 ay
Sony candır
Z3 kullanıyorum o kadar memnunki onun dönemi ve üst yıldaki telefonlara göre özellikle arayüzün hızı ve güzelliği şarz vs on numara alırsam gene sony alcam
Hataları oldu mesela bi örnek; amiral modelini Yılda bi kere yapıp tam yapması gerekiyordu z'den beri birbirine benzer özellikte 6 ayda bir telefon çıkarttı hep bir iki eksiği oldu çok iyi modeller olsa da ...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEİCO 5 ay
Parmak okumayı tekrar yana almışlar güzel gelişme
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 5 ay
Sony den adam olmaz xz2 xz2 premium xz3 çıktıda noldu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manhunt Three 5 ay
Çok şık görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RickCooL 5 ay
Sony telefon piyasasına hakim olmak istiyorsa tasarıma önem vermeki bu gidişle işi zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DODANLI 5 ay
Sony titremiş ve kendine dönmüş. Güzel telefon olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12041 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
7 etiket daha tasarım sony xperia xz4 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Sanatçı Refik Anadol, Google’ın yapay zekası ile besteleri görsel esere dönüştürdü 5 ay Güvenli otonom araçların sırrı uçaklarda yatıyor olabilir 5 ay Youtube mp3 dönüştürücü siteler nasıl kullanılır? Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? 5 ay Yeni Google Glass üst seviye bir donanımla geliyor 5 ay Google Fast Pair kablosuz bağlantı çözümü daha iyi hale getiriliyor 5 ay Turkcell’den uçan baz istasyonu: Dronecell 5 ay Xiaomi ve IKEA ortaklığı detaylandı 5 ay Bilim insanları çıldırdı: Güneşi karartarak küresel ısınmayı önleme planı! 5 ay İddialı MediaTek Helio P80 gelecek yıl piyasada 5 ay Nokia 7.1 modelinin gelişmiş bir versiyonu Avrupa'da satışa sunulacak 5 ay 2020 Porsche 911 tanıtıldı: daha güçlü ve daha yakışıklı 5 ay Minecraft: Story Mode, interaktif hikaye özelliğini koruyarak Netflix’e geldi 5 ay Youtube videolarındaki ek açıklamalar kaldırılıyor 5 ay Google personeli şirketin Çin'e özel geliştirdiği arama motorunu protesto ediyor 5 ay Samsung Galaxy M10, Exynos 7870 işlemci ile Geekbench üzerinde görüldü 5 ay 2019 Mazda 3 tanıtıldı: yenilenen donanımlar ve Skyactiv-X motor 5 ay Elgato Cam Link 4K ile kameralarınız web kamera haline geliyor 5 ay Fortnite'ın iOS versiyonuna 60 fps desteği geldi 5 ay Neon Genesis Evangelion animesi Netflix’e geliyor 5 ay 5G abonelikleri 2024 yılında 1.5 milyar olacak 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Çentiksiz tasarıma sahip üç arka kameralı Sony Xperia XZ4 göründü Sonraki Aquaman filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 5 ay Beklenen telefon Meizu 16, Türkiye'de: Fiyatlar ve detaylar 5 ay OnePlus 6T McLaren Editon geliyor 5 ay Google Play Store'un tasarımında yenilikler yapıldı 5 ay Samsung'dan Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'e 40 milyon dolar yatırım 5 ay Adata oyunculara yönelik hafıza kartlarını duyurdu 5 ay Rusya, yasaklı web sitelerini arama sonuçlarından kaldırmayan Google'a dava açtı 5 ay Xiaomi Mi 8 SE Geekbench’te Android Q ile görüntülendi 5 ay Audi e-tron GT Concept, fuar öncesi ilk resmi görselleriyle karşınızda 5 ay Kimlik avı sitelerinin yarısı insanları güvenlik kilidi ile kandırıyor 5 ay Sony PlayStation 5'in prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı iddiası [Güncellendi] 5 ay General Motors işçilerinin yüzde 15'ini çıkararak yeniden yapılanmaya gidiyor 5 ay Dubai polisi, dünyanın en gelişmiş polis araçlarından birini filosuna ekledi 5 ay Exynos 9820 işlemcili Samsung Galaxy S10'un AnTuTu puanı ortaya çıktı 5 ay Araç içi 5G testlerinde 27Gbps sınırına ulaşıldı 5 ay Çin’de üretilen Apple ürünlerine Trump vergisi geliyor 5 ay Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası 5 ay InSight güneş panellerini açtı: İşte Mars'tan gönderdiği fotoğraf 5 ay Apple kadınlara yönelik girişimcilik kampı başlatıyor 5 ay EVO'nun uygun fiyatlısı QVO "Samsung 860 QVO 2TB incelemesi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim