Sony Xperia Z4 görseli internete sızdırıldı

Sony'nin bu yıl tanıtacağı yeni amiral gemi modeli Xperia Z4 modeli için meraklı bekleyiş sürerken, model ile ilgili sızıntılar da tabiri yerindeyse seviye atladı. Modelin basın görseli internete sızdırıldı.

Güvenilir bir kaynaktan elde edilen Xperia Z4 modeli görseli Xperia Z3 modeline oldukça benzeyen bir tasarımı gözler önüne seriyor. Daha önce sızan kasa görselleriyle paralellik arzettiği için bu yeni sızıntı ile ilgili şüphe çeken bir durum yok.

Boyutları Xperia Z3 ile aynı olacak modelin kalınlığının ise 7.2mm seviyesinde belirlendiği ifade ediliyor. Model ince çerçevesi sayesinde kompakt bir kasada daha büyük ekran boyutuna yer verecek.

Xperia Z4 tasarımı ile ilgili radikal bir değişiklik beklenmiyor. Ancak mikrofon ve kulaklık girişinin değiştiği belirtiliyor. Ayrıca microSD slotunun ve su geçirmezlik özelliğinin feda edildiği yönünde duyumlar mevcut. Bununla birlikte Sony'nin tepki çekecek böyle bir karar vermeyeceği de belirtiliyor.

Sony Xperia Z4 için beklenen lansman tarihi Nisan veya Mayıs ayı. Yaz aylarında da piyasaya çıkacağı düşünülüyor. Sony'nin yılda tek amiral gemi stratejisine geri dönmesi nedeniyle modelin geçen Eylül ayında tanıtılan Xperia Z3 ile arasının biraz daha uzaması gerek. Bu bakımdan yaz ayları ideal bir dönem haline geliyor.









https://twitter.com/OnLeaks/status/577465193904676865