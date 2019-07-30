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Sony'de yüzler gülüyor: PS4 satışları 100 milyonu aştı

Sony'nin başarılı oyun konsolu PlayStation 4, dünya genelinde 100 milyon adetlik satış barajını geride bıraktı. PS4 ayrıca 100 milyonluk satış rakamına en hızlı ulaşan konsol oldu.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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Oyun Konsolları
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 4 satışlarının resmen 100 milyon adeti geride bıraktığını açıkladı. 30 Haziran 2019'da sona eren mali çeyrekle ilgili bugün bazı açıklamalar yapan şirket, son çeyrekte toplam 3,2 milyon adetlik PS4 dağıtımı gerçekleştirdiklerini ve böylece 100 milyon satış barajının resmen aşıldığını duyurdu.

Tarihin en başarılı konsollarından oldu


Sony'nin 2013 yılında piyasaya sürdüğü PlayStation 4, satış rakamlarıyla beklentilerin de üzerine çıkarak inanılmaz bir başarı elde etti. Yapılan açıklamalara göre PS4, 100 milyonluk satış barajına en kısa sürede ulaşan konsol olmayı başardı. PlayStation 4'ün hem PlayStation 2 hem de Nintendo Wii'den daha hızlı sattığı belirtiliyor.



PlayStation 4 şu anda tarihin en çok satan altıncı konsolu konumunda bulunuyor. PS4'ün önünde Nintendo Wii (101m), PlayStation (102m), Game Boy (118m), Nintendo DS (154m) ve PlayStation 2 (155m) var. PS4 çok yakında Wii ve orijinal PlayStation'ı da geride bırakacak.

PlayStation 4 satışlarının geride bıraktığımız yıllarda oldukça istikrarlı bir çizgi izlediğini görüyoruz. Konsol en verimli dönemini 2016 yılında geçirmiş ve toplamda 20 milyon adet satmıştı. 2017 ve 2018'de ise sırasıyla 19 ve 18 milyon adetlik satış gerçekleşti.

Sony'nin 2019'dan beklentileri ise biraz daha düşük. Xbox Project Scarlett ve PlayStation 5 haberlerinin çoğalmasıyla birlikte PlayStation 4'ün satışlarında az da olsa düşüş gözlemleniyor. Bu yılın sonuna kadar toplamda 15 milyon adetlik satışın gerçekleşmesi bekleniyor. 

https://www.theverge.com/2019/7/30/20746712/sony-playstation-4-sales-100-million-milestone Yorum Yaz
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darkaura 1 sa.
ps4 un bu basarisinda en buyuk emegi gecen tartismasiz microsoft'tur. xbox one'da o kadar sacmaladilar ki, kendi pazarlarinin yarisini sony'e oylece ikram ettiler.
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kaya0 2 sa.
"ps5 çıksa da ps4 ucuzlasa biz de alsak" diye hayal kuruyoruz biz de
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oly1786 2 sa.
şimdi ps4, xbox'a olduğu kadar PS5 e de zarar veriyor. Bir yandan çatır çatır satıyor Sony PS5 i ağırdan almak zorunda kalıyor ya da işine geliyor. (Microsoft yeni cihazı duyurdu sayılır çünkü xbox satışları durdu) Ayrıca 100.000 cihazı kimse göz ardı edemez ve uzun yıllar tüm oyunlar bu platforma da çıkacak. O zaman bu kıtlıkta neden 4000 lira verilip PS5 alınsın?
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Cassation 28 dk. oly1786
Katılmıyorum çünkü elin Maykıl’ı 4000 lira vermiyor.
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