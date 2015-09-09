Sony Xperia Z5 Premium her zaman 4K değil

Yılın başından bu yana akıllı telefon pazarında sessiz kalan Sony, IFA 2015 fuarında deyim yerindeyse bombayı patlattlı ve 4K ekranlı Xperia Z5 Premium amiral gemi modelini duyurdu. 5.5 inçlik ekranında 2160x3840 piksel çözünürlük sunan model her zaman 4K çözünürlükte kalmıyor.





Benchmark testlerinde yapılan incelemelere göre fotoğraf ve video görüntülerken cihazın ekranı 4K çözünürlükte kalıyor. Bunun haricinde ise örneğin video oyunları oynarken çözünürlük Full HD seviyesine geri dönüyor. Bunun bir örneğini 2K ekranla piyasaya çıkan LG G3 amiral gemi modelinde de görmüştük.





3D Graphics testlerinde de yeni seride performans tam tersi bir sıralama içerisinde. Xperia Z5 Compact modeli Manhattan testinde 37.8 fps, Xperia Z5 modeli 18.8 fps, Xperia Z5 Premium ise 18.7 fps değerlerine ulaşıyor.





Anlaşılan Sony gerek olmadığı durumlarda cihazı fazla yormayarak çözünürlüğü Full HD seviyesine çekiyor. Ancak 4K bir ekranda Full HD çözünürlük değerine inmek enerji tüketimi açısından çok da farklı olmuyor zira ekran hep aynı şekilde aydınlatılıyor.





Bunun diğer bir anlamı da 4K ile uyumlu uygulamalar ve oyunlar geliştirildiğinde ekranın artık tam randımanlı olarak çalışmaya başlayacağı. Bu durumda sistem de yoğun yük altına girecektir. Snapragon 810 ve 3GB RAM ile birlikte Xperia Z5 Premium'un bu yoğunluğun altından nasıl kalkacağını piyasaya çıktığında anlayabileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Benchmark-test-confirms-Sony-Xperia-Z5-Premium-offers-4K-resolution-for-certain-applications-only_id73536