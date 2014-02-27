Sony : Xperia Z2 yılın ilk yarısındaki amiral gemimiz olacak





Yeni amiral gemi modeli Xperia Z2'yi henüz tanıtmışken ve daha piyasaya sürmemişken, Japon devi Sony'den ilginç bir açıklama geldi.





Sony Mobile yöneticisi Kurozomi Yoshiro, Japon medyasına yaptığı açıklamada Xperia Z2 modelinin yılın ilk yarısı için amiral gemi modeli olacağını ve hızlı bir değişim içinde olduklarını belirtti. Endüstrinin çok hızlı değişim geçirdiğini belirten Yoshiro, bir amiral gemi konseptini devam ettirebilmek için 6 ayda bir yenilenme gerektiğinin altını çizdi.





Yoshiro yıllık bir değişim döngüsünde rekabetten uzak kalınacağını dile getirirken, bu yüzden Xperia Z1 ve Z2 modellerinin arasının fazla uzun olmadığını ifade etti. Yoshiro ayrıca tek bir tasarım çizgisine bağlı kalmak istemediğini de sözlerine ekledi.





Yoshiro'nun açıklamaları firmayı ne kadar bağlar bilinmez ancak altı ayda bir amiral gemisi modeli piyasaya sürme stratejisi tüketici üzerinde olumsuz etki yapabilir. Zira HTC de önceki yıl ardı ardına amiral gemi modelleri piyasaya sürmüş ve tüketici tarafından oldukça eleştirilmişti.





Bunun yanında açıklamalardan OmniBalance olarak adlandırılan Xperia tasarımından da vazgeçilebileceği anlaşılıyor. Otoriteler tarafından övgü alan tasarımın yerine Sony'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği belirsiz.

http://www.xperiablog.net/2014/02/26/sony-says-xperia-z2-is-h1-2014-flagship-not-sticking-to-a-single-design-for-future-models/