Sony'den PS Plus üyelerine özel 'Platin Weekend' indirimleri

Sony Avrupa, PlayStation Plus üyelerine özel Platin Weekend indirimlerini başlattı. Yakın dönemlerde çıkan popüler yapımlarda dahil olmak üzere birçok farklı yüksek kalite oyunda önemli indirimler dikkat çekiyor.
Bu yılın en çok satan PS4 özel oyunlarından olan Days Gone şu anda 429 TL yerine 257 TL'ye alınabiliyor. Metro Exodus ise tam %50 indirimle 299 TL'den 149,50 TL'ye inmiş. Ayrıca Red Dead Redemption 2, World War Z, Mortal Kombat 11, The Witcher 3 gibi oyunlarda da önemli indirimlerin yapıldığını görüyoruz.
Platin Weekend başlıklı kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda bazı oyunları listeledik.
Days Gone - 257,40 TL
God of War Dijital Deluxe Sürüm - 174,30 TL
Grand Theft Auto V Premium Online Edition - 79,60 TL
Red Dead Redemption 2 - 234,50 TL
World War Z - 107,40 TL
Metro Exodus - 149,50 TL
RAGE 2 - 234,50 TL
The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition - 65,70 TL
A Plague Tale: Innocence - 131,40 TL
The Forest - 49,40 TL
Age of Wonder: Planetfall - 164,25 TL
Gran Turismo Sport - 71,60 TL
The Last Guardian - 63,60 TL
Shadow of the Colossus - 71,60 TL
Bu yılın en çok satan PS4 özel oyunlarından olan Days Gone şu anda 429 TL yerine 257 TL'ye alınabiliyor. Metro Exodus ise tam %50 indirimle 299 TL'den 149,50 TL'ye inmiş. Ayrıca Red Dead Redemption 2, World War Z, Mortal Kombat 11, The Witcher 3 gibi oyunlarda da önemli indirimlerin yapıldığını görüyoruz.
Platin Weekend başlıklı kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda bazı oyunları listeledik.
Days Gone - 257,40 TL
God of War Dijital Deluxe Sürüm - 174,30 TL
Grand Theft Auto V Premium Online Edition - 79,60 TL
Red Dead Redemption 2 - 234,50 TL
World War Z - 107,40 TL
Metro Exodus - 149,50 TL
RAGE 2 - 234,50 TL
The Witcher 3: Wild Hunt - GOTY Edition - 65,70 TL
A Plague Tale: Innocence - 131,40 TL
The Forest - 49,40 TL
Age of Wonder: Planetfall - 164,25 TL
Gran Turismo Sport - 71,60 TL
The Last Guardian - 63,60 TL
Shadow of the Colossus - 71,60 TL
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