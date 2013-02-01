Sony Xperia Z'nin İngiltere satış fiyatı belli oldu: 529 Pound

Gerek tasarımıyla gerekse teknik özellikleriyle beğeni toplayan Xperia Z'nin, İngiltere satış fiyatı resmiyet kazandı. Akıllı telefon - tablet melezinin, Sony'nin çevrimiçi mağazasındaki fiyatı vergiler dahil 529 Pound olarak belirlenmiş. Merak edenler için 529 Pound'un, kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 1.453 TL. Ön kayıt yaptıran kişiler, Xperia Z stoklara girer girmez e-posta aracılığıyla bilgilendirilecek.



İtalya pazarına 649 Euro'dan (~1.550 TL), Türkiye pazarına ise 1999 TL'den giriş yapması beklenen Xperia Z, dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu, Adreno 320 grafik işlem birimi, 2 GB RAM, 5-inç büyüklüğünde Full HD ekran, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, Exmor RS sensörlü 13.1 MP ana kamera, 2.2 MP ön kamera, Full HD video kaydı ve 2.330 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özelliklerle donatılmış durumda. Xperia Z'nin satışa sunulduktan kısa bir süre içinde Android 4.2 ''Jelly Bean'' güncellemesine kavuşacağı tahmin ediliyor. 28 Şubat'tan itibaren İngiltere sahillerine vuracak olan Xperia Z'nin Türkiye'deki teknoloji mağazalarındaki yerini alması mart ayını bulabilir.



http://shop.sonymobile.com/gb/buy/xperia-z-black/1270-5659/