Sony Xperia ZL, Avrupa pazarına giriş yaptı

Xperia ZL, araştırdığımız kadarıyla Sony'nin resmi internet sitesi üzerinden 27.490 Ruble fiyat etiketiyle satılıyor. Merak eden okuyucularımız için 27.490 Ruble'nin kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 1.612 TL. Önümüzdeki aydan itibaren diğer Avrupa ülkelerinde de satışa sunulması beklenen akıllı telefon, Rusya'ya kıyasla daha uygun bir fiyatlandırmayla karşımıza çıkabilir. Zira akıllı telefonun tavsiye edilen perakende satış fiyatının 599.99 Euro yani 1.406 TL civarında olacağı konuşulmaktaydı.



1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu, Adreno 320 grafik işlem birimi, 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama alanı, Android ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 5-inç büyüklüğünde Full HD ekran, Exmor RS sensörlü 13 MP arka / 2 MP ön kamera, Full HD video kaydı ve 2.370 mAh kapasiteli bataryayı bir araya getiren Xperia ZL, Xperia Z'den dizayn hususunda ayrılıyor. Ayrıca Xperia Z'nin sahip olduğu IP57 dayanıklılık sertifikası Xperia ZL'de yok.



http://store.sony.ru/xperia/smartphones/index.php?prodid=307466&acc_from_page=