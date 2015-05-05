Sony, Xperia cihazları için Mad Max temasını yayınladı

Sony bilindiği üzere Xperia serisinde Temalar uygulamasıyla kullanıcılara cihazlarını kişiselleştirme imkanı sunuyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bir tema ise yeni Mad Max filmine yönelik. Filmin havasındaki gibi kum ve çamur tonu renklerin hakim olduğu tema ile sanal butonlar metal üzerine aşınmış bir görünüme kavuşuyor.

Bilmeyenler için belirtmek gerekirse ilk olarak 1979 yılında yayınlanan Mad Max filminde Mel Gibson başrolde yer alırken, 15 Mayıs 2015'de vizyona girecek Mad Max: Fury Road filminde ise Tom Hardy ve Charlize Theron ikilisini göreceğiz.

Filme ait temayı Xperia cihazlarınıza buradan indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.themes.madmax