Sony'de yüzler gülüyor: PS4 satışları 100 milyonu aştı

Tarihin en başarılı konsollarından oldu

Japon teknoloji devi Sony,satışlarının resmen 100 milyon adeti geride bıraktığını açıkladı. 30 Haziran 2019'da sona eren mali çeyrekle ilgili bugün bazı açıklamalar yapan şirket,toplam 3,2 milyon adetlik PS4 dağıtımı gerçekleştirdiklerini ve böylece 100 milyon satış barajının resmen aşıldığını duyurdu.Sony'nin 2013 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 4, satış rakamlarıyla beklentilerin de üzerine çıkarak inanılmaz bir başarı elde etti. Yapılan açıklamalara göre PS4, 100 milyonluk satış barajınaolmayı başardı. PlayStation 4'ün hemhem de'den daha hızlı sattığı belirtiliyor.PlayStation 4 şu anda tarihin en çok satan altıncı konsolu konumunda bulunuyor. PS4'ün önünde(101m),(102m),(118m),(154m) ve(155m) var. PS4 çok yakında Wii ve orijinal PlayStation'ı da geride bırakacak.PlayStation 4 satışlarının geride bıraktığımız yıllarda oldukça istikrarlı bir çizgi izlediğini görüyoruz. Konsol2016 yılında geçirmiş ve toplamda 20 milyon adet satmıştı. 2017 ve 2018'de ise sırasıyla 19 ve 18 milyon adetlik satış gerçekleşti.Sony'nin 2019'dan beklentileri ise biraz daha düşük.vehaberlerinin çoğalmasıyla birlikte PlayStation 4'ün satışlarında az da olsa düşüş gözlemleniyor. Bu yılın sonuna kadar toplamda 15 milyon adetlik satışın gerçekleşmesi bekleniyor.