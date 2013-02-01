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Sony Xperia Z'nin İngiltere satış fiyatı belli oldu: 529 Pound

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,2b
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34
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Xperia Z'nin İngiltere satış fiyatı belli oldu: 529 Pound
Gerek tasarımıyla gerekse teknik özellikleriyle beğeni toplayan Xperia Z'nin, İngiltere satış fiyatı resmiyet kazandı. Akıllı telefon - tablet melezinin, Sony'nin çevrimiçi mağazasındaki fiyatı vergiler dahil 529 Pound olarak belirlenmiş. Merak edenler için 529 Pound'un, kendi para birimimizle karşılığı yaklaşık 1.453 TL. Ön kayıt yaptıran kişiler, Xperia Z stoklara girer girmez e-posta aracılığıyla bilgilendirilecek.
İtalya pazarına 649 Euro'dan (~1.550 TL), Türkiye pazarına ise 1999 TL'den giriş yapması beklenen Xperia Z, dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu, Adreno 320 grafik işlem birimi, 2 GB RAM, 5-inç büyüklüğünde Full HD ekran, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, Exmor RS sensörlü 13.1 MP ana kamera, 2.2 MP ön kamera, Full HD video kaydı ve 2.330 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özelliklerle donatılmış durumda. Xperia Z'nin satışa sunulduktan kısa bir süre içinde Android 4.2 ''Jelly Bean'' güncellemesine kavuşacağı tahmin ediliyor. 28 Şubat'tan itibaren İngiltere sahillerine vuracak olan Xperia Z'nin Türkiye'deki teknoloji mağazalarındaki yerini alması mart ayını bulabilir.
Sony Xperia Z'nin İngiltere satış fiyatı belli oldu: 529 Pound

http://shop.sonymobile.com/gb/buy/xperia-z-black/1270-5659/ Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
İngiltere milli gelir 60bin dolar telefon 1450tl
Türkiye milli gelir 12bin dolar telefon 2000tl ?
1 Yanıt Yanıtla +28
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Azerbaijan_hero 6 yıl
Arkadaslar merhaba Xperia z Azerbaycana yakinda geliyor 2 hafta falan. fiyati 799 Az manat yani 1598 ytl ediyor
computex.ws/...
Turkiyeye Selamlar
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Regionella 6 yıl Azerbaijan_hero
Azerbaijan_hero

Arkadaslar merhaba Xperia z Azerbaycana yakinda geliyor 2 hafta falan. fiyati 799 Az manat yani 1598 ytl ediyor
computex.ws/...
Turkiyeye Selamlar

1,805.76 ediyor

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Nightmare70 6 yıl
Bundan sonra Android telefonlara çok para vermeyeceğim htc aldım 2 gün sonra beş para etmez oldu s2 aldım yine aynı şekilde.Ha aldığın paraya değse eyv ama kullanamıyorsun ki android'de çok fazla sıkıntı var.Yine en mantıklı seçim iphone
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Mr.UniquE 6 yıl
hepsisony.com daki müşteri temsilcisi 1850 lira dedi ama yinede çok fazla 1500 ün altına düşmeden düşünmüyorum.
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talerk 6 yıl
Allah tan sony telefon piyasasında samsung kadar başarılı değil yoksa bu telefon 2500 tl yi bulurdu herhalde
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wolf silver 6 yıl
yurt dısı ıle neredeyse 400-500 tl fark var. su an yurt dısında bu toptancılar vaya bu buyuk magazalr da kar edıyor en az bı 40-50 euro... eylul ayında yurt dısından (IRAK) galaxy s3 500 dolara aldımm.. bu bızım paramızla 900 TL yapıyor.. turkıye de o zaman 1450-1600 tl sevıyesındeydı.. komsumuz arasında bıle bu kadar fark var. kendı devletımız tarafıdan kazıklanıyoruz.. yabancı kazıklarsa ne olur kı?
NERDE BU ADALETTTTTT.....
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xxxx1 6 yıl
2000 lira fiyat çekmişler TR için olacak iş değil,bunlar parayı ne sanıyor ya zaten Ericsson'dan sonra pazarın yok bu ülkede çıkmışssın gitmişssin.alana kolay gelsin.
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~YuSuFeLiLi~ 6 yıl
Güzel cihaz ama 2000 eder mi orası tartışılır
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SaatliBomba 6 yıl
kasa rengi tek seçenek mi siyahtan başka yok mu?
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..Knight.. 6 yıl SaatliBomba
SaatliBomba

kasa rengi tek seçenek mi siyahtan başka yok mu?

Siyah, beyaz ve mor renk seçenekleri var.
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chesteren 6 yıl
İngiltere'den getirtmek mantıklı gibi.. Gümrükten geçerken vergi iadesi de alınırsa, fiyat oldukça makul olacaktır.
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sevket861 6 yıl
telefon dubaiye ne saman giriş yapacak bilfisi veya fikri olan var mı ? bu kadar bekletmemeliydi sony
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CmSandman 6 yıl
2000 liraya gelsin. fark yapmaz. telefonu diğerleriyle karıştırmayın. bazı yönleri çok iyi su geçirmez gibi ek donanımları olduğunu düşünürseniz. bu fiyata normal bu telefon. bir kaç ay sonra istediğiniz fiyata düşecektir. telaş yapmayın.
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matmuhendisi 6 yıl
keşke google sony ile iş birlii yapıp nexus u sony tasarımıyla buluştursa
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