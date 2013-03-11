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Sony Xperia ZL, Avrupa pazarına giriş yaptı

6 yıl
1,9b
1
35
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Xperia ZL, Avrupa pazarına giriş yaptı
Sony, verdiği sözün arkasında durarak Xperia ZL modelini bu ay Rusya'daki teknoloji severlerle buluşturdu.
Xperia ZL, araştırdığımız kadarıyla Sony'nin resmi internet sitesi üzerinden 27.490 Ruble fiyat etiketiyle satılıyor. Merak eden okuyucularımız için 27.490 Ruble'nin kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 1.612 TL. Önümüzdeki aydan itibaren diğer Avrupa ülkelerinde de satışa sunulması beklenen akıllı telefon, Rusya'ya kıyasla daha uygun bir fiyatlandırmayla karşımıza çıkabilir. Zira akıllı telefonun tavsiye edilen perakende satış fiyatının 599.99 Euro yani 1.406 TL civarında olacağı konuşulmaktaydı.
1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu, Adreno 320 grafik işlem birimi, 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama alanı, Android ''Jelly Bean'' işletim sistemi, 5-inç büyüklüğünde Full HD ekran, Exmor RS sensörlü 13 MP arka / 2 MP ön kamera, Full HD video kaydı ve 2.370 mAh kapasiteli bataryayı bir araya getiren Xperia ZL, Xperia Z'den dizayn hususunda ayrılıyor. Ayrıca Xperia Z'nin sahip olduğu IP57 dayanıklılık sertifikası Xperia ZL'de yok.
Sony Xperia ZL, Avrupa pazarına giriş yaptı

http://store.sony.ru/xperia/smartphones/index.php?prodid=307466&acc_from_page= Yorum Yaz
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ZZ RAT 6 yıl
Bilenler aydinlatabilir mi?
Kasa kalitesi ve dayaniklilik XZ ile ayni mi?
Malum XZ'yi birakin atmayi, ustunde zipladilar bisey olmadi.

Iki arasinda secim yapacak olsam
boyutundan dolayi kesinlikle bunu secerdim,
kasa kalitesi ayni olmak kosuluyla.
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Stateless Society 6 yıl ZZ RAT
ZZ RAT

Bilenler aydinlatabilir mi?
Kasa kalitesi ve dayaniklilik XZ ile ayni mi?
Malum XZ'yi birakin atmayi, ustunde zipladilar bisey olmadi.

Iki arasinda secim yapacak olsam
boyutundan dolayi kesinlikle bunu secerdim,
kasa kalitesi ayni olmak kosuluyla.

Bende bunu merak ediyorum, eğer öyleyse boyutlarından ve girişlerde kapak kullanılmadığından dolayı ZLyi tercih edicem gibi duruyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bir kaç mm ne kadar değiştiriyor telefonun havasını.

Şuna bakın, mükemmel nerdeyse


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Guest 6 yıl
No Way Out
Bu telefon 5inc olmasına karşın S3den boyutu daha küçük bu bakımdan mükemmel. Keşke Xperia Z bu boyutda olsaymış.

onunla bu neredeyse aynı telefon zaten. xperia z ince ama büyük; xperia zl küçük ama kalın.
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Regionella 6 yıl
zl'yi yaklaşık kaça alabiliriz acaba?
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Guest-EE6EF2C69 6 yıl
crysis 3 reklamı geçen benide çok korkkuttu. ses baya bir açıkmış :D neye uğradığımı şaşırdım titreşim moda aldım kendimi :D
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xxxx1 6 yıl
rabbitweed
herkes bu telefonu ovup duruyor ama nedense kimse pil sorunundan bahsetmiyor.TFT ekran ve 1920 * 1080p ekran olmasi yuzunden inanilmaz pil tuketimi varmis.Normal kullanimda 10 saatlik dayanma suresi varmis

bir varmış bir yokmuş la olmaz,kimmiş,kaynağı neymiş senin kaynağın varmı laf olsun torba dolsun gelip milletin kafasını bulandırıyorsun aklınca.
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yakamoz40 6 yıl xxxx1
xxxx1

rabbitweed

herkes bu telefonu ovup duruyor ama nedense kimse pil sorunundan bahsetmiyor.TFT ekran ve 1920 * 1080p ekran olmasi yuzunden inanilmaz pil tuketimi varmis.Normal kullanimda 10 saatlik dayanma suresi varmis


bir varmış bir yokmuş la olmaz,kimmiş,kaynağı neymiş senin kaynağın varmı laf olsun torba dolsun gelip milletin kafasını bulandırıyorsun aklınca.

Laf olsun diye yorum yapılıyor hocam takma kafana, somut bişey var mı? Yok.
Başka bi konuda da kullanan bi arkadaş da 2-3 gün gittiğini söylüyor. Buyur...
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bydvd 6 yıl
admin ne biçim reklam bu yaaa bilgisayarın seside fazla açıkmış şangur şungur edince mönitör falan patladı sandım ödüm patladı ya... ayrıca crysis 3 boşuna almayın ekran kartı dx.11 istiyor yoksa çalışmıyor ve sağlam bi makine tabiki bende var elimde kaldı
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rabbitweed 6 yıl
herkes bu telefonu ovup duruyor ama nedense kimse pil sorunundan bahsetmiyor.TFT ekran ve 1920 * 1080p ekran olmasi yuzunden inanilmaz pil tuketimi varmis.Normal kullanimda 10 saatlik dayanma suresi varmis
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Technotronic 6 yıl rabbitweed
rabbitweed

herkes bu telefonu ovup duruyor ama nedense kimse pil sorunundan bahsetmiyor.TFT ekran ve 1920 * 1080p ekran olmasi yuzunden inanilmaz pil tuketimi varmis.Normal kullanimda 10 saatlik dayanma suresi varmis

xperia z kullananlar şarjından memnun uzun gittiğini söylüyor ,xperia zl nin bataryası biraz daha yüksek z den ayrıca stamina özelliğide mevcut ,şarjının iyi gidecegini düşünüyorum.
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OverClocK1ng 6 yıl
Yahu sanki bütün telefonlar suya ve toza dayanıklı da bir bunda yokmuş gibi her önüne gelen suya toza dayanıklı değil diye burun kıvırmış.
Ben bu telefonu beğeniyorum. Uzunluk ve genişlik daha az. Ayrıca Sony, suya ve toza dayanıklı diye öteki telefonda arıza oranı daha yüksek olabilir diye RMA maliyetini daha yüksek tutmuştur ve bu sebeple bunda IP57 sertifikası da olmadığı ve ona da ekstra para ödemedikleri için öteki 1899 liraysa bunun kısmen daha uygun fiyatlı olacağını düşünüyorum. Pil de çok az daha iyi. Fiyat da daha uygun olursa neden olmasın ki? Ayrıca Infrared port da var ve uzaktan kumanda gibi pek çok cihazı da kontrol edebilecek.
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MoTW 6 yıl
Benim de bu telefon dururken Xperia Z'yi seçenleri aklım almıyor. Yani bence su geçirmemesi kompakt olmasının yanında zerre kadar önemli değil.
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V4LKyR 6 yıl
Neyse o değil de, Xperia Z gibi su ve toz geçirmez ve OmniBalance gibi tasarım harikası bir şekilde tasarlanmış telefonu değil de, gidip şu ZL'yi seçenleri anlayamıyorum. Ön kamerası bile sağ alt köşede bunun yahu!
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Kemal K. 6 yıl
Z modelinin yanında sönük kalacağını düşünüyorum ben.
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V4LKyR 6 yıl
web101
Şu lanet crysıs 3 reklamına uyuz oldum sinirimi bozdu

Ahahsahsadhashduashdıuashdas ne alaka hacı? :D Benim de çok hoşuma gitti, birden ekran patladı dedim noluyo piston mu aşağı indi acaba?
ASDLKAJSDJASOPİĞFJASPİĞOFJASPOĞIJKDPĞASOJDPOSAIHFPOISAJFĞPSIAH)23142F(WQFSAJFŞOASJİFMAS :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
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