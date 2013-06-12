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Sony, Xperia Z Ultra'nın 4 Temmuz tarihli tanıtım etkinliği için davetiye dağıtımına başladı

5 yıl
1,4b
1
45
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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İlk kez Togari kod adıyla söylentilere konu olmaya başlayan Sony'nin telefon-tablet melezi, çok yakında Xperia ZU veya Xperia Z Ultra isimlendirmesiyle birlikte duyurulacak. Aylardır teknoloji medyasını meşgul eden telefonun resmiyet kazanacağı etkinlik için davetiye dağıtımı nihayet başladı. Son iddiaların işaret ettiği Almanya ve Çin organizasyonlarının aksine Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek basın konferansı, 4 Temmuz Perşembe günü yerel saatle 09:30'da başlayacak.
Sony, Xperia Z Ultra'nın 4 Temmuz tarihli tanıtım etkinliği için davetiye dağıtımına başladı

"Sony Mobile, sizin için büyük bir sürpriz hazırladı.", "Tarihi takvimlerinize not etmeyi unutmayın." sloganlarına sahip davetiye, Sony Mobile Fransa tarafından yerel basın mensuplarına ulaştırılmaya başlamış. Davetiye görseli ayrıca, Togari'nin sağ yanı ve muhtemelen stylus kalemini gün yüzüne çıkarıyor. Kuantum noktacık teknolojisiyle yenilenen Triluminos markalı bir ekranı bünyesinde barındırması beklenen Xperia Z Ultra'ya eşlik edeceği ileri sürülen özellikler şöyle; Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü panel, 2.2-2.3GHz hızında dört çekirdekli Krait 400 işlemci ve Adreno 330 grafik birimine sahip Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, microSD kart slotu, 8MP arka, 2.2MP ön kamera, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi, 6.5 milimetre kalınlık ve 212 gram ağırlık.
Triluminos paneliyle kuantum noktacık teknolojisini mobil pazara taşıyan ilk ürün olacak Xperia Z Ultra, aynı zamanda Qualcomm'un geçen ay seri üretimine başladığı Snapdragon 800 MSM8974 yongada sisteminin güç verdiği ilk telefonlardan biri olacak. Samsung hakimiyetindeki telefon-tablet melezi sınıfında bu üst düzey donanımlı modeliyle kendine yer açmak isteyen Sony, muhtemelen 2013 üçüncü çeyreği sona ermeden devasa telefonunu piyasaya sürecek. Galaxy Mega 6.3 ve Huawei Ascend Mate'den dahi daha büyük bir ekranla donatılan Togari'nin farklı algı yetilerini beraberinde getiren bir dokunmatik panelle dokunmaya dayalı girdi hususunda rakiplerinden çok daha başarılı bir performans ortaya koyması bekleniyor. Cihaza ait diğer detaylar yaklaşık üç hafta sonra Paris'te resmen ilan edilecek.

http://www.frandroid.com/actualites-generales/146350_sony-invite-la-presse-le-4-juillet-pour-une-annonce-du-xperia-z-ultra Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 5 yıl en beğenilen gently weeps
gently weeps
Psydia
Dandik s4 pro ve kalitesiz ekrandan sonra triluminos ve en azindan s600'un gelecegi belliydi aslinda.
İnsallah sony donanim yetmiyor diye orijinal Z kullanicilarini magdur etmez. Ederse eger sorarlar adama o donanimi koyan babam mi diye.

Buyur kalitesiz ekran sana
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Şaka de mi?
gently weepsPsydiaDandik s4 pro ve kalitesiz ekrandan sonra triluminos ve en azindan s600'un gelecegi belliydi aslinda.
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GoldPunch 5 yıl gently weeps
gently weeps


Psydia

Dandik s4 pro ve kalitesiz ekrandan sonra triluminos ve en azindan s600'un gelecegi belliydi aslinda.

İnsallah sony donanim yetmiyor diye orijinal Z kullanicilarini magdur etmez. Ederse eger sorarlar adama o donanimi koyan babam mi diye.

Buyur kalitesiz ekran sana
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Güldüm.
gently weepsPsydiaDandik s4 pro ve kalitesiz ekrandan sonra triluminos ve en azindan s600'un gelecegi ...
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aziz77 5 yıl
Psydia
Dandik s4 pro ve kalitesiz ekrandan sonra triluminos ve en azindan s600un gelecegi belliydi aslinda. İnsallah sony donanim yetmiyor diye orijinal Z kullanicilarini magdur etmez. Ederse eger sorarlar adama o donanimi koyan babam mi diye.

s4 pro dandik mi?komiksizniz valla...
PsydiaDandik s4 pro ve kalitesiz ekrandan sonra triluminos ve en azindan s600un gelecegi belliydi aslinda. İnsallah sony donanim yetmiyor diye ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
Bay Zebani 5 yıl
Biu telefonların ekranları her seferinde biraz daha büyüyor,mesela samsug galaxy s serisi;Sgs :4.0inç,Sgs2:4.3 inç,Sgs3:4.7inç,Sgs4:5.0inç bu böyle nerye kadar gider?102 ekran bişey taşıyalım oldu olacak.
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General. 5 yıl
Honami ne zaman tanıtılacak acaba bu bildiğin tablet taşıması kullanılması sorun çıkartacak gibi görünüyor
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manyakurt 5 yıl
gently weeps
Buyur kalitesiz ekran sana

Telefonu az birşey ey renkler hemen bozuyor eğimli görüş açısı çok kötü. Amoled ekranlarda böyle bir sorun görmedim ben. S2'deki eğimli bakış açısı bile Z'den daha iyi.
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armanatilgan 5 yıl
Sonyde eski nesil donanım kullanma fantazisi var. Bence bu telefonda kullanılacak donanım s4 pro 1.7 ghzdir. Bakalım tahminim doğru çıkacak mı :D
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Gladiotürk 5 yıl
Parammmmm olsadaaaaaa bennnnn alsammmmmmmmm
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talerk 5 yıl
İyi birşey çıkacağı kesin ama bence 6 inç olsa idi çok daha kullanışlı ve yakışıklı olurdu
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baysan240 5 yıl
yaw arkadaş dünyanın sayılı kamera üreticilerinden değilmi sony kamera konusunda niye bu kadar allta kaldı bu firma ??
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AnGets 5 yıl
Güzel, güzel.. Rekabet iyidir..
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itachi237 5 yıl
gently weeps
PsydiaDandik s4 pro ve kalitesiz ekrandan sonra triluminos ve en azindan s600un gelecegi belliydi aslinda. İnsallah sony donanim yetmiyor diye orijinal Z kullanicilarini magdur etmez. Ederse eger sorarlar adama o donanimi koyan babam mi diye.
Buyur kalitesiz ekran sana
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kardeş böcek iyiymiş
adam paneli göstermiş gençler tartışma biter adam haklı !

o değilde Triluminos panel gelirse cihaz alma olayını askıya alıp bunu beklerim.
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gently weeps 5 yıl itachi237
itachi237
gently weeps
Orijinalden alıntı: PsydiaDandik s4 pro ve kalitesiz ekrandan sonra triluminos ve en azindan s600un gelecegi belliydi aslinda. İnsallah sony donanim yetmiyor diye orijinal Z kullanicilarini magdur etmez. Ederse eger sorarlar adama o donanimi koyan babam mi diye.
Buyur kalitesiz ekran sana
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

kardeş böcek iyiymiş
adam paneli göstermiş gençler tartışma biter adam haklı !

o değilde Triluminos panel gelirse cihaz alma olayını askıya alıp bunu beklerim.

hocam gerçekten panel sanıldığının aksine çok çok iyi ama xz stock arayüz olarak iç karartıcı ve sıkıcı buda insanların panel olarak kötü görünmesine sebep oluyor.
masaüstü bilgisayarların hepsi tft ekrandır neden kimse ona laf etmiyor anlamış değilim ayrıca 4.2 de BE2 sadece fotoğraf ve video değil tüm telefob genelinde olacak deniliyor
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__BadblooD__ 5 yıl
Çok büyük yahu 7' tablet gibi ne o öyle çerçevesiz ekran falan yapsınlar bari kasa ufak kalsın gerçi kedili fotoğraf vardı orda tepsi gibiydi
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DH Misafiri 5 yıl
Psydia
Dandik s4 pro ve kalitesiz ekrandan sonra triluminos ve en azindan s600un gelecegi belliydi aslinda. İnsallah sony donanim yetmiyor diye orijinal Z kullanicilarini magdur etmez. Ederse eger sorarlar adama o donanimi koyan babam mi diye.

Dandik tft ekranıyla bile böyle ise sonuç Triluminos ve X-realty pro işlemci destekli ips ekranı düşünemiyorum... youtube.com/...
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Stanislas Xavier 5 yıl
Umarım bu sefer ekran konusunda diğerlerinin gerisinde kalmaz, her seferinde bilmem ne özellikli tuhaf isimli ekranlar koyuyor ama görüntü kalitesinde istenileni vermiyor.Japon malı daha iyi olur diye bir algımız var ama Koreli LG ekran konusunda çok daha iyi.
Xperia Z nin benim için tek kötü yanı ekranıydı yoksa diğer açılardan hiç bir eksiği yok.
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