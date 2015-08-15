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Sony Xperia Z5+ görselleri sızdırıldı

3 yıl
8,2b
1
25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z5+ görselleri sızdırıldı

Samsung'un önceki gün yapılan Unpacked 2015 lansmanı ile yıllık amiral gemi döngüsündeki son modeller de tanıtılmış durumda ve önümüzde birkaç amiral gemi modeli daha kaldı. Bunlardan birisi Sony'ye ait. 

Sony'nin gelecek ay ki IFA 2015 fuarında Xperia Z5 serisini lanse etmesi bekleniyor. Aslında firma yılda bir amiral gemisi stratejisini benimseyeceğini açıklamıştı. Ancak görünen o ki Xperia Z4 kısıtlı bir bölgede satış yapınca firma asıl silahını çekmek zorunda kaldı.

İnternete sızdırılan görselde Sony S70+ başlığı altında bir sunu sayfası görülüyor. Sunu sayfasında da bilinmeyen bir Xperia akıllı telefonu yer alıyor. Telefonun siyah, gri ve altın rengi olduğu dikkat çekiyor. 

Daha önce gündeme gelen iddialarda Sony'nin yıl sonu için S60 ve S70 kod adlı iki üst seviye model geliştirdiği gündeme gelmişti. Bu iki modelin Xperia Z5 Compact ve Xperia Z5 olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla da S70+ modeli Xperia Z5+'e işaret ediyor. 

Sony'nin en azından Xperia Z5+ modelini gelecek yıla saklayacağı düşünülüyordu. Ancak akıllı telefon pazarında bu yıl tüketicilerin beklentisine tam manasıyla cevap verecek bir Android amiral gemisinin olmaması planları da değiştirmiş olabilir. 

Xperia Z5+ bu yıla özgü kalacağı için yine Snapdragon 810 yongasetinden yana tercih kullanmak zorunda kalacak. 5.6 inçlik 2K ekran barındırması beklenen model tasarım olarak Xperia çizgisini devam ettirecek. Ancak artık sembolik güç tuşunun yerinde ince ve uzun parmak izi okuyucu entegreli bir güç tuşu yer alacak.  

http://www.phonearena.com/news/First-Sony-Xperia-Z5-promo-image-allegedly-leaks-out_id72639 Yorum Yaz
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LastShip 3 yıl en beğenilen
2k ekrani cikaran mobil muhendisin allah bildigi gibi yapsin
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plexus_09 3 yıl
omni balance tasarımı çerçeveler haricinde bence çok başarılı. premium havası çok başka
sony'nin aslında elinde çok büyük kozlar var. en önemlisi bence su ve toz geçirmezlik.
parmak izi okuyucusu da artık z5'te var.
micro sd kart girişi var
fm radyo var
timescape arayüzü çok akıcı ve stabil
kamera sensörleri çok iyi ama sony bir türlü şu kamera yazılımını adam edemedi
Türkiye fiyat politikasını gözden geçirseler android dünyasında sony üzerine cihaz benim fikrime göre yok
omni balance tasarımı çerçeveler haricinde bence çok başarılı. premium havası çok başkasony'nin aslında elinde çok büyük kozlar var. en önemlisi bence su ve...
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0MG90 3 yıl
2 günlük haberi paylaştınız. O yukarıdaki sık sık güncellenen haber sitesi yazısını kaldırın bence.
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Worm Holes 3 yıl
ekran çerçeve oranı hakkında bir bilgi var mı?
1 Yanıt Yanıtla
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blackzeros 3 yıl Worm Holes
Worm Holes

ekran çerçeve oranı hakkında bir bilgi var mı?

5.2 inclik z5 ile cok yakın olacagi soyleniyor ,eğer z5 z3 ve z4e benzer buyuklukte ise z5+'in oranı g3 veya g4 ile benzer duzeyde olabilir.
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` quaD. 3 yıl
Şu grili olan telefon nedense çok hoşuma gitti ama bunu alacağıma avrupayı dolaşırım orası ayrı.
replika s3 mini ile devam
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superegoid 3 yıl
Şu telefonu direkt alırım. Tasarımı değiştirsin diyenler hangi kafada. Nasıl yapsın mesela. Samsung'un yumurta gibi telefonları gibi yapsın mı. Mücevher gibi telefonlar lan işte.
1 Yanıt Yanıtla +1
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cosica 3 yıl
Z4 bekliyorduk Z3+ geldi derken Z5 söylentileri çıkmıştı ki karşımıza Z5+ sızıntıları çıktı.Android güncellemeleri bile bu kadar sık değil. Her kategoride yılda bir model çıkarın da millet içine sine sine kullansın, güncellemesini de alsın adam gibi.
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DreamRiver 3 yıl superegoid
superegoid

Şu telefonu direkt alırım. Tasarımı değiştirsin diyenler hangi kafada. Nasıl yapsın mesela. Samsung'un yumurta gibi telefonları gibi yapsın mı. Mücevher gibi telefonlar lan işte.

Tasarım konusunda Sony Ericsson mühendislerini geri işe alsınlar.. Onlar tararım konusunda gayet iyiydiler. Arc ve devamı modellleri örnek olabilir..
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Prequel 3 yıl
Şu an piyasada bir tane 5.5" ve su geçirmez telefon yok. Bu kadar söyleyeyim. Şu su geçirmezlik konusunu uyarlamayan üreticilere tek kuruş vermeyi düşünmüyorum. Sanki dünyanın en zor şeyiymiş gibi hala 5 saniye içinde çöp olan telefonlar üretiyorlar. Bundan sonra gelen öncelik de sağlamlık olmalı. Kılıfsız bir telefon güvenle kullanılabilmeli. Z serisi kırılmaya dayanıklı ama düşürdüğünüz mesafeye göre bazen kırılmasa bile telefonun iç devreleri hasar görüp çalışmayabiliyor. Artık böyle şeyler olmamalı. Ve insanlar kılıfa yönlendirilmemeli. O kadar güzel tasarım yapıyorsun, kılıf tak diyorsun. Sony harici bir firma bunları yaparsa saniye düşünmem alırım ama Sony dışında umursayan yok. S5 IP67 sertifikalıydı ne güzel, ama 5.1" küçük gelen bir boyut. Şimdi S6 Edge Plus'a bakıyorum, 5.7" yapmışlar, insana göre bir boyut değil. Kimsenin bir ayarı yok. Resmen aradığın şey dışında her şeyi yapıyorlar.
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idris 3 yıl
Sony şu kamera sensörünü güzel yaptığı gibi yazılımını ve lensini adam etsin yıkar geçer.
Kamera harici hiç bir eksiği yok.
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paldov 3 yıl
4k ekran nedir arkadas?
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0MG90 3 yıl
Cihaz büyük ihtimalle 4K ekranla gelecek
xperiablog.net/...
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mustafas42 3 yıl
Valla sony artık su tasarımın gözden gecirmeli her sony haberinde bakıyorum tasarım degişmiş mi diye malesef degişmiyor halen aynı kac model cıkardı aynı tasarım tasarıma bir el at ya resimlerden tam cıkaramadım ama sanırm yine aynı tasarım olacak umarım tasarımını degiştirir..
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falovmi 3 yıl
Sen nabıyosun sony ? Dur iki dakka. ??
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bi tylol hot içer miyiz 3 yıl
Yıllardır Sony kullanıyorum, şuan Z3'üm var ve Sony bu şekilde giderse artık almayacağım.
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LastShip 3 yıl en beğenilen
2k ekrani cikaran mobil muhendisin allah bildigi gibi yapsin
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canguler917 3 yıl
ne güzel z,z1,z2,z3 isimleriyle gidiyordu.şimdi kimi yerde z3+,kimi yerde z4.birde verizona özel z4v var.şimdi bizim ülkemizde z4 adında telefon yok.direk z5 veya z5+ ismiyle gelince iyice karışık olacak.isimlendirmelerin bozulması güzel olmadı
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