Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony bir kez daha yineledi: Mobil sektörden çıkmıyoruz!

Japon teknoloji devi Sony akıllı telefon sektöründe kalıcı olmak istiyor. Son olarak Xperia Z5 ailesi ile piyasada boy gösteren şirket emin adımlar atma peşinde.
3 yıl
3,2b
1
50
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony bir kez daha yineledi: Mobil sektörden çıkmıyoruz!
 
Sony'nin mobil sektörden çıkacağı iddiası uzun bir süredir konuşuluyordu. Şirket bu alanda uzun bir süre zarar açıklasa da son dönemlerde işler daha iyiye gidiyor gibi görünüyor. Yöneticiler de sektörden çıkma konusundaki sorulara daha net yanıtlar verebiliyor.

Son olarak Sony Tayvan yöneticisi Jonathan Lin'e röportaj sırasında Sony'nin mobil sektördeki geleceği soruldu. Lin ise Sony'nin akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşünmediğini, aksine bu sektörde yatırımlar yaparak odağını arttırdığını dile getirdi. Hatırlanacağı üzere şirket kısa bir süre önce Tayland'da fabrika açarak üretim konusunda da önemli bir adım atmıştı.

Sizler Sony'nin mobil sektördeki gidişatını nasıl buluyorsunuz? Şirketin son ürünleri Xperia Z5 ailesi sizce bekleneni verebilecek mi? 

http://www.gsmarena.com/sony_officially_denies_selling_its_mobile_segment_yet_again-news-14648.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
xxxx1 3 yıl en beğenilen
dh son zamanlarda performans düşüklüğü içinde ,iyice boşlanmış ve sanırım herkesin gözünden kaçmamıştır...


Sony; milyar dolarlık akıllı telefon tesisi kuruyor ve teknoloji sitesi diye geçintiğiniz yerde iki satırla haber dahi olmuyor!..


buraya iliştirdiğiniz ,''Hatırlanacağı üzere şirket kısa bir süre önce Tayvan'da fabrika açarak üretim konusunda da önemli bir adım atmıştı''


Tayvan nereden çıktı?..tesis Tayland'a kuruluyor,böyle haber yapacaksanı yapmayın bence,özenmediğiniz haberin kaynağını aramadığınız bukadar belli etmeyin...
dh son zamanlarda performans düşüklüğü içinde ,iyice boşlanmış ve sanırım herkesin gözünden kaçmamıştır...Sony; milyar dolarlık akıllı telefo...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultraslan.1905 3 yıl
Sony = Kalite
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ankasr13e 3 yıl
Bugun z5c yi elime aldim. Tamam donanim olarak bir suru yorum yapilabilir. Lakin inanilmaz bir kalite hissi var. Ne apple ne samsung ne htc. Her seyiyle dort dortluk bir tasarim ve malzeme kalitesi.
Bugun z5c yi elime aldim. Tamam donanim olarak bir suru yorum yapilabilir. Lakin inanilmaz bir kalite hissi var. Ne apple ne samsung ne htc. Her seyiyle dort do...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Redunay 3 yıl
GenkaNuank
Sony dışında güzel telefon yapan yok ki. Tasarımı yenilemiyormus arayüzü yenilemiyormus bunlar yalan isler. Telefonu sana iPhone Samsung gibi kazikliyor mu hayır. Güncelleme sunuyor mu sunuyor hem de en babasından. Arayüzü temiz sade arayüz iste touchwiz gibi yapıp rehberi kasılan arayüz mü yapsın. Sonyden başkası yalan.

Darılırım ama. Meizu, Xiaomi, Huawei yani çinlilerde güzel telefon yapıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eminsayin 3 yıl
Xperia Z3 kullanıyorum,oldukça memnunum dört dörtlük bir telefon.Sony bu telefonları daha önce üretebilirdi geç kaldı biraz ancak bence telefonlar güzel..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 3 yıl
Tolgá
wotgate Mies van der rohe ait bir söz vardır less is more (Az çoktur) diye. Bu politikayı en iyi apple uyguluyor ve kaymağını da yiyor. Sony bu kadar kısa sürede amiral gemisi çıkararak kendi ayağına sıkıyor.
üstelik yenilikte yok.ayrıca tüketicilerin taleplerini ciddiye almıyorlar. tasarım ve arayüz değişikliği şart.

Ben şu ana kadar hiçbir xperia kulanıcısının tasarım değişikliği istediğini duymadım. Adamlar zaten iyi olan tasarımı her sene rötuşluyorlar. Samsung, htc ve apple da aynısını yapıyor zaten. Tasarım konusunda bir skıntı yok gibi.
Arayüz muhabbeti de 4 sene önce vardı. Artık arayüzden şikayet eden görmedim. Hatta millet sadeliği ve az ram yemesini seviyor. Devir sadelik devri. Artık insanlar Samsung ve Lg gibi renklerin gözü tırmaladığı arayüzler istemiyor.
Açıkçası millet Sony'e ezberden sallamayı çok seviyor.(Lafım size değil, genel söylüyorum.) Mesela tüm yorumları okumadım ama kesin biri çıkıp ekran/çerçeve oranı hakkında bir şey demiştir. Bu oran düzeleli 1,5 sene geçti.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Notorious 3 yıl
samsung
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMC 3 yıl
Samsungtan sonye geçtim elimde kaliteli bir telefon tuttuğumu hissettim.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 3 yıl
Zaten çıkmasını da istemiyoruz. Ama kendine çeki düzen vermesi gerek. Öncelikle telefonlarının kamera ve ses konusunda geliştirilmesi gerekiyor. Ses için özel bir çip bile koymuyorlar. Sırf yaptıkları mobil daplar zarar görmesin diye. KAmerayı da bir türlü iyi yapmıyorlar yapmak istemiyorlar. Sırf lens sattıkları markalardan ses çıkmasın diye. Ama böyle yaparsanız iz niye sony alalım bir düşünmeliler. Yoksa şuan üretimi yetiştitremiyor olmaları gerekirdi. Çünkü rakipler perişan durumda. Samsung radyodan hafıza kadar soyup soğana çevirdi telefonları ve bataryaları küçüldü. İphone zaten aynı almayan yine almıyor. LG pil ve performansta bi türlü ileri gidemniyor. HTC kalın çerçeve yüksek fiyattan bi türlü vazgeçmiyor. Şuan vurmanın tam zamanı ama ses ve kamerada lider olmanız lazım. Tabi şu çerçeveleri özellikle alt ve üstü inceltin artık yeter. Telefon kalın olabilir ama tepsi gibi telefonda küçücük ekran olmuyor bu devirde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 3 yıl
Sony 6 ayda bir amiral gemisi çıkarmak zorundaydı çünkü yarışa geç başladı ve rakipleriyle arasındaki farkı seri kapamak zorundaydı. Her ne kadar tüketici için bir süre olumsuz gibi görünse de ürünleri kaliteli olduğundan tüketcileri için ciddi sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi İki dev in arasındaki "6" algısını (Iphone 6 & Galaxy S6) yakaladı ve bir sonraki hamlesi bence ölümcül olacak, zaten Z5 ile bunun sinyalini verdi.
Iphone alıp şarj kablosuyla bütünleşerek yaşayacağıma (kardeşimde var), samsung alıp
2 ay sonra kasım kasım kasılan bir sistemle mücadeleye gireceğime (bende S4 var ne çektim be 2 sene), LG alıp 2 ay sonra değeri sıfırlanacak bir telefona sahip olacağıma (o da öbür kardeşimde, aldı ama satamıyor kıyamıyor o paraya vermeye) açıkçası bu sefer Sony düşünüyorum.
Z3 çok cazip duruyor ki arkadaşımda Z2 var yağ gibi akıyor telefon ve günün sonunda şarjı %70 lerde dumur ediyor cidden, Z3 ü düşünemiyorum. Hele ki Z5..
Geçen web sitelerinden mail attım Z5 serisinin Türkiye satışları nezaman başlayacak diye, 4-5 gün sonra cevap geldi, özetle BİLMİYORUZ dediler. Üzüldüm.
Sony yetkililerine sesleniyorum Türkiye ve Türkler sizi sever, lütfen diğer ürünlerinizde Türkiye ye gösterdiğiniz ilgiyi mobil sektörde de gösterin ve Z5 serisini doğru fiyat politikalarıyla doğru zamanlarda bize ulaştırın. Ufak tefek eksiklerine rağmen beklenen ilgiyi veya daha fazlasını göreceğini düşünüyorum.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zipmaker 3 yıl
önce tanıttığı modeli satabilmeyi öğrensin. resmi bir açıklama bile yapamıyor. apple'dan hiç hazetmem ama 1 haftalık erteleme istisnası dışında, net olan şeyler iyidir. note 5 tanıtıldı, tr'de 1 hafta içinde satıldı. z5 kasımda çıkacakmış da z5p aralık'ı bulurmuş da. tüketici bekler mi her marka satışa çıkarmışken? böyle ticari zeka olamaz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Sony adamdir cikmasin tabi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arranger. 3 yıl
Rekabet iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3166 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, xperia ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Mobilite "iPhone 6S fiyatları, HTC A9, Microsoft batar mı çıkar mı? ve fazlası" 3 yıl OnePlus Two video inceleme 3 yıl 2si1 "Sohbeti güzel SS'li" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim