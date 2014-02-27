Sony : Xperia Z2 yılın ilk yarısındaki amiral gemimiz olacak

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Yeni amiral gemi modeli Xperia Z2'yi henüz tanıtmışken ve daha piyasaya sürmemişken, Japon devi Sony'den ilginç bir açıklama geldi.
Sony Mobile yöneticisi Kurozomi Yoshiro, Japon medyasına yaptığı açıklamada Xperia Z2 modelinin yılın ilk yarısı için amiral gemi modeli olacağını ve hızlı bir değişim içinde olduklarını belirtti. Endüstrinin çok hızlı değişim geçirdiğini belirten Yoshiro, bir amiral gemi konseptini devam ettirebilmek için 6 ayda bir yenilenme gerektiğinin altını çizdi.
Yoshiro yıllık bir değişim döngüsünde rekabetten uzak kalınacağını dile getirirken, bu yüzden Xperia Z1 ve Z2 modellerinin arasının fazla uzun olmadığını ifade etti. Yoshiro ayrıca tek bir tasarım çizgisine bağlı kalmak istemediğini de sözlerine ekledi.
Yoshiro'nun açıklamaları firmayı ne kadar bağlar bilinmez ancak altı ayda bir amiral gemisi modeli piyasaya sürme stratejisi tüketici üzerinde olumsuz etki yapabilir. Zira HTC de önceki yıl ardı ardına amiral gemi modelleri piyasaya sürmüş ve tüketici tarafından oldukça eleştirilmişti.
Bunun yanında açıklamalardan OmniBalance olarak adlandırılan Xperia tasarımından da vazgeçilebileceği anlaşılıyor. Otoriteler tarafından övgü alan tasarımın yerine Sony'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği belirsiz.
http://www.xperiablog.net/2014/02/26/sony-says-xperia-z2-is-h1-2014-flagship-not-sticking-to-a-single-design-for-future-models/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mediatek 6589, Exynos 4412 ve Snapdragon 800 çözümlerini giriş seviyesinden tepe seviyesine kadar değerlendirince hangisinde her hangi bir uygulamayı yada oyunu çalıştıramıyorsunuz? Tabi ki hiç birinde çünkü hepside bu işleri yapabilecek güçte. E o zaman daha uzun seneler boyunca çıkacak tüm chipsetler de uçmaya yaramayacağına göre herkes elinde ki telefonu cılkı çıkana kadar kullansa bir yeri eksilmez. Aksine parası cebinde kalacağı gibi firmalar da kendine çeki düzen vermek zorunda kalır.
Mesela, Xperia Z çıktığında, endüstrinin o an getirdiği en iyi işlemciyi mi kullandın xperia z de ki sonrasında endüstri değişim geçirdi ve kısa bir zamanda yeni bir amiral gemisi tanıttın! Ya kapak fiyaskosu.. Su geçirmeyeceğim diye tüm bağlantı noktalarını kapaklarla kapatmak mıydı, o dönem endüstrinin sunduğu teknoloji.. Ya da o kısacık dönemdeki en iyi ekran teknolojine mi sahipti xperia z.. vs. vs..
Adam resmen itiraf ediyor, şu an elimizde daha iyisi var z2'de de kullanabilirdik fakat 6 ay sonra yeni bir amiral gemisi çıkarmış olmak için çıkaracağız ve ona saklıyoruz diyor..
Bence z1 e 2200 vermiş olsaydınız böyle demezdiniz:).