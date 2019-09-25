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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Civilization VI, Kasım ayında PlayStation 4'e geliyor

    Firaxis Games tarafından geliştirilen strateji oyunu Civilization VI, PlayStation'a geliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre popüler oyun Kasım ayında PlayStation 4 oyun konsollarında oynanabilecek.
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    Oyun Konsolları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Eğer karmaşık strateji oyunlarının PC'de oynanması gerektiğini düşünüyorsauz Civilization VI'nın geliştiricisi Firaxis Games yanlış düşündüğünüzü kanıtlamaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre popüler 4X strateji oyunu çok yakında PlayStation 4'e gelecek.

    Genişleme paketleri de olacak

    Firaxis Games son zamanların en popüler strateji oyunu olan Civilization VI'yı Kasım ayında PlayStation 4 kullanıcılarına getireceğini duyurdu. Bu bilgi Sony'nin yayınladığı kısa tanıtım fragmanıyla da tescillenmiş durumda. Fragman çok fazla detay vermiyor ancak söyleyebileceğimiz şey, Civilization VI'nın PS4 versiyonu, PC varyantının yaptığı tüm temel özellikleri sunacak gibi görünüyor.

    Göze çarpan tek değişikliklerin açıkça kontrol şeması farkları ve belki de birkaç görsel araç olacağını söylemek mümkün. Oyunun ana versiyonlarının kullanıcılara yeterli gelmemesi durumunda ise iki adet genişleme paketi de PS4 için mevcut olacak. Oyunun resmi yayınlanma tarihinin ise tam olarak 22 Kasım olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.


    https://www.youtube.com/watch?v=RlaWy0ZhFEI Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    the_dedektif 3 sa.
    Bunu Joystikle kim oynicak
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