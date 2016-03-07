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Sony Xperia Z5 için Android 6.0 güncellemesi globale yayıldı

Sony'nin geçen yıl ki amiral gemi akıllı telefon modeli Xperia Z5, Japonya'daki deneme sürecinin ardından global olarak Android 6.0 güncellemesini almaya başladı.
3 yıl
6,9b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu ay başlarında Japonya'daki Sony Xperia Z5 cihazları için başlayan Android 6.0 Marshmallow güncellemesi, aradan kısa bir süre geçtikten sonra global olarak da dağıtıma başladı. Pek çok farklı ülkeden kullanıcılar, Android 6.0 güncellemesinin cihazlarına ulaştığını rapor ediyor.

İlk etapta Tayland ve Rusya'nın ardından şimdi de Avusturya, Avusturalya, İrlanda ve Malezya'da güncelleme başlamış durumda. E6653, E6683 ve E6603 yapı numaralı Xperia Z5 modelleri için başlayan güncelleme, 32.1.A.1.163 etiketini taşıyor. Bazı kullanıcıların Xperia Z5 Premium ve Z5 Compact için de güncelleme almaya başladığı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Sony'den değiştirilebilir lensli 4K güvenlik kamerası"
Sony, böylece tüm Xperia Z5 ailesi için Android 6.0 güncellemesini başlatmış oldu. Mart ayı içerisinde, hemen tüm ülkelere güncellemenin gitmiş olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca operatör logolu cihazlar için de güncelleme aktif durumda.

Neler Yeni?

Sony'nin zaten Xperia cihazlarında kullandığı sade bir kullanıcı arayüzü mevcuttu. Android 6.0 işe bu arayüz biraz daha geliştirildi ve akıcı hale getirildi. Android tarafında ise Doze ultra güç tasarruf modu, yönetilebilir uygulama izinleri gibi yeniliklerin yanısıra, 2016 yılı için Google'ın hazırladığı güvenlik yamaları da yer alıyor. Bununla birlikte, STAMINA güç tasarruf modu güncelleme ile kaldırılıyor.
 

http://www.androidauthority.com/sony-xperia-z5-global-marshmallow-update-678243/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
javaprof 3 yıl en beğenilen
zaten dünyada kaç tane z5 var ki?şu sony z serisi en sevdiğim seri idi kaliteli olmasının yanında en dayanıklı telefondu ama iyice içine ettiler bi kere de erken bi iş yapın 810 tam bitti derken z5 çıktı 820 yi bekleseydiniz efsane telefon olacaktı şimdi kimse almıyor.
zaten dünyada kaç tane z5 var ki?şu sony z serisi en sevdiğim seri idi kaliteli olmasının yanında en dayanıklı telefondu ama iyice içine ettiler bi kere de erke...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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javaprof 3 yıl TearsForFears
TearsForFears

javaprof

zaten dünyada kaç tane z5 var ki?şu sony z serisi en sevdiğim seri idi kaliteli olmasının yanında en dayanıklı telefondu ama iyice içine ettiler bi kere de erken bi iş yapın 810 tam bitti derken z5 çıktı 820 yi bekleseydiniz efsane telefon olacaktı şimdi kimse almıyor.

z5 premium ve lg g5'e hasta oldum ama yinede gidip iphone alacağım.İstikrarlı her sene güzel telefon çıkaramıyorlar, o kaliteyi her modelde alamıyorum.G5'teki premium kalite önceki hiçbir modelde yok.Keza S7'de de öyle S3-4-5 ile berbat telefonlar yapıyordu S6 ile çok iyi telefon yaptılar s7 ile zirveyi ele geçirdiler.

Sony tarafında x performance çok iyi olmuş snapdragon 820 ve full hd ekran mevcut. Snapdragon 820 full hd ekranda en ufak zorlanmayacağı için batarya süreleri ve performansı çok çok iyi olacaktır.

Şu arkadaki sadeliğin malzeme kalitesinin güzelliğine bakın.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


s7 alacağın paraya anca 16 gb lık iphone alabilirsin üstelik kamera ekran gibi özellikleri çok geri kalmış durumda iphone da üstelik avrupada s7 ve iphone 6s aynı fiyatayken burada apple insanları kazıklıyor yine iphone alacaksan al ama s7 yi ve g5 i bi bekle kendi gözünle gör öyle karar ver.
TearsForFearsjavaprofzaten dünyada kaç tane z5 var ki?şu sony z serisi en sevdiğim seri idi kaliteli olmasın...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 2 yıl
6 aydır Z5P kullanıyorum arkadaşlarımda benden görüp aldılar hiçbir sıkıntısı yok 50 dakikayı geçen kesintisiz 4k çekebiliyorum.Antutu 89.340 puan aldı.Ekran çok keskin ve parlaklığı güzel.Ben bu kasa tipini çok seviyorum cihazın donanımının da güzel olması iyi oldu.Sony yazılımıda sağlam z2 lere dahi 6.0 berildiğini gördüm.Kamerası çok hızlı şipşak hissettirmeden çekiyor.Tavsiye ederim.Ben cihazda ne bir takılma ne bir yavaşlama görmedim.
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DH Misafiri 2 yıl
Yurtdışından aldığım z5 premium çift sim 6.0 güncellemesinden sonra çalışmaz oldu. hiçbir şekilde uygulama açmayıp kendi kendine ısınıp kapanıyor. Güvenli modda da durum aynı. Sony bayii'sinde güncellemeden kaynaklı olduğunu,yurtdışından alındığı için güncellemeden sonra burada düzgün çalışmayacağını ve rom atmam gerektiğini söylediler. Rom kesin çözüm olmayabilirmiş. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum, aynı sorunu yaşayan var mı?
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DH Misafiri 2 yıl
Bendeki z5p ve z2 ye 6.0.1 geldi sony kesinlikle yazılımının arkasında duruyor.Çift tıklama ile ekran kapatma ve otomatik çekimde manuel renk ve ışık ayarı geldi.6.0.1. ile gece çekimleri düzeldi.Z5p nin birçok çok video ve kamera karşılaştırma videosu izledim kesinlikle üstün cihaz zaten elinizde tutarken vermiş olduğu sağlamlık hissine değer.Tavsiye ederim.
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VulonViing 3 yıl
Z3 ailesinede merakla beklemekteyiz güncellemeyi. Umarım performans ve stabilite açısından bir kayıp yaratmaz diğer firmaların yaptıkları gibi.
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Xtrud 3 yıl
Siz haber yapana kadar Z3 Plus ve Z4 tablet içinde güncelleme başladı...
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kadirirdem 3 yıl
hayırlı olsun kullanıcılara umarım hayırlı olur...
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0MG90 3 yıl
Stamina mod Nisan'da güncelleme ile geri gelecek.
Ayrıca Z3+'ta Android 6 güncellemesini aldı.
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Qonrul 3 yıl
Vaad edilenler yerine getirilmemiş gibi. Umarım beklediğimize değer
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javaprof 3 yıl en beğenilen
zaten dünyada kaç tane z5 var ki?şu sony z serisi en sevdiğim seri idi kaliteli olmasının yanında en dayanıklı telefondu ama iyice içine ettiler bi kere de erken bi iş yapın 810 tam bitti derken z5 çıktı 820 yi bekleseydiniz efsane telefon olacaktı şimdi kimse almıyor.
1 Yanıt Yanıtla +9
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TearsForFears 3 yıl javaprof
javaprof

zaten dünyada kaç tane z5 var ki?şu sony z serisi en sevdiğim seri idi kaliteli olmasının yanında en dayanıklı telefondu ama iyice içine ettiler bi kere de erken bi iş yapın 810 tam bitti derken z5 çıktı 820 yi bekleseydiniz efsane telefon olacaktı şimdi kimse almıyor.

z5 premium ve lg g5'e hasta oldum ama yinede gidip iphone alacağım.İstikrarlı her sene güzel telefon çıkaramıyorlar, o kaliteyi her modelde alamıyorum.G5'teki premium kalite önceki hiçbir modelde yok.Keza S7'de de öyle S3-4-5 ile berbat telefonlar yapıyordu S6 ile çok iyi telefon yaptılar s7 ile zirveyi ele geçirdiler.

Sony tarafında x performance çok iyi olmuş snapdragon 820 ve full hd ekran mevcut. Snapdragon 820 full hd ekranda en ufak zorlanmayacağı için batarya süreleri ve performansı çok çok iyi olacaktır.

Şu arkadaki sadeliğin malzeme kalitesinin güzelliğine bakın.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Guest-BB4F8AD25 3 yıl
Stamina modu geçiçi olarak kaldırıldı bir sonraki güncellemede geri gelecek.
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