Sony Xperia Z2 ortaya çıktı





Sony'nin kamera odaklı akıllı telefonu Xperia Z1 henüz piyasaya çıkmamışken, Xperia Z2 adlı yeni bir model iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu kez modele ait olduğu belirtilen bir görsel internete sızdırıldı.





Görsel bulanık olduğu için Xperia Z2 ile bizleri nelerin beklediğini anlayabilmek oldukça güç. Sadece ekran altındaki sanal tuşlar seçilebiliyor. Ancak donanım konusunda çeşitli iddialar mevcut. Son gündeme gelen iddialar modelin Xperia Z1 ile çok benzer olacağı yönünde hemfikir.





Snapdragon 800 işlemci, 20.7MP çözünürlükte kamera bunlardan bazıları. Modelin RAM miktarı 3GB'a çıkarılmışken, 4K video çekim desteği de getirilmiş. İşletim sistemi ise Android'in en son sürümü 4.4 KitKat.





Modelin ekran boyutu hakkında ise çelişkiler mevcut. Bazı kaynaklar 5.2 inçlik Full HD bir ekrana yer verileceğini belirtirken, bazı kaynaklar ise 5.5 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlük ile 500ppi piksel yoğunluğu sunarak sektörde yeni bir dönemi açacağnı belirtiyor. Ancak ekran teknolojisinin daha az enerji tüketen ve daha canlı renkler sunan IGZO olacağı hemfikir olunan diğer bir konu. Modelin CES 2014 fuarında tanıtılması bekleniyor.

http://www.phonesreview.co.uk/2013/09/17/sony-xperia-z2-image-leak-ahead-of-2014-launch/