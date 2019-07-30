TikTok'un yapımcısı ByteDance kendi akıllı telefonunu üreteceğini açıkladı

Teknoloji Editörü
Ülkemizde de çok sayıda kullanıcıya sahip olan son zamanların fenomen uygulamalarından TikTok'un yapımcı şirketi ByteDance, yakında akıllı telefon pazarına gireceğini resmi olarak açıkladı. Söylentiler uzun bir süredir haberlere konu oluyordu ve böylece doğrulanmış oldu.
Smartisan ile birlikte geliştirilecek
ByteDance şirketinin sözcüsü yaptığı açıklamada üretecekleri akıllı telefonu, Çinli teknoloji üreticisi Smartisan ile birlikte geliştireceklerini belirtti. ByteDance'ın akıllı telefonunun, eski Smartisan kullanıcı tabanının gereksinimleri göz önünde bulundurularak üretileceği belirtiliyor. İki şirketin bu yılın başında anlaşma yaptıkları, Smartisan'ın patent ve çalışanlarının bu projede görevlendirileceği belirtildi.Tüm bunlara ek olarak üretilecek olan yeni akıllı telefonlarda, ByteDance şirketinin büyümesinin ana unsuru olan TikTok uygulaması ve şirketin yeni müzik akış uygulamasının yüklü olarak gelmesi bekleniyor. ByteDance'ın insanların mevcut akıllı telefonlarını değiştirecek kalitede bir cihaz üretip üretmeyeceği henüz kestirilemese de bunu en iyi zaman gösterecek diyebiliriz.
https://www.reuters.com/article/us-china-bytedance-smartphone/chinas-bytedance-after-smartisan-deal-says-developing-smartphone-idUSKCN1UO16W Yorum Yaz Paylaş Tweetle