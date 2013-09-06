Sony Xperia Z1 Avrupa'da ön siparişe çıkıyor, fiyatlar kendini gösterdi





Sony'nin 20.7MP çözünürlükte kameraya sahip yeni akıllı telefon Xperia Z1'in görkemli bir etkinlikle tanıtımının ardından vakit geçirmeden ön siparişler de açılmaya başladı.





Sony patronu Kazou Hirai'nin lansman ve sevkiyat arasındaki süreyi en aza indirme sözünün ardından Avrupa'nın 7 ülkesinde Sony yetkili satıcıları cihaz için ön sipariş almaya başladı.





19 Eylül tarihine kadar ön sipariş verenler hızlı kargodan faydalanabilecekken, dağıtımın ay sonunda başlaması öngörülüyor.





Fiyat aralıklarına baktığımıza en ucuz rakam 650 Avro ile Almanya'da görülüyor. Fransa, İspanya, Hollanda ve İtalya'da ise çizgi 700 Avroya çıkmış durumda. İngiltere'de ise 600 pound.





Xperia Z1 modelinin genelde Avrupa'da gördüğümüz 600 Avro ortalama fiyatından biraz daha yükseğe çıktığı anlaşılıyor. Ülkeye göre 50-100 Avro arasında oynayan bu farkın nihai dağıtımda sabit bir konuma oturması bekleniyor.





Ülkemiz açısından baktığımızda ise amiral gemi modelleri psikolojik sınır olan 1999TL seviyesinden piyasaya çıkmaktaydı. Ancak döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle bu sınırın 2149TL'ye çıkabileceği konuşuluyor. Az önceki 50-100 Avroluk fark da gözönüne alındığında 2100-2300TL arasında modelin fiyatlandırılması ihtimali mevcut. Ülkemize modelin Eylül sonu Ekim başı gibi giriş yapması bekleniyor.





Xperia Z1 modelinde 5 inçlik Triluminous destekli Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, hafıza kartı desteği, suya ve toza dayanıklılık, 3000mAh batarya şeklinde özellikleri saymak mümkün.

http://www.sonymobile.com/gb/products/phones/xperia-z1/