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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony artık PlayStation konsol ve aksesuarlarını kendisi de satacak

    Japon elektronik devi Sony, yeni aldığı bir kararla artık PlayStation konsol, oyun ve aksesuarlarını PS Direct adlı çevrimiçi mağazasından satarak çevrimiçi perakendecilerle rekabet edecek.
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    Oyun Konsolları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sony, PlayStation ürünlerini doğrudan müşterilerine satarak diğer çevrimiçi perakendecilerle rekabet etmek istiyor. Ancak çeşitli avantajlarının yanı sıra, fiyatlar konusunda başta Amazon olmak üzere diğer şirketlerle rekabet edemeyeceği belirtiliyor.

    Fiyatları yüksek

    Sony geçtiğimiz Çarşamba günü PS Direct adını verdiği yeni bir çevrimiçi mağaza açtı. Hizmet ne yazık ki şu an sadece ABD müşterilerine açık durumda. PS Direct mağazasında PlayStation konsolları, oyun kumandası, aksesuarlar ve oyunlar yer alıyor. Şirket ayrıca fiziksel oyunların satışını da yapacağını açıkladı. Şimdilik satışa sunulan 18 oyun arasında  God of War 3: Remastered, Bloodborne ve Horizon Zero Dawn gibi seçenekler mevcut.
    Sitede hızlı bir gezinti PS Direct'in fiyat konusunda diğer çevrimiçi perakendecilerle rekabetçi olmadığını ortaya koyuyor. Örneğin Sony'nin sitesinde satışa sunulan 400 dolarlık 1TB PS4 Pro, Amazon'da 367 dolardan satılıyor. Ancak Sony'nin müşterilerine özel kampanyalar düzenlediğini de belirtmemiz gerek. PS Direct'in hangi ülkelerde kullanıma sunulacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil.


    https://www.techspot.com/news/82069-sony-now-sell-you-ps4-consoles-accessories-directly.html Yorum Yaz
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    al-ozaria 27 dk.
    Baktılar diğer sektörelerde çuvallıyorlar, para kazandıran yere yatırım yapalım dediler. Halbuki arge'de başarılı olsalardı, materyal sağlamlık noktasında vaio ve xperia kadar taş aletler yoktu. Ama teknoloji açısından zamanın gerisinde kaldılar.
    Sony açısından mantıklı karar. Birgün Xperia ve Vaio'yu tekrar sahalarda görmek temennisi ile, iyi ürün çıkarsınlar yeter ki gönül bağımız var destekleriz.

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    CWaRRioR 2 sa.
    Türkiye ps store'da oyunları bölge kilitli yapıp ucuzlattıklarını da görebilsek keşke...
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    maximus01982 3 sa.
    Umarım artık ucuza alırız.
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    osmanuss 4 sa. yeni yorumcu
    amazan kendi ürünlerini daha ucuza satabiliyorken bunlar neden fiyatı yüksek tutuyor onu anlamadım
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