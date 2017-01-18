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Sony Xperia Z5 ailesi Android 7.0 güncellemesine kavuşuyor

Sony’nin bir önceki nesilde kalan Xperia Z5 amiral gemi ailesine Android 7.0 Nougat güncellemesi başlıyor. İki model için kullanıcılar güncelleme aldıklarını rapor ediyor.
2 yıl
5,5b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni X serisi amiral gemi akıllı telefonları için Android 7.0 güncellemesini başlatan Sony, bir önceki Xperia Z serisini de unutmadı. Xperia Z5 sahipleri merakla beklenen Android 7.0 güncellemesine kavuşuyor.

Önceki Amiral Gemi Serisi Sırada

Pek çok bölgede kullanıcıların Android 7.0 güncellemesini almaya başladığı ifade ediliyor. Hali hazırda Xperia Z5 ve Xperia Z5 Premium modellerine güncelleme gelmiş durumda. Xperia Z5 Compact için ise kısa bir süre daha beklemek gerekecek.

Android 7.0 güncellemesi Sony tarafında Google Now entegre yeni Xperia ana ekran uygulaması, daha iyi batarya ömrü, ön kamera için bir zamanlayıcı tuşu gibi yenilikler yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Android’in babası iddialı modellerle pazara geri dönüyor"

Google tarafındaki önemli özelliklere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatılması, yine Ayarlar menüsünde sol üst kısma yerleşmiş menü ikonu, Ses ve Bildirimler sekmesinin iki ayrı başlığa geçiş yapması, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, bildirim penceresinden gelen mesajlara cevap yazabilme, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi bunlar arasında sayılabilir.


http://www.androidpolice.com/2017/01/17/sony-begins-rolling-android-7-0-nougat-ota-xperia-z5-family/ Yorum Yaz
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Guest-BB4F8AD25 2 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
Orijinalden alıntı: SEO-Uzmanı

yazılım destek noktasında sony samsung u bile geçti :)


Şuan S7 Edge kullanıyorum ama yıllarca Xperia Z kullandım kısa bir süre Z5C kullandım ve söylemek gerekiyor Sony yazılım desteği konusunda her zaman hızlı ve düzgün güncelleme veren bir firmaydı
Orijinalden alıntı: SEO-Uzmanıyazılım destek noktasında sony samsung u bile geçti :)Şuan S7 Edge kullanıyorum ama yıllarca ...
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khankam 2 yıl SEO-Uzmanı
sony her zaman en önde samsung da her zaman sonuncuydu ne geçmesi hocam
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smart1978 2 yıl
Yazilim guncellemesindeki cabukluk ve uzun sure guncelleme sozunu tutmada Samsung u nerdeyse her marka ezdi gecti .
Samsung kendi diktasi ile yeni telefonlari once ciksin sonra en az 1 sonrasi cikacak telefondaki yeni arayuz dahi getirmeyeceklerdir . Yillardir boyle .
Samsung alinmaz yillarin Samsung telefonu kullanicisi olarak ustelik en pahali modellerini kullanan biri olarak ifade ederim .
Sony imaj tazeliyor icraatleri ile sevindim bir tuketici olarak .
Yazilim guncellemesindeki cabukluk ve uzun sure guncelleme sozunu tutmada Samsung u nerdeyse her marka ezdi gecti .Samsung kendi diktasi ile yeni telefonl...
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ZZ RAT 2 yıl
Benim Z5 Compact'ın da pil süresinde ciddi azalma oldu, ısınmaya da başladı meret.
İnşallah yakında bu sorunları giderecek bir düzeltme yayınlarlar, bu haliyle optimum kullanımdan çok uzak.
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DH Misafiri 2 yıl
Z5 'e android 7 ile hiçbirşey eklenmedi 810 işlemci müsait olduğu halde Xserisine verilen yazılım özellikler verilmedi ve pahalı bir amiral gemisi için sony e yakışmadı.
810 işlemcide vulkan desteği olmasına rağmen kullanıma açılmadı bu da oyunnlara performansının yükselmeyeceği anlamına geliyor.
Öve öve bitiremedikleri alfa teknolojilş kamerasının manuel kontrollerini açmadı yahu 16 mp lik g4 bile fotoğraf makşnesi gibi çalışıyor.
Bende sony bitmiştir Z5p yi bir süre daha kullanıp lg ye geçmeyi düşünüyorum hatta g4 bilekamera ve ekran özellikleri ile başabaş durumda ve daha şık bir telefon.
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DH Misafiri 2 yıl
Malesef nougat ile z5 serine x serisine verdklerini vermediler.
-Oyunlar için vulkan desteği gelmedi
-Kamera otomatik çekimlerde iyileştrime gelmedi.
-Çift ekran kullanımı karışık ve zor (lg g3 de çok pratikti ve android 5 desteği olmadan kullanılmıştı)
-A53 çekirdekler A57 çekirdeklerden daha çok çalışıyor (1.5 ghz için bu paraları vermedik)
-2 güne yakın giden şarj akşam biter oldu.(hani google %30 lara varan şarj artışı vaat ediyordu şimdiye kadar hep tersi çıktı)
Yeni yazılımı veriyor ama aldığınız performans da bir değişiklik olmuyor.
Özellikle şarjın hızlı düştüğü tüm yabancı sitelerde rapor ediliyor bende de öyle ama yazılım onarım tavsiyesinden başka bir yol önerilmiyor.
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zeugman 2 yıl
Biride güncelleme hakkında bilgi vermemiş hepsi benim telefonum senin telefonunu döver çabasında android 7 güncellemesi yapanlar memnunmusunuz güncelleme yapmayanlara tavsiye ederminiz artısı eksisi doğrusu hatası varmı
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sdc55 2 yıl
yazılımsal olarak bayagı ileri bir proje ama iphone kalitesini yakalayamaz
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mavizaman 2 yıl
aferin sony.
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zotacing 2 yıl
Sony direkt Android 10 versin isterse.
Yalancı bir firma, PS olmasa direkt batacaklar.
2015 yılında M4 Aqua ile 10.000'lerce insanı dolandırdılar yalan söyleyerek. Ülkemizde adalet sistemi biraz hızlı ve iyi işlese, Sony Türkiye'de yasaklanırdı çoktan.
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Pi 2 yıl mipa90
Haydaa. Pcden denedim olmadi. Telefondan denedim gene yok. Sonyi aradim tik yok. E nasil yapacağız bunu?

Ekleme: Yanlisin var ustam. C5 konusuna da baktim. Kimseye gelmemis guncelleme. Elle guncellemisler farkli ulkelerin romunu.
Sonuc olarak bir daha sony mi asla
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ÖzdalDoğru 2 yıl
C5 ultra kullanıyorum hala 5.1 deyiz. Anca whats New güncellemesi versin dursun Sony.
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mipa90 2 yıl ÖzdalDoğru
ÖzdalDoğru

C5 ultra kullanıyorum hala 5.1 deyiz. Anca whats New güncellemesi versin dursun Sony.

c5 ultra android 6.0 i alalı 3 ay oldu ekimde güncelleme aldık biz. c5 ultra kullandığınıza emin misiniz?
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travers 2 yıl
Antutu feşisti insanların kullanıcı deneyimlerini pek anlamazlar. O yüzden bu gereksiz eleştiriler. Şu an htc kullanıyorum mumla arıyorum xperiaları.
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clb12 2 yıl travers
travers
Antutu feşisti insanların kullanıcı deneyimlerini pek anlamazlar. O yüzden bu gereksiz eleştiriler. Şu an htc kullanıyorum mumla arıyorum xperiaları.

Htc ve sony zaten en hizli arayuze sahip markalar hocam neden mumla aradiginizi anlamadim?
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