Sony Xperia Z1s resmi olarak ortaya çıktı

Sony'nin kamera odaklı Xperia Z1 akıllı telefonunu duyurmasının hemen ardından Japonya'da aynı donanıma sahip ancak daha küçük boyutlarda Xperia Z1f modelini duyurduğuna şahit olmuştuk.





Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 20MP çözünürlükte arka kamera, 16GB depolama kapasitesi gibi özellikleri aynen devralan Xperia Z1f farklı olarak 4.3 inçlik 720p ekran ve 2300mAh batarya sunuyordu.





Bazı kaynaklar Xperia Z1f modelinin Xperia Z1s olarak uluslararası pazara çıkacağını dile getirmekteydi. Sony'nin kısa süre içerisinde tanıtması beklenen Xperia Z1s modeli resmi sayfalarda da görülmeye başladı.





Sony'nin resmi sayfasında kısa bir süreliğine ortaya çıkan model Xperia Z1 ile birlikte boy gösteriyor ancak bunun haricinde herhangi bir bilgi yer almıyor. Sayfanın resmi lansman sonrasında yayına sunulması bekleniyor.





http://vr-zone.com/articles/sony-inadvertently-confirms-xperia-z1s-aka-xperia-z1-mini/63371.html