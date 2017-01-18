Sony Xperia Z5 ailesi Android 7.0 güncellemesine kavuşuyor

Yeni X serisi amiral gemi akıllı telefonları için Android 7.0 güncellemesini başlatan Sony, bir önceki Xperia Z serisini de unutmadı. Xperia Z5 sahipleri merakla beklenen Android 7.0 güncellemesine kavuşuyor.
Önceki Amiral Gemi Serisi Sırada
Pek çok bölgede kullanıcıların Android 7.0 güncellemesini almaya başladığı ifade ediliyor. Hali hazırda Xperia Z5 ve Xperia Z5 Premium modellerine güncelleme gelmiş durumda. Xperia Z5 Compact için ise kısa bir süre daha beklemek gerekecek.
Android 7.0 güncellemesi Sony tarafında Google Now entegre yeni Xperia ana ekran uygulaması, daha iyi batarya ömrü, ön kamera için bir zamanlayıcı tuşu gibi yenilikler yer alıyor.Ayrıca Bkz. "Android’in babası iddialı modellerle pazara geri dönüyor"
Google tarafındaki önemli özelliklere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatılması, yine Ayarlar menüsünde sol üst kısma yerleşmiş menü ikonu, Ses ve Bildirimler sekmesinin iki ayrı başlığa geçiş yapması, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, bildirim penceresinden gelen mesajlara cevap yazabilme, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi bunlar arasında sayılabilir.
http://www.androidpolice.com/2017/01/17/sony-begins-rolling-android-7-0-nougat-ota-xperia-z5-family/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şuan S7 Edge kullanıyorum ama yıllarca Xperia Z kullandım kısa bir süre Z5C kullandım ve söylemek gerekiyor Sony yazılım desteği konusunda her zaman hızlı ve düzgün güncelleme veren bir firmaydı
Samsung kendi diktasi ile yeni telefonlari once ciksin sonra en az 1 sonrasi cikacak telefondaki yeni arayuz dahi getirmeyeceklerdir . Yillardir boyle .
Samsung alinmaz yillarin Samsung telefonu kullanicisi olarak ustelik en pahali modellerini kullanan biri olarak ifade ederim .
Sony imaj tazeliyor icraatleri ile sevindim bir tuketici olarak .