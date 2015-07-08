"Sony asla mobil pazardan çıkmayacak"

Hatırlanacağı üzere Sony geçtiğimiz yılın son dönemlerinde zor zamanlar geçirirken daha sonrasında şirketin mobil pazardan ayrılacağına ilişkin bir çok iddia gündeme gelmişti. O dönemde ilk adımda bunu doğrulayacak açıklamalar gelmiş olsa da daha sonra bu açıklamaların ropörtajı yapan kişi tarafından yanlış yorumlandığı ve Sony Mobile'ın satılma gibi bir durumunun olmadığı dile getirilmişti.

Aradan geçen süre içerisinde mali tablolara göz attığımızda mobil birimin şirkete yük getirdiği görülse de Sony bu kararlı duruşundan vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Kısa bir süre önce Sony Mobile CEO'su Hiroki Totoki de Japonya'da yaptığı bir ropörtajda bu birimin kapatılma iddialarını yeniden değerlendirdi.

Sony'nin mobil bölümünün kapatılma veya satılma gibi bir durumunun kesinlikle olmadığını dile getiren Totoki şirketin önümüzdeki yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğine inancının tam olduğunu belirtti. Şirketin yıl sonuna kadar giderlerini %30 oranında düşüreceğini söyleyen CEO çalışan sayısının da bu durumdan nasibini alarak azalacağını söylüyor.

Ayrıca Sony Mobile yöneticisi kaliteli ürünler sunabilecek teknolojilere sahip durumda olduklarının altını çizerken üstün kullanıcı deneyimine önem verileceğini ifade etti. Bununla birlikte şirket ilerleyen dönemlerde kamera, ekran ve ses teknolojisi gibi alanlarda fark yaratacak ve sektöre yön verecek yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanacak.