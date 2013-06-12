Sony, Xperia Z Ultra'nın 4 Temmuz tarihli tanıtım etkinliği için davetiye dağıtımına başladı

İlk kez Togari kod adıyla söylentilere konu olmaya başlayan Sony'nin telefon-tablet melezi, çok yakında Xperia ZU veya Xperia Z Ultra isimlendirmesiyle birlikte duyurulacak. Aylardır teknoloji medyasını meşgul eden telefonun resmiyet kazanacağı etkinlik için davetiye dağıtımı nihayet başladı. Son iddiaların işaret ettiği Almanya ve Çin organizasyonlarının aksine Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek basın konferansı, 4 Temmuz Perşembe günü yerel saatle 09:30'da başlayacak.





"Sony Mobile, sizin için büyük bir sürpriz hazırladı.", "Tarihi takvimlerinize not etmeyi unutmayın." sloganlarına sahip davetiye, Sony Mobile Fransa tarafından yerel basın mensuplarına ulaştırılmaya başlamış. Davetiye görseli ayrıca, Togari'nin sağ yanı ve muhtemelen stylus kalemini gün yüzüne çıkarıyor. Kuantum noktacık teknolojisiyle yenilenen Triluminos markalı bir ekranı bünyesinde barındırması beklenen Xperia Z Ultra'ya eşlik edeceği ileri sürülen özellikler şöyle; Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü panel, 2.2-2.3GHz hızında dört çekirdekli Krait 400 işlemci ve Adreno 330 grafik birimine sahip Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, microSD kart slotu, 8MP arka, 2.2MP ön kamera, Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi, 6.5 milimetre kalınlık ve 212 gram ağırlık.

Triluminos panel iyle kuantum noktacık teknolojisini mobil pazara taşıyan ilk ürün olacak Xperia Z Ultra, aynı zamanda Qualcomm'un geçen ay seri üretimine başladığı Snapdragon 800 MSM8974 yongada sisteminin güç verdiği ilk telefonlardan biri olacak. Samsung hakimiyetindeki telefon-tablet melezi sınıfında bu üst düzey donanımlı modeliyle kendine yer açmak isteyen Sony, muhtemelen 2013 üçüncü çeyreği sona ermeden devasa telefonunu piyasaya sürecek. Galaxy Mega 6.3 ve Huawei Ascend Mate'den dahi daha büyük bir ekranla donatılan Togari'nin farklı algı yetilerini beraberinde getiren bir dokunmatik panelle dokunmaya dayalı girdi hususunda rakiplerinden çok daha başarılı bir performans ortaya koyması bekleniyor. Cihaza ait diğer detaylar yaklaşık üç hafta sonra Paris'te resmen ilan edilecek.

http://www.frandroid.com/actualites-generales/146350_sony-invite-la-presse-le-4-juillet-pour-une-annonce-du-xperia-z-ultra