Sony Xperia Z5+ görselleri sızdırıldı

Samsung'un önceki gün yapılan Unpacked 2015 lansmanı ile yıllık amiral gemi döngüsündeki son modeller de tanıtılmış durumda ve önümüzde birkaç amiral gemi modeli daha kaldı. Bunlardan birisi Sony'ye ait.





Sony'nin gelecek ay ki IFA 2015 fuarında Xperia Z5 serisini lanse etmesi bekleniyor. Aslında firma yılda bir amiral gemisi stratejisini benimseyeceğini açıklamıştı. Ancak görünen o ki Xperia Z4 kısıtlı bir bölgede satış yapınca firma asıl silahını çekmek zorunda kaldı.





İnternete sızdırılan görselde Sony S70+ başlığı altında bir sunu sayfası görülüyor. Sunu sayfasında da bilinmeyen bir Xperia akıllı telefonu yer alıyor. Telefonun siyah, gri ve altın rengi olduğu dikkat çekiyor.





Daha önce gündeme gelen iddialarda Sony'nin yıl sonu için S60 ve S70 kod adlı iki üst seviye model geliştirdiği gündeme gelmişti. Bu iki modelin Xperia Z5 Compact ve Xperia Z5 olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla da S70+ modeli Xperia Z5+'e işaret ediyor.





Sony'nin en azından Xperia Z5+ modelini gelecek yıla saklayacağı düşünülüyordu. Ancak akıllı telefon pazarında bu yıl tüketicilerin beklentisine tam manasıyla cevap verecek bir Android amiral gemisinin olmaması planları da değiştirmiş olabilir.





Xperia Z5+ bu yıla özgü kalacağı için yine Snapdragon 810 yongasetinden yana tercih kullanmak zorunda kalacak. 5.6 inçlik 2K ekran barındırması beklenen model tasarım olarak Xperia çizgisini devam ettirecek. Ancak artık sembolik güç tuşunun yerinde ince ve uzun parmak izi okuyucu entegreli bir güç tuşu yer alacak.

http://www.phonearena.com/news/First-Sony-Xperia-Z5-promo-image-allegedly-leaks-out_id72639