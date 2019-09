Sony artık PlayStation konsol ve aksesuarlarını kendisi de satacak

Sony, PlayStation ürünlerini doğrudan müşterilerine satarak diğer çevrimiçi perakendecilerle rekabet etmek istiyor. Ancak çeşitli avantajlarının yanı sıra, fiyatlar konusunda başta Amazon olmak üzere diğer şirketlerle rekabet edemeyeceği belirtiliyor.

Fiyatları yüksek

Sony geçtiğimiz Çarşamba günü PS Direct adını verdiği yeni bir çevrimiçi mağaza açtı. Hizmet ne yazık ki şu an sadece ABD müşterilerine açık durumda. PS Direct mağazasında PlayStation konsolları, oyun kumandası, aksesuarlar ve oyunlar yer alıyor. Şirket ayrıca fiziksel oyunların satışını da yapacağını açıkladı. Şimdilik satışa sunulan 18 oyun arasında God of War 3: Remastered, Bloodborne ve Horizon Zero Dawn gibi seçenekler mevcut.

https://www.techspot.com/news/82069-sony-now-sell-you-ps4-consoles-accessories-directly.html

Sitede hızlı bir gezinti PS Direct'in fiyat konusunda diğer çevrimiçi perakendecilerle rekabetçi olmadığını ortaya koyuyor. Örneğin Sony'nin sitesinde satışa sunulan1TB PS4 Pro, Amazon'dasatılıyor. Ancak Sony'nin müşterilerine özel kampanyalar düzenlediğini de belirtmemiz gerek. PS Direct'inkullanıma sunulacağı ise şimdilik netlik kazanmış değil.