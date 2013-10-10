Sony Xperia Z1 f nam-ı diğer Honami mini Japonya'da resmileşti





Sony'nin Xperia Z1 kamera odaklı akıllı telefon modelinin lansmanından önce duymaya başladığımız Z1 mini veya Honami mini, nihayet Japonya'da görücüye çıktı.





İsminin Xperia Z1 f olarak belirlendiğini gördüğümüz modelde beklendiği gibi 4.3 inçlik 720p çözünürlükte ekran kullanılmış. Ancak geri plandaki donanımın abisinden bir farkı yok.





2.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongaseti, Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, Android 4.2.2 işletim sistemi, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 2300mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Xperia Z1 ile sunulan çoklu çekim modu, süper otomatik mod ve filtreler gibi yazılım özellikleri Z1 f modelinde de yerini almış. Bu haliyle kompakt bir Xperia Z1 versiyonu olarak değerlendirilebilir.





Model şimdilik sadece NTT DoCoMo operatörü için Aralık ayında Japonya'da satışa sunulacak. Sonrasında global olarak bir dağıtım olacak mı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z1-f-goes-official-in-Japan-compact-but-still-as-powerful-as-a-flagship_id48155