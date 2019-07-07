Sony'den rulo ekranlı katlanabilir telefon geliyor

Sony'nin üzerinde çalıştığı katlanabilir telefonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Geliştirilen mevcut prototipin, 3.220 mAh pil, LG ekran, 10x zoom özellikli kamera ve Snapdragon SM7250 işlemciye sahip olduğu bildiriliyor. Ancak 10x optik mi yoksa hibrit zoom mu olduğu henüz belli değil.

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Katlanabilir telefonun satışa sunulacak perakende versiyonunda Snapdragon 855 yonga seti ve Qualcomm X50 modem yer alabileceği söyleniyor. Böylelikle 5G bağlantısını destekleyecek. Ayrıca "Nautilus Tasarım" ile gelecek olması rulo şeklinde yuvarlanabilir ekran taşıyacağını gösteriyor.

Çıkış tarihi de sızdırıldı

Haberi internete sızdıran Max J (@Samsung_News_) adlı Twitter kullanıcısı Sony'nin telefonu Aralık ayında veya 2020 başlarında çıkarabileceğini belirtti. Şirket şu an için sadece prototip aşamasında. Bu da cihaz piyasaya sürülmeden önce özelliklerinde değişiklikler olabileceği anlamına geliyor.

https://www.phonearena.com/news/Sony-tipped-to-enter-the-foldable-wars_id117317