Çentiksiz tasarıma sahip üç arka kameralı Sony Xperia XZ4 göründü

Sony gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı bir sonraki üst sınıf telefonu üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Söz konusu cihazın Xperia XZ4 olduğuna yönelik söylentiler var. MySmartPrice ve @OnLeaks işbirliği ile yayınlanan görüntüler akıllı telefonun üç arka kamera ile donatılacağını ve Xperia XZ3 gibi kavisli ekrana sahip olmayacağını gösteriyor.

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Xperia XZ4'ün CAD tabanlı render görselleri ve 360 derecelik videosu amiral gemisi telefonun tasarımını gözler önüne serdi. Bununla birlikte cihazın çok ince çerçevelere ve çentiksiz 6.5 inç OLED ekrana sahip olacağı gibi bazı önemli detaylar da paylaşıldı.

2019 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor

USB-C bağlantı noktası bulunan cihazdaki parmak izi sensörünün ise muhtemelen güç düğmesine gömülü olduğu belirtiliyor. Ayrıca telefonda geleneksel 3.5 mm kulaklık girişi yok. Sony'nin üç arka kameralı ilk telefonu olacak Xperia XZ4'ün kamera sensörleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ön tarafında ise tek bir selfie kamerası yer alacak.

Yayınlanan görseller ve 360 derece video, amiral gemisi telefonla ilgili merakımızı bir nebze de azaltmış oldu. Ancak önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. Xperia XZ3'ün devamı niteliğinde piyasaya sürülecek yeni telefonun Barselona'daki 2019 Mobil Dünya Kongresi'nde resmen tanıtılması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/sony-xperia-xz4/