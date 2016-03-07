Sony Xperia Z5 için Android 6.0 güncellemesi globale yayıldı

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"Sony'den değiştirilebilir lensli 4K güvenlik kamerası"

Bu ay başlarında Japonya'dakicihazları için başlayangüncellemesi, aradan kısa bir süre geçtikten sonra global olarak da dağıtıma başladı. Pek çok farklı ülkeden kullanıcılar, Android 6.0 güncellemesinin cihazlarına ulaştığını rapor ediyor.İlk etapta Tayland ve Rusya'nın ardından şimdi de Avusturya, Avusturalya, İrlanda ve Malezya'da güncelleme başlamış durumda. E6653, E6683 ve E6603 yapı numaralı Xperia Z5 modelleri için başlayan güncelleme, 32.1.A.1.163 etiketini taşıyor. Bazı kullanıcılarınveiçin de güncelleme almaya başladığı ifade ediliyor.Sony, böylece tüm Xperia Z5 ailesi için Android 6.0 güncellemesini başlatmış oldu. Mart ayı içerisinde, hemen tüm ülkelere güncellemenin gitmiş olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca operatör logolu cihazlar için de güncelleme aktif durumda.Neler Yeni?Sony'nin zaten Xperia cihazlarında kullandığı sade bir kullanıcı arayüzü mevcuttu. Android 6.0 işe bu arayüz biraz daha geliştirildi ve akıcı hale getirildi. Android tarafında ise Doze ultra güç tasarruf modu, yönetilebilir uygulama izinleri gibi yeniliklerin yanısıra, 2016 yılı için Google'ın hazırladığı güvenlik yamaları da yer alıyor. Bununla birlikte,güç tasarruf modu güncelleme ile kaldırılıyor.