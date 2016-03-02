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Sony Xperia Z5, özel Extra Bass kulaklık ile Türk Telekom Mağazaları’nda

Sony Xperia Z5, Sony Extra Bass Kulaklık ile Beraber Türk Telekom Mağazaları’nda satışa sunuldu. Yüksek kalitede müzik dinleme olanağı tanıyan kulaklıklar özel bir teklif ile sunuluyor.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Sony Xperia Z5, özel Extra Bass kulaklık ile Türk Telekom Mağazaları’nda
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Sony Mobile, Mart ayı boyunca Türk Telekom mağazalarında Xperia Z5’e özel bir kampanya hazırladı. Japon üreticinin 2015 model üst seviye akıllı telefonunu satın alan kullanıcılara Sony Extra Bass kulaklık hediye edilecek.

23 megapiksel kamerası, 0.031 saniye en hızlı otomatik odaklanma ve 5 kat net görüntü yaklaştırma özellikleri ile dikkat çeken Xperia Z5, Sony XB450AP Extra Bass kulaklık ile muhteşem bir ikili oluşturuyor.  Sony XB450AP Extra Bass kulaklık ikiz 30 mm sürücüleri ve Bass Booster işlevi sayesinde yüsek kalitede müzik dinleme olanağı vadediyor. Bu arada Sony Xperia Z5, Z serisinin son temsilcisi olarak raflarda yer alıyor. Japon üretici Barcelona'da X serisine dahil akıllı telefonları tanıtmış ve Z serisine artık yeni model gelmeyeceğini açıklamıştı.

Türk Telekom Mağazaları’nda Xperia Z5’ten bağımsız olarak da satın alınabilecek olan kulaklıklar, tarifeye ek ayda 68TL’den başlayan taksitler ile Türk Telekom Cep müşterilerine sunuluyor.


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ayyan 3 yıl en beğenilen
Marquis-de-Sade`
Şimdi reklamlar.

Adamlar napsın taş mı kaynatsınlar evde ?
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costirgot 3 yıl
Xtrud
0.3 saniye o :D 31 nedir bilinçaltınızda ne var?

Senin düşüncen o yönde olabilir belkide.
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metinolmetin 3 yıl
Z5, Kışın soğuk zamanlarda kullanılabilecek en kaliteli cep sobası. Bunu Snap Dragon 810 işlemcisine borçlu. :)
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OverClocK1ng 3 yıl
Soba..
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kadirirdem 3 yıl
2500 den veriyor ve içinden parasını da yiyor...
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hasan.sonus 3 yıl
Z5 e Japonya da 6.0.1 güncellemesi Japonya da başladı. Keşke haberini yapsaydınız siz de.
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crazy585858 3 yıl
saniyeye takılan ordan saçma sapan şeyler çıkaranmı dersin.. kulakligin perspektifine kafayı takanmı dersin illimünati katanmı dersin.. hey yarabbim yorumlara bak nasıl bir kafa bu... cidden aynı oksijeni solumak bile üzüntü verici
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travers 3 yıl
Ey editör hangi sony kaynağı z serisinin bittiğini açıkladı. Bu kadar yapmayın yahu!!!
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Guest-1E7109D3E 3 yıl
Daha önce sony z5 ve z5 premium alanlar avucunu yalayacaklar kampanya yapacaksan telefon ilk çıktığında yap niye şimdi yapıyorsun.
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Das Boot 3 yıl
Verseler ne olacak 2.499₺ peşin fiyatına satıyorlar. Şu an 1.900₺ fiyata Z5 bulmak mümkün.
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Technotronic 3 yıl
Kulaklığın nakit fiyatı 150 tl
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1BilimAdamı 3 yıl Technotronic
Technotronic

Kulaklığın nakit fiyatı 150 tl

Ben kliksadan 89a almıştım 1 ay önce falan
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1BilimAdamı 3 yıl
Resimde sanki kulaklık küçük bişey gibi çıkmış ama perfektif bozuk normalde daha büyük kulaklık.
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