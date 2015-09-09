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Sony Xperia Z5 Premium her zaman 4K değil

3 yıl
9b
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24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z5 Premium her zaman 4K değil

Yılın başından bu yana akıllı telefon pazarında sessiz kalan Sony, IFA 2015 fuarında deyim yerindeyse bombayı patlattlı ve 4K ekranlı Xperia Z5 Premium amiral gemi modelini duyurdu. 5.5 inçlik ekranında 2160x3840 piksel çözünürlük sunan model her zaman 4K çözünürlükte kalmıyor. 

Benchmark testlerinde yapılan incelemelere göre fotoğraf ve video görüntülerken cihazın ekranı 4K çözünürlükte kalıyor. Bunun haricinde ise örneğin video oyunları oynarken çözünürlük Full HD seviyesine geri dönüyor. Bunun bir örneğini 2K ekranla piyasaya çıkan LG G3 amiral gemi modelinde de görmüştük. 

3D Graphics testlerinde de yeni seride performans tam tersi bir sıralama içerisinde. Xperia Z5 Compact modeli Manhattan testinde 37.8 fps, Xperia Z5 modeli 18.8 fps, Xperia Z5 Premium ise 18.7 fps değerlerine ulaşıyor. 

Anlaşılan Sony gerek olmadığı durumlarda cihazı fazla yormayarak çözünürlüğü Full HD seviyesine çekiyor. Ancak 4K bir ekranda Full HD çözünürlük değerine inmek enerji tüketimi açısından çok da farklı olmuyor zira ekran hep aynı şekilde aydınlatılıyor. 

Bunun diğer bir anlamı da 4K ile uyumlu uygulamalar ve oyunlar geliştirildiğinde ekranın artık tam randımanlı olarak çalışmaya başlayacağı. Bu durumda sistem de yoğun yük altına girecektir. Snapragon 810 ve 3GB RAM ile birlikte Xperia Z5 Premium'un bu yoğunluğun altından nasıl kalkacağını piyasaya çıktığında anlayabileceğiz. 

http://www.phonearena.com/news/Benchmark-test-confirms-Sony-Xperia-Z5-Premium-offers-4K-resolution-for-certain-applications-only_id73536 Yorum Yaz
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ygultekin82 3 yıl en beğenilen
Sony ios akıcılığında Android kullandıran harika bir cihaz,hakettiği yerde olmamasını anlamıyorum.
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JrMaster 3 yıl
Güç tüketimi için de çözüm bulsalar imiş geçrekten yaptıkları şey çok mantıklı LG'ile Sony'nin ;)
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CozgurY 3 yıl
hala daha telefonlarda full hd üstüne karşı birisiyim. Sebebi ise hem full hdden sonra bir fark görememek hemde oyun vb gibi uygulamalarda cihazların daha zorlanması ve işlemcilerin daha iyiye gitmesine rağmen grafik olaylarında çözününürlük artmasıyla detay seviyesinin artamamasından dolayı karşıyım...
Fakat teknoloji bu şekilde olacaksa güzel olur ekran 4k olsun ama oyunlarda 1080p ye geri dönsün daha kaliteli daha düzgün yapımların önü açılsın grafik konusunda. Gerçi telefonda oyun oynamak ne derece mümkün yada eğlenceli oluyor bişi diyemeyeceğim...
Velhasıl ben bu işe genede karşıyım, 1080p candır arkadaş işin enerji verimliliğini de düşünmek gerek. Hepimiz batarya sürelerinden yakınıyoruz öyle değil mi?
hala daha telefonlarda full hd üstüne karşı birisiyim. Sebebi ise hem full hdden sonra bir fark görememek hemde oyun vb gibi uygulamalarda cihazların daha zorla...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 3 yıl
Heyecanla bekliyoruz
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aycibin 3 yıl
millet sony'ye dmediğini bırakmamıştı bu devirde FHD kullanılır mı diye diye.alın da kesin sesinizi dercesine 4K çıkardı adamlar :)
ama şöyle bir güzellik var.4K istemeyen çok yakın boyutta Z5'i seçebiliyor.yani zorunluluk değil.bu arada sony çözünürlüğü en akıllı uyarlayan firma olmuş.bildğim kadarıyla akıllı çözünürlük kullanan başka telefon yok.
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ipli jeton 3 yıl ekrem71
Olaya sadece ekran panelinin tüketimi açısından bakıyorsunuz ve yanılıyorsunuz. Kaportanın altında ekranı süren GPU dediğimiz bir zımbırtı var bilmem haberiniz var mı? Çözünürlük arttıkça daha çok çalışacak olan GPU daha fazla güç harcayacaktır. Burayı atlamamak lazım.
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senersongur 3 yıl
Telefonlara tıpkı bilgisayarlardaki gibi ekran çözünürlük ayarlama özelliği artık gelmeli.

İsteğe göre 720p, 1080p, 2K, 4K gibi ayarları, kullanıcılar kendileri yapıp telefonlarını kullanmalılar.
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rcelik21 3 yıl
Oyun 4k değilse telefonun yağacağı birşey yok
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mavvrick 3 yıl
4k gereksiz neyseki z5 te full hd ekran var .. adamlar herkesi düşünmüş ..
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Crauls 3 yıl
zekıce yapmıslar gerek yoksa 1080p ye dusmesı olumlu bır hamle
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smart1978 3 yıl
Samsung efektif piksel olarak %33 kayıp ile ( pentile ekranları ile ) 2K ya varan ekran çözünürlüklerini balon gibi şişirilmiş gibi sunarken Sony in bu adımı akıllıca hem ekranları da pentile değil .
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LOSSLESSGAME 3 yıl
Daha önce de söylemiştim Snapdragon 810 Full HD, Snapdragon 820 2K Snapdragon 8.. vs. 4K ekranda gerçek stabilite ve performansı anca yakalar diye ama üreticiler tüketiciyi dinlemez oldu tabi...
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aliss 3 yıl
arkadaş haklı 820 üstü anca 4kda keyif verir
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ygultekin82 3 yıl
Zamanında 40' altı 1080p gereksiz diyorduk televizyonlarda,şimdi minicik ekranda 2k,4k arıyoruz.Full hd standartta kalıp pil gelişimine yönelmek en mantıklısı bence.
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kadirirdem 3 yıl
ne kadar ekran her zaman 4k olmasada o ekran genel olarak 4k oldugu için o pili yiyecektir...
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A.B.D(azimBora) 3 yıl
Bizim evde kimya 4k değil
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