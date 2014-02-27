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Sony : Xperia Z2 yılın ilk yarısındaki amiral gemimiz olacak

5 yıl
12,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony : Xperia Z2 yılın ilk yarısındaki amiral gemimiz olacak

Yeni amiral gemi modeli Xperia Z2'yi henüz tanıtmışken ve daha piyasaya sürmemişken, Japon devi Sony'den ilginç bir açıklama geldi. 

Sony Mobile yöneticisi Kurozomi Yoshiro, Japon medyasına yaptığı açıklamada Xperia Z2 modelinin yılın ilk yarısı için amiral gemi modeli olacağını ve hızlı bir değişim içinde olduklarını belirtti. Endüstrinin çok hızlı değişim geçirdiğini belirten Yoshiro, bir amiral gemi konseptini devam ettirebilmek için 6 ayda bir yenilenme gerektiğinin altını çizdi.

Yoshiro yıllık bir değişim döngüsünde rekabetten uzak kalınacağını dile getirirken, bu yüzden Xperia Z1 ve Z2 modellerinin arasının fazla uzun olmadığını ifade etti. Yoshiro ayrıca tek bir tasarım çizgisine bağlı kalmak istemediğini de sözlerine ekledi.

Yoshiro'nun açıklamaları firmayı ne kadar bağlar bilinmez ancak altı ayda bir amiral gemisi modeli piyasaya sürme stratejisi tüketici üzerinde olumsuz etki yapabilir. Zira HTC de önceki yıl ardı ardına amiral gemi modelleri piyasaya sürmüş ve tüketici tarafından oldukça eleştirilmişti. 

Bunun yanında açıklamalardan OmniBalance olarak adlandırılan Xperia tasarımından da vazgeçilebileceği anlaşılıyor. Otoriteler tarafından övgü alan tasarımın yerine Sony'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği belirsiz.  

http://www.xperiablog.net/2014/02/26/sony-says-xperia-z2-is-h1-2014-flagship-not-sticking-to-a-single-design-for-future-models/ Yorum Yaz
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damn2u 5 yıl en beğenilen
Bu firmalar yüzünden garanti süresi bile dolmadan telefon değiştiriyor millet, vay be ne günlere kaldık. Zamanında kullandığımız tuşlu telefonları kaç sene kullandık ne çabuk unutuldu.

Mediatek 6589, Exynos 4412 ve Snapdragon 800 çözümlerini giriş seviyesinden tepe seviyesine kadar değerlendirince hangisinde her hangi bir uygulamayı yada oyunu çalıştıramıyorsunuz? Tabi ki hiç birinde çünkü hepside bu işleri yapabilecek güçte. E o zaman daha uzun seneler boyunca çıkacak tüm chipsetler de uçmaya yaramayacağına göre herkes elinde ki telefonu cılkı çıkana kadar kullansa bir yeri eksilmez. Aksine parası cebinde kalacağı gibi firmalar da kendine çeki düzen vermek zorunda kalır.
Bu firmalar yüzünden garanti süresi bile dolmadan telefon değiştiriyor millet, vay be ne günlere kaldık. Zamanında kullandığımız tuşlu telefonları kaç sene ...
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gdervisoglu 5 yıl
Endüstrinin çok hızlı değişim geçirdiğini belirten Yoshiro, bir amiral gemi konseptini devam ettirebilmek için 6 ayda bir yenilenme gerektiğinin altını çizdi.

Mesela, Xperia Z çıktığında, endüstrinin o an getirdiği en iyi işlemciyi mi kullandın xperia z de ki sonrasında endüstri değişim geçirdi ve kısa bir zamanda yeni bir amiral gemisi tanıttın! Ya kapak fiyaskosu.. Su geçirmeyeceğim diye tüm bağlantı noktalarını kapaklarla kapatmak mıydı, o dönem endüstrinin sunduğu teknoloji.. Ya da o kısacık dönemdeki en iyi ekran teknolojine mi sahipti xperia z.. vs. vs..

Adam resmen itiraf ediyor, şu an elimizde daha iyisi var z2'de de kullanabilirdik fakat 6 ay sonra yeni bir amiral gemisi çıkarmış olmak için çıkaracağız ve ona saklıyoruz diyor..
Endüstrinin çok hızlı değişim geçirdiğini belirten Yoshiro, bir amiral gemi konseptini devam ettirebilmek için 6 ayda bir yenilenme gerektiğinin altını ç...
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1 Yanıt Yanıtla +40
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fatih-8 5 yıl prince_de_lyon
prince_de_lyon
bana gore isterlerse yilda 4 tane bile amiral gemi surebilirler ne sakincasi varda isteyen istedgi modeli alir ,illa bi firmanin en iyi modelini alip gosteris yapmanin anlamini anlamiyorum hepside sony oluyo sonucta

Bence z1 e 2200 vermiş olsaydınız böyle demezdiniz:).
prince_de_lyonbana gore isterlerse yilda 4 tane bile amiral gemi surebilirler ne sakincasi varda isteyen istedgi modeli alir ,illa bi firmanin...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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DH Misafiri 5 yıl
nedir bu ya bi telefonu getırtemedıler türkiyeye almıcam sony en sonunda bu nedır ya biz bekleyelım onlar sadece acıklama yapsın
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dijitalsofiy 5 yıl
ANLAMADIM ADAM 1 YILDA İSTERSE 10 TANE ÇIKARSIN SİZDE YIL SONUNU BEKLEYİN KENDİNİZE HİTAP EDEN BEKLENTİLERİNİZE CEVAP VEREN MODELİ ALIN SENEYİ DÜŞÜNÜP YENİ ÇIKACAK TELEFON BENİMKİNDEN KAMERASI İYİ DİYE EKRANI BÜYÜK DİYE ALMAMAK OLMAZ ÇÜNKÜ TEKNOLOJİYİ YAKALAMAK MÜMKÜN DEĞİL
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kymelria 5 yıl
Z2 satışlarından pek umutlu değil amcam, 6 ay sonra başka telefon geleceğine göre Z2 anca 6 ay dayanır bu piyasada demiş
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akmac 5 yıl
Z2 alacaktım vazgeçtim. Zaten Türkiye'ye geç geliyor bi de geldikten 3 ay sonra Z3 çıkartacaklar.

Sony rx100 kompakt kameram var cihaz piyasaya çıkalı aylar geçti burada internetten zor buldum; ne biçim çalışıyor Sony Türkiye anlamıyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
Merhaba ben de Z1 almayı düşünüyordum ancak gelen yorumları incelediğinizde telefondaki problemler yeni bir modelin geleceğini zaten belli ediyordu.
Aynı şey samsung için de geçerli.
Z2 Türkiye'de satıldığında ilk alıp kullaanların yorumları okuyun telefonda ne gibi sorunlar var ona göre zaten yeni bir model gelip gelmeyeceği anlaşılır.
sony z1 de ekran, ses, fokuslama, ısınma gibi sorunlar olduğu yazılyordu.
samsung ta da fokuslama , ısınma gibi sorunları olduğu yazılıyordu. samsunglarda bataryalarda çabuk bozulmalar olduğu bariz (samsung kullanan arkadaşlarımın çoğunda var o sorun)
ben sony z2 almayı düşünüyorum ancak telefon Türkiye'de satışa başladıktan bir kaç ay sonrası için düşünüyorum. Kullanıcı yorumlarını okumam lazım :D
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clopin 5 yıl
Şirketler kendi çıkarlarından çok diger firmaların şatışlarını nasıl baltalarım diye ugrasıyor galiba
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CorelDraw04 5 yıl
aslında bir teknoloji hastalığı desem yeridir.insan her evrede doyumsuzdur ne kadar verirsen fazlasını ister.firmalarda devamlı telefonlar çıkarıyorlar.birinin kaşı siyah birinin gözü ela sonuç ta telefon ama .. şimdilerde telefon değiştirenler çogu oyun oynamak için alıyor ..oyun firmaları ise oyunda ufak bir değişiklik yaparak telefonda bilmem kaç işlemci ve ram ihtiyacı var görüntüsü verirler .böylece sistem devam eder.ben dünyanın yeni çıkan en popüler olsun olmasın tüm oyunlarını oynarım düşünüyorumda telefonda olan bu zihniyet Allahtan bilgisayarda yok yoksa her yıl ekran kartı işlemci ram değiş dur.
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aliemrey 5 yıl
Üreticilerin elinde hali hazırda daha üst medeller ve teknolojiler zaten var. Bunları dönemsel olarak akıllıca kullanabilmek önemli olan. Yani elinde iyisi varda bunu veriyor mantığı yanlış bir yaklaşım. Bu stratejiler belli bir çalışmanın eseri. Sonuçta işmerkezindeki bir aile şirketi değil, Sony, Samsung gibi firmalardan bahsediyoruz. Hadi yapalım diyerek bir işe başlamadıklarını da düşünmek gerekir.
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doctor5945 5 yıl
Tercih meselesi 90 lı yılların sonundan 2000'nin sonlarına kadar piyasada nokia hakimiyeti varken durum bundan değişik değildi 40 serisi, 50 serisi, 60 serisi n serisi , e serisi vardı ve nokia cihaz pompalıyordu piyasaya paso telefoncuya gittiğinde 50 telefonun 45'i nokiaydı, bir tuş fazla yeni model bir özellik fazla yeni model şimdide samsung b.kunu cıkarıyor nokianın yaptığının aynını yapıyor , bir amiral gemi cıkartıyor milleti kendinden nefret ettiresiye kadar alternatif modellerini üretiyor ana modelin itibarını zedeliyor minisi, neo' su ,active'i,arka kapağı deri görünümlü plastik modeli,zoom'u,lite'ı vsvs ht c bir ara özendi tutmadı hatasını anladı normale döndü ivme yukarı doğru tırmanıyor sony stretejisini açıklamış yılda 2 amiral gemi üretecğiz diyor tutup tutmayacağını müşteri belirleyecek ama şu bir gerçekki sony'nin kasa kalitesi estetik ve albenisi htc one serisinden baska hıcbır cıhazda yok android ekosisteminde.Su ve ve toza dayanıklılığıda artısı.
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General. 5 yıl
Bize cihaz gelene kadar 1 sene geçtiği için sorun yok.
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inexo 5 yıl
3ay sonra z3 u tanitacaklar demektir
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