Civilization VI, Kasım ayında PlayStation 4'e geliyor

Teknoloji Editörü
Eğer karmaşık strateji oyunlarının PC'de oynanması gerektiğini düşünüyorsauz Civilization VI'nın geliştiricisi Firaxis Games yanlış düşündüğünüzü kanıtlamaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre popüler 4X strateji oyunu çok yakında PlayStation 4'e gelecek.
Genişleme paketleri de olacakFiraxis Games son zamanların en popüler strateji oyunu olan Civilization VI'yı Kasım ayında PlayStation 4 kullanıcılarına getireceğini duyurdu. Bu bilgi Sony'nin yayınladığı kısa tanıtım fragmanıyla da tescillenmiş durumda. Fragman çok fazla detay vermiyor ancak söyleyebileceğimiz şey, Civilization VI'nın PS4 versiyonu, PC varyantının yaptığı tüm temel özellikleri sunacak gibi görünüyor.
Göze çarpan tek değişikliklerin açıkça kontrol şeması farkları ve belki de birkaç görsel araç olacağını söylemek mümkün. Oyunun ana versiyonlarının kullanıcılara yeterli gelmemesi durumunda ise iki adet genişleme paketi de PS4 için mevcut olacak. Oyunun resmi yayınlanma tarihinin ise tam olarak 22 Kasım olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
https://www.youtube.com/watch?v=RlaWy0ZhFEI Yorum Yaz Paylaş Tweetle