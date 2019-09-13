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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den PS Plus üyelerine özel 'Platin Weekend' indirimleri

PlayStation Store'da PS Plus üyelerine özel Platin Weekend indirimleri başladı. The Witcher 3, GTA V, The Last Guardian gibi oyunlarda önemli indirimler var.
3 sa.
1,3b
26
4
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony Avrupa, PlayStation Plus üyelerine özel Platin Weekend indirimlerini başlattı. Yakın dönemlerde çıkan popüler yapımlarda dahil olmak üzere birçok farklı yüksek kalite oyunda önemli indirimler dikkat çekiyor.

Bu yılın en çok satan PS4 özel oyunlarından olan Days Gone şu anda 429 TL yerine 257 TL'ye alınabiliyor. Metro Exodus ise tam %50 indirimle 299 TL'den 149,50 TL'ye inmiş. Ayrıca Red Dead Redemption 2, World War Z, Mortal Kombat 11, The Witcher 3 gibi oyunlarda da önemli indirimlerin yapıldığını görüyoruz.

Platin Weekend başlıklı kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda bazı oyunları listeledik.

Days Gone - 257,40 TL
God of War Dijital Deluxe Sürüm - 174,30 TL
Grand Theft Auto V Premium Online Edition - 79,60 TL
Red Dead Redemption 2 - 234,50 TL
World War Z - 107,40 TL
Metro Exodus - 149,50 TL
RAGE 2 - 234,50 TL
The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition - 65,70 TL
A Plague Tale: Innocence - 131,40 TL
The Forest - 49,40 TL
Age of Wonder: Planetfall - 164,25 TL
Gran Turismo Sport - 71,60 TL
The Last Guardian - 63,60 TL
Shadow of the Colossus - 71,60 TL 


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zaomss 2 sa. en beğenilen
ulan ben mi yanlış okuyorum. witcher goty 59tl idi. gow 134ü gördü sanırım. gta v 49u gördü. ne indirimi bu?
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Seyrim 54 dk.
Bindirim bindirim..
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kruezberq 55 dk.
Hala daha pahalı
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IceRulez 1 sa.
Dolar indirimi bro
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zaomss 2 sa. en beğenilen
ulan ben mi yanlış okuyorum. witcher goty 59tl idi. gow 134ü gördü sanırım. gta v 49u gördü. ne indirimi bu?
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