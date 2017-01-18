Sony Xperia Z5 ailesi Android 7.0 güncellemesine kavuşuyor

Yeni X serisi amiral gemi akıllı telefonları için Android 7.0 güncellemesini başlatan Sony, bir önceki Xperia Z serisini de unutmadı. Xperia Z5 sahipleri merakla beklenen Android 7.0 güncellemesine kavuşuyor.

Önceki Amiral Gemi Serisi Sırada

Pek çok bölgede kullanıcıların Android 7.0 güncellemesini almaya başladığı ifade ediliyor. Hali hazırda Xperia Z5 ve Xperia Z5 Premium modellerine güncelleme gelmiş durumda. Xperia Z5 Compact için ise kısa bir süre daha beklemek gerekecek.

Android 7.0 güncellemesi Sony tarafında Google Now entegre yeni Xperia ana ekran uygulaması, daha iyi batarya ömrü, ön kamera için bir zamanlayıcı tuşu gibi yenilikler yer alıyor.

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Google tarafındaki önemli özelliklere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatılması, yine Ayarlar menüsünde sol üst kısma yerleşmiş menü ikonu, Ses ve Bildirimler sekmesinin iki ayrı başlığa geçiş yapması, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, bildirim penceresinden gelen mesajlara cevap yazabilme, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi bunlar arasında sayılabilir.