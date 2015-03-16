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Sony Xperia Z4 görseli internete sızdırıldı

4 yıl
13,5b
1
65
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z4 görseli internete sızdırıldı

Sony'nin bu yıl tanıtacağı yeni amiral gemi modeli Xperia Z4 modeli için meraklı bekleyiş sürerken, model ile ilgili sızıntılar da tabiri yerindeyse seviye atladı. Modelin basın görseli internete sızdırıldı.
Güvenilir bir kaynaktan elde edilen Xperia Z4 modeli görseli Xperia Z3 modeline oldukça benzeyen bir tasarımı gözler önüne seriyor. Daha önce sızan kasa görselleriyle paralellik arzettiği için bu yeni sızıntı ile ilgili şüphe çeken bir durum yok.
Boyutları Xperia Z3 ile aynı olacak modelin kalınlığının ise 7.2mm seviyesinde belirlendiği ifade ediliyor. Model ince çerçevesi sayesinde kompakt bir kasada daha büyük ekran boyutuna yer verecek.
Xperia Z4 tasarımı ile ilgili radikal bir değişiklik beklenmiyor. Ancak mikrofon ve kulaklık girişinin değiştiği belirtiliyor. Ayrıca microSD slotunun ve su geçirmezlik özelliğinin feda edildiği yönünde duyumlar mevcut. Bununla birlikte Sony'nin tepki çekecek böyle bir karar vermeyeceği de belirtiliyor.
Sony Xperia Z4 için beklenen lansman tarihi Nisan veya Mayıs ayı. Yaz aylarında da piyasaya çıkacağı düşünülüyor. Sony'nin yılda tek amiral gemi stratejisine geri dönmesi nedeniyle modelin geçen Eylül ayında tanıtılan Xperia Z3 ile arasının biraz daha uzaması gerek. Bu bakımdan yaz ayları ideal bir dönem haline geliyor.



https://twitter.com/OnLeaks/status/577465193904676865 Yorum Yaz
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___Lawyer___ 4 yıl en beğenilen
Ekrem misin nesin artık yeter ya seni bu kurumda nasıl çalıştıroyorlar. Erdi özüağ'ın Barcelona'daki sony türkiye temsilci ile röporajındada sony yetkilisi su geçirmezliğin git gide gelişeceğini belirtti sen diyorsun feda ediliyor su geçirmezliği. Senin yaptığın işi bende yaparım saçma sapan sitelerden çeviri yapıp burda bi haber yakalamış ayağı çekiyorsun. Adamlar her sene Dubaide su altı mağazası etkinlikleri yapıyorlar ilerde bı özelliğin gelişeceğini söylüyorlar ben kendim i5 kullanıyorum ama arkadaş teknolojiye ilgimizden takip ediyoruz bu kadar yalan haber yapılmaz yeter artık beyler sizde kütfen tepki gösterin bu kadar olmaz.
Ekrem misin nesin artık yeter ya seni bu kurumda nasıl çalıştıroyorlar. Erdi özüağ'ın Barcelona'daki sony türkiye temsilci ile röporajındada sony yetkilisi su g...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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Teknode 4 yıl
Açıya bak. Alt menü o kadar ortalarda mı :) komik olmuş kim sızdırdıysa.
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___Lawyer___ 4 yıl simbilli
simbilli
___Lawyer___
Ekrem misin nesin artık yeter ya seni bu kurumda nasıl çalıştıroyorlar. Erdi özüağ'ın Barcelona'daki sony türkiye temsilci ile röporajındada sony yetkilisi su geçirmezliğin git gide gelişeceğini belirtti sen diyorsun feda ediliyor su geçirmezliği. Senin yaptığın işi bende yaparım saçma sapan sitelerden çeviri yapıp burda bi haber yakalamış ayağı çekiyorsun. Adamlar her sene Dubaide su altı mağazası etkinlikleri yapıyorlar ilerde bı özelliğin gelişeceğini söylüyorlar ben kendim i5 kullanıyorum ama arkadaş teknolojiye ilgimizden takip ediyoruz bu kadar yalan haber yapılmaz yeter artık beyler sizde kütfen tepki gösterin bu kadar olmaz.

Su anti Ekrem71ciler bir bitmediniz.
Kimse size silah zoruyla haberleri okutmuyor.
Son 1 yılda Dh'ye bulunduğu katkı cok fazla. Sayesinde özellikle mobil alanda bir çok haberi onun sayesinde öğrendim. MWC2015in ilk haberlerini onun sayesinde aldım. Ve su ana kadarki diğer tüm önemli haberleri saolsun bize vermeye calıstı.
Elestirirsiniz anlarım "Ekrem misin nesin" ve benzeri söylemleri nasıl içiniz rahat söyleyebiliyorsunuz anlamıyorum. Siz ne derseniz deyin ben burdan "ekrem71" e tesekkur etmek istiyorum. Dh'de iyiki varsın



Kardeşim bi anlık tepki değil bu bir çok yanlış haberin patlamasıydı burda ekranı 5.5 olacak hayır 5.0 olacak veya snap 810 olacak hayır 820 olacak ..vs tarzı bi tartışma değil. Adam suya dayanıklılık özelliğinden vazgeçecek diyor. Hele ki daha geçen Erdi beyin röportajı, Dubai etkinlikleri ortada dururken hukukda buna benzer şeylere fahiş hata denir. Bu tam bir fahiş hatadır
simbilli___Lawyer___Ekrem misin nesin artık yeter ya seni bu kurumda nasıl çalıştıroyorlar. Erdi özüağ'ın Barcelona'daki ...
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kırmızı panda 4 yıl
Yılda bir amiral gemi modeline dönmeleri ekonomik açıdan çok daha yarar sağlar onlara.
Cihazın tasarımı güzel ama şaşırtıcı değil.
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SirPhilosophy 4 yıl
Umarım yazılımı adam gibi bir hale getirirler.
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Genuine Leather 4 yıl
Evirip çevirip satıyorlar, teknolojinin de tadını kaçırıyorlar artık.
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0MG90 4 yıl
Bence güzel ben beğendim. Özellikle hoparlör Z2'deki gibi olmuş çok iyi.
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Rocky Balboa® 4 yıl
Samsung aynı tasarımı yapınca oooouv eleştiriler diz boyu sony yapınca nedense takdir ediyor millet şaka gibi
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wolf silver 4 yıl
ACABA XPERİA Z4 TE DOSYALARI DAHİLİ HAFIZADAN HAFIZA KARTINA TAŞIYABİLİR MİYİZ ?
Z2 ALDIM DAHİLİ HAFIZADAN HAFIZA KARTINA DOSYA TAŞIYAMIYORUM SONY İZİN VERMİYORMUŞ..
ŞU AN Z2 ALDIĞIMA PİŞMAN OLDUM Kİ KEŞKE GALAXY S5 ALSAYDIM..
DAHA DA SONY ALMAM ALDIRTMAM TÖVBELER OLSUN..
AYRICA İÇİNDE BULUNAN FİLE COMMANDER PROGRAMI PREMIUM DEĞİLMİŞ. TELEFONA O KADAR PARA VERDİM SORUN ETMEDİM AMA O SAÇMA PROGRAMA 10 TL VERMEK ÇOK ZORUMA GİDİYOR...
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_-_bluedragon_-_ 4 yıl wolf silver
wolf silver

ACABA XPERİA Z4 TE DOSYALARI DAHİLİ HAFIZADAN HAFIZA KARTINA TAŞIYABİLİR MİYİZ ?

Z2 ALDIM DAHİLİ HAFIZADAN HAFIZA KARTINA DOSYA TAŞIYAMIYORUM SONY İZİN VERMİYORMUŞ..

ŞU AN Z2 ALDIĞIMA PİŞMAN OLDUM Kİ KEŞKE GALAXY S5 ALSAYDIM..

DAHA DA SONY ALMAM ALDIRTMAM TÖVBELER OLSUN..


AYRICA İÇİNDE BULUNAN FİLE COMMANDER PROGRAMI PREMIUM DEĞİLMİŞ. TELEFONA O KADAR PARA VERDİM SORUN ETMEDİM AMA O SAÇMA PROGRAMA 10 TL VERMEK ÇOK ZORUMA GİDİYOR...

diğer markalarda da hafıza kartına taşıma yok ama lolipop ile bu özellik sonye geldi lolipop güncellemesini bekle.
Bu arada sd karta taşıma diğer lolilpop ile diğer markalara da geldi mi? Bilenler cevaplarsa sevinirim
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Veinglory 4 yıl wolf silver
wolf silver
ACABA XPERİA Z4 TE DOSYALARI DAHİLİ HAFIZADAN HAFIZA KARTINA TAŞIYABİLİR MİYİZ ?
Z2 ALDIM DAHİLİ HAFIZADAN HAFIZA KARTINA DOSYA TAŞIYAMIYORUM SONY İZİN VERMİYORMUŞ..
ŞU AN Z2 ALDIĞIMA PİŞMAN OLDUM Kİ KEŞKE GALAXY S5 ALSAYDIM..
DAHA DA SONY ALMAM ALDIRTMAM TÖVBELER OLSUN..
AYRICA İÇİNDE BULUNAN FİLE COMMANDER PROGRAMI PREMIUM DEĞİLMİŞ. TELEFONA O KADAR PARA VERDİM SORUN ETMEDİM AMA O SAÇMA PROGRAMA 10 TL VERMEK ÇOK ZORUMA GİDİYOR...

Hayatını bu kadar etkileyecekse araştırsaydın öyle alsaydın çok mu zordu.Çamur atmaya yer arıyorsunuz.
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lionheart1905 4 yıl
Eger boyle gelirse tam sopalik bu adamlar aylardir bekliyorum ciksin alalim diye z3 isitip onumuze veriyor koseli tasarimin guzel zaten bu yuzden seviyorum sony ama o ekran kasa orani nedir arkadas koysana su tlfona 5.5inc ekran daralt cerceveleri alttan usten yandan cokmu zor bu arkadasim lg yapti iki yil once g2de satis patlamasi yasadi daralt artik su cerceveyi al eline bir mate 7 bak nasil yapmis adamlar sony z den beri ayni ekran kasa orani yeter la Yeter isyan ettim valla.
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inexo 4 yıl
sony de tasarımcı olmak
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aktivist-X 4 yıl
Resim çok çakma duruyor.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Gerçek sızıntı değil ekrana bakın basın görseli değil
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McLaren64 4 yıl
Ulan kaç yıldır aynı telefon. Değiştirin artık şu tasarımı. Bakın Samsung'a, adamlar o kadar eleştiri aldı ama sonunda adam gibi bir S Serisi çıkardılar. Siz hala aynı tas aynı hamam. Sonra neden zarar ettim diyorsunuz.
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Guest-FA9189F46 4 yıl McLaren64
McLaren64
Ulan kaç yıldır aynı telefon. Değiştirin artık şu tasarımı. Bakın Samsung'a, adamlar o kadar eleştiri aldı ama sonunda adam gibi bir S Serisi çıkardılar. Siz hala aynı tas aynı hamam. Sonra neden zarar ettim diyorsunuz.

Bmw 7 serisi ile ilgili haber var mı ? Telefon numaramı vermek üstemediğimden dolayı otomobil bölümüne mesaj atamıyorum buradan soruyorum kusura bakma :)
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