TikTok'un yapımcısı ByteDance kendi akıllı telefonunu üreteceğini açıkladı

Ülkemizde de çok sayıda kullanıcıya sahip olan son zamanların fenomen uygulamalarından TikTok'un yapımcı şirketi ByteDance, yakında akıllı telefon pazarına gireceğini resmi olarak açıkladı. Söylentiler uzun bir süredir haberlere konu oluyordu ve böylece doğrulanmış oldu.

Smartisan ile birlikte geliştirilecek

ByteDance şirketinin sözcüsü yaptığı açıklamada üretecekleri akıllı telefonu, Çinli teknoloji üreticisi Smartisan ile birlikte geliştireceklerini belirtti. ByteDance'ın akıllı telefonunun, eski Smartisan kullanıcı tabanının gereksinimleri göz önünde bulundurularak üretileceği belirtiliyor. İki şirketin bu yılın başında anlaşma yaptıkları, Smartisan'ın patent ve çalışanlarının bu projede görevlendirileceği belirtildi.

https://www.reuters.com/article/us-china-bytedance-smartphone/chinas-bytedance-after-smartisan-deal-says-developing-smartphone-idUSKCN1UO16W

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Tüm bunlara ek olarak üretilecek olan yeni akıllı telefonlarda, ByteDance şirketinin büyümesinin ana unsuru olanuygulaması ve şirketin yeniyüklü olarak gelmesi bekleniyor. ByteDance'ın insanların mevcut akıllı telefonlarını değiştirecek kalitede bir cihaz üretip üretmeyeceği henüzde bunu en iyi zaman gösterecek diyebiliriz.