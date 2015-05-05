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Sony, Xperia cihazları için Mad Max temasını yayınladı

4 yıl
1,9b
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Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Sony, Xperia cihazları için Mad Max temasını yayınladı
 
Sony bilindiği üzere Xperia serisinde Temalar uygulamasıyla kullanıcılara cihazlarını kişiselleştirme imkanı sunuyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bir tema ise yeni Mad Max filmine yönelik. Filmin havasındaki gibi kum ve çamur tonu renklerin hakim olduğu tema ile sanal butonlar metal üzerine aşınmış bir görünüme kavuşuyor.
Sony, Xperia cihazları için Mad Max temasını yayınladı
 
Bilmeyenler için belirtmek gerekirse ilk olarak 1979 yılında yayınlanan Mad Max filminde Mel Gibson başrolde yer alırken, 15 Mayıs 2015'de vizyona girecek Mad Max: Fury Road filminde ise Tom Hardy ve Charlize Theron ikilisini göreceğiz. 
Filme ait temayı Xperia cihazlarınıza buradan indirebilirsiniz.
 
Sony, Xperia cihazları için Mad Max temasını yayınladı

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.themes.madmax Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
qmerzM 4 yıl
Ya Allah aşkına bu nedir ?

Sırf haber olsun diye haber yapmayın, bu temayı sevecek insan tanımıyorum ben bu forumda şu hale bak sanki Symbian teması. Böyle devam Sony.

Diğerleri Material Design - Flat vs tasarıma geçerken sen böyle dandik temalarla geçiştir.
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