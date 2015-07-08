Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Sony asla mobil pazardan çıkmayacak"

3 yıl
3,4b
1
46
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Hatırlanacağı üzere Sony geçtiğimiz yılın son dönemlerinde zor zamanlar geçirirken daha sonrasında şirketin mobil pazardan ayrılacağına ilişkin bir çok iddia gündeme gelmişti. O dönemde ilk adımda bunu doğrulayacak açıklamalar gelmiş olsa da daha sonra bu açıklamaların ropörtajı yapan kişi tarafından yanlış yorumlandığı ve Sony Mobile'ın satılma gibi bir durumunun olmadığı dile getirilmişti.
Aradan geçen süre içerisinde mali tablolara göz attığımızda mobil birimin şirkete yük getirdiği görülse de Sony bu kararlı duruşundan vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Kısa bir süre önce Sony Mobile CEO'su Hiroki Totoki de Japonya'da yaptığı bir ropörtajda bu birimin kapatılma iddialarını yeniden değerlendirdi.
Sony'nin mobil bölümünün kapatılma veya satılma gibi bir durumunun kesinlikle olmadığını dile getiren Totoki şirketin önümüzdeki yıldan itibaren yeniden yükselişe geçeceğine inancının tam olduğunu belirtti. Şirketin yıl sonuna kadar giderlerini %30 oranında düşüreceğini söyleyen CEO çalışan sayısının da bu durumdan nasibini alarak azalacağını söylüyor.
Ayrıca Sony Mobile yöneticisi kaliteli ürünler sunabilecek teknolojilere sahip durumda olduklarının altını çizerken üstün kullanıcı deneyimine önem verileceğini ifade etti. Bununla birlikte şirket ilerleyen dönemlerde kamera, ekran ve ses teknolojisi gibi alanlarda fark yaratacak ve sektöre yön verecek yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Batuist 3 yıl en beğenilen
gslicocuk
Merak etmeyin Sony nasıl bilgisayar pazarından cekildiyse yakında mobil pazarından da çekilir Çok çöp bir firma zaten inşallah batar

yaşın 9 herhalde senin...
gslicocukMerak etmeyin Sony nasıl bilgisayar pazarından cekildiyse yakında mobil pazarından da çekilir Çok çöp bir firma zaten inşallah batar
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 3 yıl
Sony tüm teknolojilerini düzgünce kullan artık gözünü seveyim, özellikle şu ekran ve kamera işini bir hallet
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 3 yıl
Kamera yazılımlarının mühendislerini ve tasarım mühendislerini değiştirerek başlasınlar bence zira bu kadar çok sensör satıp sattığı firmadan kötü kamera performansı sergilemesi kabul edilemez. Ayrıca şu çerçeve işini halletmeleri gerekiyor. Ayrıca ses odaklı bi firma insanlar daha fazlasını bekliyorlar haklı olarak.
Kamera yazılımlarının mühendislerini ve tasarım mühendislerini değiştirerek başlasınlar bence zira bu kadar çok sensör satıp sattığı firmadan kötü kamera perfor...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mactavish- 3 yıl
Z3 plus ile tasarım olarak baya ileri taşıdı kendini.
Kapakları kaldırarak su geçirmezlik baya üste çıktı.
Malzeme zaten kaliteli batarya desen baya iyi gidiyor.
Yazılım çok stabil güncellemeler ise çabuk ve sıkıntısız geliyor.
Ekran ise Z3+ da baya iyi diğer firmalardan geride değil gerçekçilik zaten ortada renklerde.
Şunları da düzeltirse: Stereo hoparlör var ama sesin zayıf olduğunu düşünüyorum özellikle bass hiç yok. Su geçirmezliğe inat ettiler devamlı üste taşıyorlar ama seside taşımaları lazım.
Kulaklık çıkışı zayıf.
Kamera Samsunlardan geride.
Z2-3-Z3+ ısınma olayı rahatsız edici.
Sanal tuşları kaldırsalar keşke.
Parmak izi gelirse güzel olur.
Bunlar olursa rakipsiz olur mobil pazarında.
Sony gibi firma herşeyde en iyisini yapacak deneyim ve imkana sahip. Bi zahmet artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 3 yıl
Android alınacaksa sony alınmalıdır.Zamanında Z2 aldım kullandım G3 ile arasında kalmıştım Z2 almıştım iyikide almışım diyebildim.Sony telefona yenilik anlamında bir şey katmıyor diyenler haklılar çünkü adamlar z2 de en iyi donanımı koydular telefonlarına.Sürekli geliştire geliştire daha da ileriye gidiyorlar.Z2'den Z3+'da gelinen son duruma bakın.Bence Sony Z3+ almayan kendisi kaybeder.Önyargılarını kırıp telefonu denemeli.Telefon iphone kadar ince kamerası s6 i6 gibi çıkıntı yapmıyor ve 3k ya yakın bataryası var suya toza dayanıklılığı var.

Şuan i6+ kullanıyorum.Android saçmalığı yüzünden iosa geçtim.Ama şuan androide geçersem alacağım tek telefon z3+ olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V2 3 yıl
Sony nin telefonları fena degil ama marka sony olunca beklenti artıyor tabi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chandler Bing 3 yıl
sony kadar boşa övülen bir marka görmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okty_bcer 3 yıl
Mobil pazardan çıkmak intihar olur zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 3 yıl
Arayuz konusunda ise youtubedan karsilastirma videolarina bakin. Hic bakmadiniz mi Allah askina nasil berbat olur,hadi size gore kotudur de nasil touchwizden bile kotu olabilir?
Abartinin da bir siniri var yahu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 3 yıl nightsoldier
nightsoldier

Arayuz konusunda ise youtubedan karsilastirma videolarina bakin. Hic bakmadiniz mi Allah askina nasil berbat olur,hadi size gore kotudur de nasil touchwizden bile kotu olabilir?
Abartinin da bir siniri var yahu


elime alıp baktım kullandım.sevmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nzmaydin 3 yıl
Tolgá
şu elindeki tuttuğu telefon tasarımını değiştirmediği sürece bir şey olmaz.ekran kalitesi hep tırt zaten.arayüzü felaket kötü.(stabil olabilir ama kötü.g2 ve g3 deki arayüz kadar kaliteli değil.samsungun touchwizi bile daha güzel.) ekran çerçeve oranı felaket.tv kumandası gibi telefon yapıyorlar aynı o iğrenç ip5s gibi. G2 diye bir telefon çıktı taaa ne zamandan beri biraz kopya çekin bari. telefon alcam yakında s6 note serisi yada g2 veya g4e bakacağım birini alacağım.sony ve htcyi elime bile almam o derece.yenilik yok yenilik.bak adamlar ufs 2.0 14nm işlemci amoled rakipleri daha iyi ekran kamera vs vs ekledi sd808 e rağmen. sen ısıt ısıt sür piyasaya.

IP6 ekran/gövde = % 65.71
IP6+ ekran/gövde = % 67.91
S6 ekran/gövde = % 70.48
Z3 ekran/göve = % 71
Note 4 ekran/gövde = % 74.39
G2 = % 76.28
G4 = % 72.46
Senin yukarıda yazdıklarınla eline alman gereken iki telefon modeli var Note4 ve G4. Diğerlerinden birini alırsan tükürdüğünü yalamış olursun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
htc samsung lg iphone ve son olarak sony bir cihaz aldım ki daha önce sony ile tanışmamış olduğuma pişman oldum. neredeyse tüm popüler markaların amiral gemilerini kullandım isteyen eleştirir isteyen katılır şahsi fikrim bu camianın en kalitelisi sony ! tartışmasız !
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 3 yıl
islemci tasarım isine girmeleri gerekliydi ama kenarda durdular belkide cell'den dolayi, diger japonlarla birlikte bu ise girmeliler mutlaka.jdi dedigin firma bugun en buyuk mobil panel ureticisi konumunda yanlis bilmiyorsam.pili kendi uretiyor ki rakiplerine oranla bu konuda daha basarlili.sensoru kendi uretiyor.e geriye bir chipset kaldı sonynin cok tecrubesiz oldugu bir konu degil, sadece cell değil ps vita'da kullanılan islemcilerde kendi tasarimi. nasil olsa arm yapiyor tasarimi referanslayıp alip koyuyorsun , e mobil gpuda oyle ,sony zaten ses veya goruntu islemciside yapabilen bir firma bu kadar , sensor dedigin seyde yari iletken bu kadar teknoloji deneyimi oldugunu dusunuyorum bu birikimini mobil icinde kullanması gerekli, eminim iyi seyler cikarcaktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 3 yıl
ben sony c4 kulanıyorum cok iyi bir telefon diye bilirim en azından fiyatına göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 3 yıl
"...şirket ilerleyen dönemlerde kamera, ekran ve ses teknolojisi gibi alanlarda fark yaratacak ve sektöre yön verecek yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanacak."
Açıkçası bundan hiç şüphemiz yok.. :) Sony her ne kadar mali acıdan olumlu geri dönüşler almasa da bu sektörde iyi bir ivme yakaladı ve bunu arttıracak potansiyeli var.. Kullanıcı Sony'i artık çok iyi tanıyor ve beklentileri var.. Beklentilerini boş çıkardığına söyleyemem özellikle IFA'da Z5'i tanıttıktan sonra.. Bu noktada artık marjinal teknolojiler sunup bizleri etkimemeli Sony bence.. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 3 yıl
3 ayda bir amiral gemi çıkartcaklarmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3424 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony ve
3 etiket daha ceo mobil mobile
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Haftanın En İyi Android Uygulamaları (8 Temmuz - 15 Temmuz) 3 yıl LG G4 için zırhlı kılıflar "Spigen Slim Armor serisi" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim