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Sony Xperia Z1 f nam-ı diğer Honami mini Japonya'da resmileşti

5 yıl
2,4b
1
105
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z1 f nam-ı diğer Honami mini Japonya'da resmileşti

Sony'nin Xperia Z1 kamera odaklı akıllı telefon modelinin lansmanından önce duymaya başladığımız Z1 mini veya Honami mini, nihayet Japonya'da görücüye çıktı.

İsminin Xperia Z1 f olarak belirlendiğini gördüğümüz modelde beklendiği gibi 4.3 inçlik 720p çözünürlükte ekran kullanılmış. Ancak geri plandaki donanımın abisinden bir farkı yok.

2.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yongaseti, Adreno 330 grafik birimi, 2GB RAM, Android 4.2.2 işletim sistemi, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 2300mAh batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut. 

Xperia Z1 ile sunulan çoklu çekim modu, süper otomatik mod ve filtreler gibi yazılım özellikleri Z1 f modelinde de yerini almış. Bu haliyle kompakt bir Xperia Z1 versiyonu olarak değerlendirilebilir.

Model şimdilik sadece NTT DoCoMo operatörü için Aralık ayında Japonya'da satışa sunulacak. Sonrasında global olarak bir dağıtım olacak mı bilinmiyor. 

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z1-f-goes-official-in-Japan-compact-but-still-as-powerful-as-a-flagship_id48155 Yorum Yaz
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new-desing 5 yıl en beğenilen
İlk defa üst seviye modellerin yanına mini yazılarak o mini adını hak eden bir cihaz gördüm. Helal olsun Sony bu cihaz üstün özellikler isteyip büyük boyut istemeyenlerin ilacı olmuş. Artık HTC ve samsungda biraz kendilerine baksınlar. Mini yazmakla olayın bitmediğini görmüş olduk.
İlk defa üst seviye modellerin yanına mini yazılarak o mini adını hak eden bir cihaz gördüm. Helal olsun Sony bu cihaz üstün özellikler isteyip büyük boyut iste...
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St Batuhan 5 yıl
gorkem2626
Sony cok Guzel Is Cikartmis.Tek.Dusuncem Batarya 2300 Az gibi

4,3" ekran ve 720p çöz. Tamam donanım kaslı ama kullanmadığı kısımları da gayet iyi hale getirebiliyor pilde. Ayrıca daha hızlı şarj özellikleri de bulunacaktır eskiye göre, ürünün batarya kullanımı gayet iyi olacaktır ki bir de stamina modu böyle bir üründe daha etkin olur herhalde, açıkken fazla gitmeyecek, kapalıyken neredeyse hiç gitmeyecek, oh ne güzel :))
gorkem2626Sony cok Guzel Is Cikartmis.Tek.Dusuncem Batarya 2300 Az gibi4,3" ekran ve 720p çöz. Tamam donanım kaslı ama kullanmadığı ...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Ciginix 5 yıl
DoCoMo ismini görünce firmayı emoların kurduğu fikrine kapılıyorum.
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XmysticX 5 yıl
2100 TL civarına satılmaya başlanmış bile
SONY Xperia Z1 Honami novabilgisayar.com/...
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Turkforce 5 yıl XmysticX
Verdiğiniz sitedeki ürün Z1, bu konudaki ürün Z1 F. Yani mini modeli. Biraz daha dikkat..
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DH Misafiri 5 yıl
güzel
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DH Misafiri 5 yıl
türkiye ye 1 yıl sonra gelir ancak.adamlar zr yi getirseler z modeli hiç satmazdı.şimdi z1 mini yi getirseler z1 satmaz.z1 stoklarını eritene kadar türkiyeye getirmezler.türkiyeyi yolunacak kaz ya.
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DH Misafiri 5 yıl
herşey güzelde sony şu telefonu kabalaştırmak için sanki özel çaba harcayarak oluşturduğu alt ve üstteki gereksiz işlevsiz boşluklar ve sanal tuş saçmalığından birtürlü vazgeçmiyor adı mini s4 ün 5 inç ekranlı kasası kadar nerdeyse...
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saitcam 5 yıl
Antutu testinden yüksek puan alınca nasıl bir kullanım kolaylığı ya da verimlilik artışı oluyor, süper bilgeliği ile açıklayabilecek olan var mı? Mesela S4'e veya S4 miniye telefonu kullanırken nasıl bir üstünlük sağlıyor?
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saitcam 5 yıl
Sıralamaya bakalım:
Samsung
Apple
LG
HTC
Huawei
Sony
Bu kafayla Sony, daha çoook pazar kaybedecek, japonlar hala anlayamadılar: 1.ekran kaliteleri Koreli rakiplerinin gerisinde, 2. yazılımları ve kullanıcı arayüzleri ise hepsinden geride (Huawei dahil). Bahsi geçen telefon ortalığı filan dağıtmayacak, smartfonun anlamını kavrayamamış bir kaç hız düşkünü kazık fiyata satın alacak o kadar!
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goro1982 5 yıl
antutu testinde ortalıgı dağıtmış.
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Onurmsq 5 yıl
Test sonuçları
mblog.gsmarena.com/...
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TearsForFears 5 yıl Onurmsq
msqonn
Test sonuçları
mblog.gsmarena.com/...

Telefon uzun sure 1.ligi kimseye vermez.Fiyatina gelirsek 1600 TL'den ucuz olacagini dusunmuyorum.Abisinden tek farki boyutu cunku.
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DH Misafiri 5 yıl
Ginga Bishounen
O fiyatı verene kadar gider LG G2 alırım. Z1in fiyatı hayal kırıklığıydı, bu da öyle olacak.

Ortada fiyat yok ki gülüm bari zeki fanboy olun tutarlı sallayın.Hem G2 ne alaka bu telefon üst seviye özellikleri 4.3 mini ekranda topluyor g2 ile alakası olan bi ürün değil.Ayrıca ben 1600 lira verdiğim telefonun arkasının gacır gucur etmesini istemem ses tuşlarını kullanırken.
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Ciginix 5 yıl
Hala çerçeve boyutuna laf edenler var, çerçevesini, çok satan iphone cihazlarıyla karşılaştırın bi bakalım hangisi daha büyük.
Çamur atmak için çerçeve çerçeve diyip durmayın, fiyatı da 1,500 TL nin altında olmayacak. Bu donanımla 1,500 altı beklemek hata olur.
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Luc4sHood 5 yıl
Sony z1de kullandığı fiyat politikasını bu cihazda da kullanırsa o kadar hayalimiz suya düşücek gibi.Tabi bide türkiye'ye gelip gelmeme durumu var.
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