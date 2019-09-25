Civilization VI, Kasım ayında PlayStation 4'e geliyor

Eğer karmaşık strateji oyunlarının PC'de oynanması gerektiğini düşünüyorsauz Civilization VI'nın geliştiricisi Firaxis Games yanlış düşündüğünüzü kanıtlamaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre popüler 4X strateji oyunu çok yakında PlayStation 4'e gelecek.

Genişleme paketleri de olacak

https://www.youtube.com/watch?v=RlaWy0ZhFEI

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Firaxis Games son zamanların en popüler strateji oyunu olan'yı Kasım ayında PlayStation 4 kullanıcılarına getireceğini duyurdu. Bu bilgi'nin yayınladığı kısa tanıtım fragmanıyla da tescillenmiş durumda. Fragman çok fazla detay vermiyor ancak söyleyebileceğimiz şey, Civilization VI'nın PS4 versiyonu,yaptığı tüm temel özellikleri sunacak gibi görünüyor.Göze çarpan tek değişikliklerin açıkçafarkları ve belki de birkaç görsel araç olacağını söylemek mümkün. Oyunun ana versiyonlarının kullanıcılara yeterli gelmemesi durumunda ise iki adetpaketi de PS4 için mevcut olacak. Oyunun resmi yayınlanma tarihinin ise tam olarakolduğunu da belirtmeden geçmeyelim.