Sony bir kez daha yineledi: Mobil sektörden çıkmıyoruz!

Sony'nin mobil sektörden çıkacağı iddiası uzun bir süredir konuşuluyordu. Şirket bu alanda uzun bir süre zarar açıklasa da son dönemlerde işler daha iyiye gidiyor gibi görünüyor. Yöneticiler de sektörden çıkma konusundaki sorulara daha net yanıtlar verebiliyor.



Son olarak Sony Tayvan yöneticisi Jonathan Lin'e röportaj sırasında Sony'nin mobil sektördeki geleceği soruldu. Lin ise Sony'nin akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşünmediğini, aksine bu sektörde yatırımlar yaparak odağını arttırdığını dile getirdi. Hatırlanacağı üzere şirket kısa bir süre önce Tayland'da fabrika açarak üretim konusunda da önemli bir adım atmıştı.



Sizler Sony'nin mobil sektördeki gidişatını nasıl buluyorsunuz? Şirketin son ürünleri Xperia Z5 ailesi sizce bekleneni verebilecek mi?

http://www.gsmarena.com/sony_officially_denies_selling_its_mobile_segment_yet_again-news-14648.php