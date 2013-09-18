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Sony Xperia Z2 ortaya çıktı

5 yıl
5b
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134
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z2 ortaya çıktı

Sony'nin kamera odaklı akıllı telefonu Xperia Z1 henüz piyasaya çıkmamışken, Xperia Z2 adlı yeni bir model iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu kez modele ait olduğu belirtilen bir görsel internete sızdırıldı.

Görsel bulanık olduğu için Xperia Z2 ile bizleri nelerin beklediğini anlayabilmek oldukça güç. Sadece ekran altındaki sanal tuşlar seçilebiliyor. Ancak donanım konusunda çeşitli iddialar mevcut. Son gündeme gelen iddialar modelin Xperia Z1 ile çok benzer olacağı yönünde hemfikir.

Snapdragon 800 işlemci, 20.7MP çözünürlükte kamera bunlardan bazıları. Modelin RAM miktarı 3GB'a çıkarılmışken, 4K video çekim desteği de getirilmiş. İşletim sistemi ise Android'in en son sürümü 4.4 KitKat. 

Modelin ekran boyutu hakkında ise çelişkiler mevcut. Bazı kaynaklar 5.2 inçlik Full HD bir ekrana yer verileceğini belirtirken, bazı kaynaklar ise 5.5 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlük ile 500ppi piksel yoğunluğu sunarak sektörde yeni bir dönemi açacağnı belirtiyor. Ancak ekran teknolojisinin daha az enerji tüketen ve daha canlı renkler sunan IGZO olacağı hemfikir olunan diğer bir konu. Modelin CES 2014 fuarında tanıtılması bekleniyor.  

http://www.phonesreview.co.uk/2013/09/17/sony-xperia-z2-image-leak-ahead-of-2014-launch/ Yorum Yaz
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IceRulez 5 yıl en beğenilen
şu ekran çözünürlüğünü arttırmayı düşünen akla çok pis küfür edicem yettiniz arkadaş !
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_BOSS_ 5 yıl
sony kendi müşterisini ters köşeye yatırmaya alıştı bu ne arkadaş biri gelmeden başka bir modeli duyuruyorlar LG G2 doğru yönelmek lazım :)
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TeksasStyLe 5 yıl
Nexus 5 te ortaya çıktı haber yapmayı düşünürseniz seviniriz... techdroid.in/...
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1 Avatar
Teknode 5 yıl
Sony 10 gb ram dahi koysa yaranamaz millete.
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senersongur 5 yıl
4gb RAM ile alınabilir bir cihaz olabilir.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sony kendi ayağına sıkıyor
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DH Misafiri 5 yıl
General mobile discovery tek gecerim :)
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murderx06 5 yıl
Snapdragon 5000 kullanılırsa alınabilir
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ultraslan.1905 5 yıl
Bırakın z2 yi o değildir z1 in minisidir tahminimce
Sony xperia walkman ile cybershot serisini çıkarsada piyasaya çabuk sürse iyi olur
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mehmedaltair 5 yıl
Neyse iki aya da z3 sızar artık
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The Tenth Doctor 5 yıl
Koy koy buna da 3000mAh koy şarjı 2 saati bulmadan bitsin koy sen koy 500ppiyi
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LegendMen 5 yıl
hay ben sizin yapacağınız işin bunun minisine ne oldu...
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