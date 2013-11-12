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Sony Xperia Z1s resmi olarak ortaya çıktı

5 yıl
2b
1
103
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z1s resmi olarak ortaya çıktı
Sony'nin kamera odaklı Xperia Z1 akıllı telefonunu duyurmasının hemen ardından Japonya'da aynı donanıma sahip ancak daha küçük boyutlarda Xperia Z1f modelini duyurduğuna şahit olmuştuk.

Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 20MP çözünürlükte arka kamera, 16GB depolama kapasitesi gibi özellikleri aynen devralan Xperia Z1f farklı olarak 4.3 inçlik 720p ekran ve 2300mAh batarya sunuyordu. 

Bazı kaynaklar Xperia Z1f modelinin Xperia Z1s olarak uluslararası pazara çıkacağını dile getirmekteydi. Sony'nin kısa süre içerisinde tanıtması beklenen Xperia Z1s modeli resmi sayfalarda da görülmeye başladı.

Sony'nin resmi sayfasında kısa bir süreliğine ortaya çıkan model Xperia Z1 ile birlikte boy gösteriyor ancak bunun haricinde herhangi bir bilgi yer almıyor. Sayfanın resmi lansman sonrasında yayına sunulması bekleniyor.  
Sony Xperia Z1s resmi olarak ortaya çıktı


http://vr-zone.com/articles/sony-inadvertently-confirms-xperia-z1s-aka-xperia-z1-mini/63371.html Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen NOSTOY
NOSTOY
140 gramlık mini mi olur ?
Samsungun amiral gemisi S4 den daha ağır nasıl miniyse !



Malzeme kalitesindendir
NOSTOY140 gramlık mini mi olur ?Samsungun amiral gemisi S4 den daha ağır nasıl miniyse !Malzeme kalitesinde...
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Illustrious. 5 yıl NOSTOY
NOSTOY

140 gramlık mini mi olur ?
Samsungun amiral gemisi S4 den daha ağır nasıl miniyse !



Doğaldır


Samsung : Terlik Plastiği + Sentez Deri = It's a Leğenzung

Sony : Tempered Glass + Alüminyum = It's a Sony

Ha bu arada, nasıl Miniyse! derken ne kastettiğinizi anlayabiliyorum, Samsung'un minilerine hiçte benzemiyor bu değil mi?
NOSTOY140 gramlık mini mi olur ?Samsungun amiral gemisi S4 den daha ağır nasıl miniyse !Doğaldır
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1 Yanıt Yanıtla +43
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mipa90 5 yıl
PwaGG
Sony ilerki 5 senede cikarcagi amiral gemileri 1 senede cikardi

z1 z1 mini z ultramı 5 yıllık amıral gemi? hepsinin kategorisi farklı sanırım? ayrıca her marka yıllardır miniyi cıkarırken gercek mını devi sony yaptı tebrik edilecegıne eleştriliyor ilginçsiniz valla:)
PwaGGSony ilerki 5 senede cikarcagi amiral gemileri 1 senede cikardiz1 z1 mini z ultramı 5 yıllık amıral gemi? hepsinin kategorisi f...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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ultraslan.1905 5 yıl
İşte budur sony kalitesi
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ten_don 5 yıl
Hissiyatçılar diye ayrı bir ekol oluştu kullanıcılar arasında, elde nasıl duruyor masaya koyunca kaç kişi bakıyor gibi kriterleri var..

Adamlar duygu insanı, donanımla ilgilenmiyorlar:D
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gamingmaster 5 yıl
z1 Mini'nin bataryası çıkıyorsa çok iyi benim için.
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Teknode 5 yıl
Plastikçilerin yine kıskançlığı tutmuş.
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mipa90 5 yıl
z1s ips ekranla geliyor diyorlar kaynak: xperiablog.net/...
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theyapici 5 yıl
sony de gün geçmiyor ki kendi en önemli modellerini yalan etmesin
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kucuker34 5 yıl
Sony bitiktir.benim icin lg g2 piyasayı ele almıştır, bırakın artık bu marka hastalığını.. Sonyden alacağım 3 şey vardır; handycam, playstation serisi 3 var 4 alacağım birde tv . Telefonu basaramıyorlar üzgünüm
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vidoko 5 yıl
sony tüm ülkelerde encok tutulan donanım sitelerindeki yorumları takip edecek bir departman kursa , bak ozaman üretimde 1-0 önde başlar ..bir firmanın büyümesinde mühendislerin değil kullanıcıların talepleri belirler bence...
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vidoko 5 yıl
sony tüm ülkelerde encok tutulan donanım sitelerindeki yorumları takip edecek bir departman kursa , bak ozaman üretimde 1-0 önde başlar ..bir firmanın büyümesinde mühendislerin değil kullanıcıların talepleri belirler bence...
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3yuq 5 yıl
26 Kasim'da satisa sunuluabilirmis tabiki Avrupa'da.
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CorelDraw04 5 yıl 3yuq
3yuq
26 Kasim'da satisa sunuluabilirmis tabiki Avrupa'da.

Avrupada yani tr de de satılacak
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Batuist 5 yıl
bu telefonu bekliyorum. o yüzden fiyatını çok merak ediyorum...keşke diğer miniler gibi olsa fiyatı...
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
brk-bjk
Bir de Samsung a laf ederler Sony ayda 1 telefon çıkartmaya başladı
Sony Xperia Z Sony Xperia Z Ultra Sony Xperia Z1 Sony Xperia Z1 Mini Sony Xperia Z1S Sırada ne var

z çıkalı çok oluyo z1 evet daha farklı
z1 mini zaten z1s oluyo :D
yani yakın zamanda 3 telefon çıkarmış ve üçüde farklı kulvarda biri mini birisi normal boyutta diğerde tablet tarzı birşey zaten laf atacaksanızda mantıklı atın :D
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