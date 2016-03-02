Sony Xperia Z5, özel Extra Bass kulaklık ile Türk Telekom Mağazaları’nda

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Sony Mobile, Mart ayı boyunca Türk Telekom mağazalarında Xperia Z5’e özel bir kampanya hazırladı. Japon üreticinin 2015 model üst seviye akıllı telefonunu satın alan kullanıcılara Sony Extra Bass kulaklık hediye edilecek.

23 megapiksel kamerası, 0.031 saniye en hızlı otomatik odaklanma ve 5 kat net görüntü yaklaştırma özellikleri ile dikkat çeken Xperia Z5, Sony XB450AP Extra Bass kulaklık ile muhteşem bir ikili oluşturuyor. Sony XB450AP Extra Bass kulaklık ikiz 30 mm sürücüleri ve Bass Booster işlevi sayesinde yüsek kalitede müzik dinleme olanağı vadediyor. Bu arada Sony Xperia Z5, Z serisinin son temsilcisi olarak raflarda yer alıyor. Japon üretici Barcelona'da X serisine dahil akıllı telefonları tanıtmış ve Z serisine artık yeni model gelmeyeceğini açıklamıştı.

Türk Telekom Mağazaları’nda Xperia Z5’ten bağımsız olarak da satın alınabilecek olan kulaklıklar, tarifeye ek ayda 68TL’den başlayan taksitler ile Türk Telekom Cep müşterilerine sunuluyor.