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Sony Xperia Z1 Avrupa'da ön siparişe çıkıyor, fiyatlar kendini gösterdi

5 yıl
3,1b
1
114
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z1 Avrupa'da ön siparişe çıkıyor, fiyatlar kendini gösterdi

Sony'nin 20.7MP çözünürlükte kameraya sahip yeni akıllı telefon Xperia Z1'in görkemli bir etkinlikle tanıtımının ardından vakit geçirmeden ön siparişler de açılmaya başladı.

Sony patronu Kazou Hirai'nin lansman ve sevkiyat arasındaki süreyi en aza indirme sözünün ardından Avrupa'nın 7 ülkesinde Sony yetkili satıcıları cihaz için ön sipariş almaya başladı.

19 Eylül tarihine kadar ön sipariş verenler hızlı kargodan faydalanabilecekken, dağıtımın ay sonunda başlaması öngörülüyor.

Fiyat aralıklarına baktığımıza en ucuz rakam 650 Avro ile Almanya'da görülüyor. Fransa, İspanya, Hollanda ve İtalya'da ise çizgi 700 Avroya çıkmış durumda. İngiltere'de ise 600 pound. 

Xperia Z1 modelinin genelde Avrupa'da gördüğümüz 600 Avro ortalama fiyatından biraz daha yükseğe çıktığı anlaşılıyor. Ülkeye göre 50-100 Avro arasında oynayan bu farkın nihai dağıtımda sabit bir konuma oturması bekleniyor. 

Ülkemiz açısından baktığımızda ise amiral gemi modelleri psikolojik sınır olan 1999TL seviyesinden piyasaya çıkmaktaydı. Ancak döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle bu sınırın 2149TL'ye çıkabileceği konuşuluyor. Az önceki 50-100 Avroluk fark da gözönüne alındığında 2100-2300TL arasında modelin fiyatlandırılması ihtimali mevcut. Ülkemize modelin Eylül sonu Ekim başı gibi giriş yapması bekleniyor.

Xperia Z1 modelinde 5 inçlik Triluminous destekli Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, hafıza kartı desteği, suya ve toza dayanıklılık, 3000mAh batarya şeklinde özellikleri saymak mümkün. 

http://www.sonymobile.com/gb/products/phones/xperia-z1/ Yorum Yaz
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rtsbora 5 yıl en beğenilen
Ülkemizdeki aç gözlü firmalar fiyat yükseltmek için fırsat kolluyor. DH'de böyle haberler ile bunun psikolojik alt yapısını hazırlıyor.
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rtsbora 5 yıl wiseoflex
wiseoflex

rtsbora

Ülkemizdeki aç gözlü firmalar fiyat yükseltmek için fırsat kolluyor. DHde böyle haberler ile bunun psikolojik alt yapısını hazırlıyor.


Yeter artık, bir çok kişi Donanımhaber reklam yapıyo onu yapıyo falan filan gibi saçma şeyler yazıyor. Yeter bıktık artık, neymiş alt yapısını hazırlıyomus kardeş donanım habermi dövizleri ayarlıyo doları falan ? Dövizler arttıkça fiyatta artıcak tabi doğal olarak . Ya bide her habere reklam diyenler var ya adamlar ozaman hangi haberi paylaşsın ? Lütfen saçma sapan yorumlar atmayalım arkadaşlar

Ben reklam yapıyor demedim. Eleştirdiğim konu farklı. Önce ne yazdığımı anla, sonra eleştir.

Türkiye'de telefon fiyatları fazla şişiriliyor ve DH gibi siteler bu konuda yaptıkları haberler ile firmalara çanak tutuyor. Sen bundan rahatsız olmayabilirsin, ama ben rahatsızım ve bunu dile getiriyorum.
wiseoflexrtsboraÜlkemizdeki aç gözlü firmalar fiyat yükseltmek için fırsat kolluyor. DHde böyle haberler ile...
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WmGMD 5 yıl
Adam burdan görüyor 2200 ü gidip teknosa gibi yerlere kazık yiyor nasıl olsa heryerde aynı diye.
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deneme1 5 yıl
psikolojik sınır ne yaaa, bir ürünün değeri neyse o fiyattan arz/talep doğrultusunda satılır,
bari şu sınırı 3000 lira yapın da rahatlayalım,
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speedyrazor 5 yıl
benim psikolojim telefonlara bu kadar para vermeyi kaldirmiyor surekli elimizden dusuruyoruz telefonlari o kadar para verip dusurup kirma korkusuyla dogru duzgun kullanamam ki o telefonu
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inexo 5 yıl
z2 gelecek 3ay bekleyin tipi kötü zaten ara model
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judger90 5 yıl
Forum ne yapsa suç arkadaş adamlar gerçekçi nedenleri açıklayarak yaklaşık bir fiyat tahmin etmeye bizlere fikir vermeye çalışmış adamlar hemen dh böyle yazdı satıcılar fiyat şişirdi satıcılar dhnin dediğine göre fiyat belirliyor sanki o fiyatı alıcı olarak sen belirleyeceksin taleplerinle yada hükümetin vergi politikalarında arayacaksın çözümü
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SUEZMAX 5 yıl
yıl sonu houston gitme ihtimalim var wal mart tan alıcam bi tane inşallah lte versiyonu çıkar
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wef 5 yıl
Mesut bey dün ki canlı yayınında iphone 5s ultra pahalı bir telefon gibisinden bir söz etti.Dolar ve euro kuru tavan yaptığından dolayı ülkemize artık telefonlar daha pahalı girecek.Amiral gemileri 1999 sınırını aşıcak yazıda belirtildiği gibi.Almanya da z1 650 euro iphone 5s?699 euro. 49euro fark var , yani iphone 5s e pahalı diyenler ki hepimiz diyoruz haklı evet ülkemizde pahalı ancak bu apple'dan değil bizim güzel ülkemizin ekonomisinden dövizin tavan yapmasından kaynaklanıyor.Apple her zaman ki fiyattan sunmuştur telefonu.Hatta avrupalıların amerikalıların para birimleri değerlendikleri için apple samsung htc onlara geçen seneden daha uygun fiyatla geliyor.Sırf apple için söylemiyorum bunları.Ancak dün Mesut abinin canlı yayında apple'a pahalı deyip ki haklı ama bunun sebebini tam belirtmemesi , bütün telefonların geçen seneden daha pahalı geliceğini söylememesi beni bunları belirtmeye sevk etti.
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DH Misafiri 5 yıl
bütçesine uygun olan alsın. hiç laf atmayn.ayrıca sony xperia z1 sadece bu kadar özellikle kamıyoki.sadece sony teknolojisinde bulabileceğiniz saati var.saat te saat değil telefon yani.telefonun evde diyelim ama saati yanında. mesaj mı gelmiş hafifçe titriyor ve mesaj ya da arama artık ne varsa görebiliyosun.okuldaysan ve ya toplantıda mesajını görebilirsin facebook unu twitterını kontrol edebilirsin.iphone çok meşhurdu ama artık değil. çünkü iyice vasatlaştı.iphone 5s te sadece parmak izi tarayıcı var.birde apple işletim sistemi başka bişey yok.appleın sadece pcleri çok iyi.paran varsa al yoksa alma kardeşim zorlayan mı var.markaya çamur atma.bizim evde 30 senelik walkman hala çalışıyo.bilmem anlatabildimmmi
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NumberOneNR1 5 yıl
Artık Apple İphone 5s i 3.000 liraya ucuzunuda 2000 liraya alırsınız :D
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DH Misafiri 5 yıl
geçen hafta cuma günü vatandan xperia z aldım 2 saat sonra tel kitlendi sim kart takıldı diye de değişim yapmadılar..teknik serislerde inceleme yapılıyomuş muş muş... istanbulda da bakamamışlar lar... taa ankaralara gönderdiler rezil bi durum değişim istedim eğer bi kıllık yapmazlarsa farkını verip 2 saatlik dandik sony maceramdan kurtulup iphone5 alacağım...
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uraltay85 5 yıl
Sony turkiyeden telefon alma aldirtma
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karakorsansakal 5 yıl
bu akıllı telefonların tümünün ederi,1000 tl yi geçmez ama bizim çok akıllı milletimiz bunların fiyatlarının , sazan misali ilk önce bende olsun diye atlayanların sayesinde iki katına çıkıyor
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