Sony Xperia ZL, Avrupa pazarına giriş yaptı

Haber Editörü
Sony, verdiği sözün arkasında durarak Xperia ZL modelini bu ay Rusya'daki teknoloji severlerle buluşturdu.
Xperia ZL, araştırdığımız kadarıyla Sony'nin resmi internet sitesi üzerinden 27.490 Ruble fiyat etiketiyle satılıyor. Merak eden okuyucularımız için 27.490 Ruble'nin kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 1.612 TL. Önümüzdeki aydan itibaren diğer Avrupa ülkelerinde de satışa sunulması beklenen akıllı telefon, Rusya'ya kıyasla daha uygun bir fiyatlandırmayla karşımıza çıkabilir. Zira akıllı telefonun tavsiye edilen perakende satış fiyatının 599.99 Euro yani 1.406 TL civarında olacağı konuşulmaktaydı.
1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu, Adreno 320 grafik işlem birimi, 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama alanı, Android ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 5-inç büyüklüğünde Full HD ekran, Exmor RS sensörlü 13 MP arka / 2 MP ön kamera, Full HD video kaydı ve 2.370 mAh kapasiteli bataryayı bir araya getiren Xperia ZL, Xperia Z'den dizayn hususunda ayrılıyor. Ayrıca Xperia Z'nin sahip olduğu IP57 dayanıklılık sertifikası Xperia ZL'de yok.
http://store.sony.ru/xperia/smartphones/index.php?prodid=307466&acc_from_page= Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kasa kalitesi ve dayaniklilik XZ ile ayni mi?
Malum XZ'yi birakin atmayi, ustunde zipladilar bisey olmadi.
Iki arasinda secim yapacak olsam
boyutundan dolayi kesinlikle bunu secerdim,
kasa kalitesi ayni olmak kosuluyla.
Bende bunu merak ediyorum, eğer öyleyse boyutlarından ve girişlerde kapak kullanılmadığından dolayı ZLyi tercih edicem gibi duruyor.
Bir kaç mm ne kadar değiştiriyor telefonun havasını.
Şuna bakın, mükemmel nerdeyse
onunla bu neredeyse aynı telefon zaten. xperia z ince ama büyük; xperia zl küçük ama kalın.
bir varmış bir yokmuş la olmaz,kimmiş,kaynağı neymiş senin kaynağın varmı laf olsun torba dolsun gelip milletin kafasını bulandırıyorsun aklınca.
Laf olsun diye yorum yapılıyor hocam takma kafana, somut bişey var mı? Yok.
Başka bi konuda da kullanan bi arkadaş da 2-3 gün gittiğini söylüyor. Buyur...
xperia z kullananlar şarjından memnun uzun gittiğini söylüyor ,xperia zl nin bataryası biraz daha yüksek z den ayrıca stamina özelliğide mevcut ,şarjının iyi gidecegini düşünüyorum.
Ben bu telefonu beğeniyorum. Uzunluk ve genişlik daha az. Ayrıca Sony, suya ve toza dayanıklı diye öteki telefonda arıza oranı daha yüksek olabilir diye RMA maliyetini daha yüksek tutmuştur ve bu sebeple bunda IP57 sertifikası da olmadığı ve ona da ekstra para ödemedikleri için öteki 1899 liraysa bunun kısmen daha uygun fiyatlı olacağını düşünüyorum. Pil de çok az daha iyi. Fiyat da daha uygun olursa neden olmasın ki? Ayrıca Infrared port da var ve uzaktan kumanda gibi pek çok cihazı da kontrol edebilecek.
Ahahsahsadhashduashdıuashdas ne alaka hacı? :D Benim de çok hoşuma gitti, birden ekran patladı dedim noluyo piston mu aşağı indi acaba?
ASDLKAJSDJASOPİĞFJASPİĞOFJASPOĞIJKDPĞASOJDPOSAIHFPOISAJFĞPSIAH)23142F(WQFSAJFŞOASJİFMAS :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D