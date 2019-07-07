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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den rulo ekranlı katlanabilir telefon geliyor

Samsung ve Huawei'nin katlanabilir telefonlarına yeni bir rakip yolda. Japon teknoloji devi Sony'nin rulo şeklinde yuvarlanabilir ekrana sahip bir telefon geliştirdiği ortaya çıktı.
13 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony'nin üzerinde çalıştığı katlanabilir telefonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Geliştirilen mevcut prototipin, 3.220 mAh pil, LG ekran, 10x zoom özellikli kamera ve Snapdragon SM7250 işlemciye sahip olduğu bildiriliyor. Ancak 10x optik mi yoksa hibrit zoom mu olduğu henüz belli değil.
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Katlanabilir telefonun satışa sunulacak perakende versiyonunda Snapdragon 855 yonga seti ve Qualcomm X50 modem yer alabileceği söyleniyor. Böylelikle 5G bağlantısını destekleyecek. Ayrıca "Nautilus Tasarım" ile gelecek olması rulo şeklinde yuvarlanabilir ekran taşıyacağını gösteriyor.

Çıkış tarihi de sızdırıldı

Haberi internete sızdıran Max J (@Samsung_News_) adlı Twitter kullanıcısı Sony'nin telefonu Aralık ayında veya 2020 başlarında çıkarabileceğini belirtti. Şirket şu an için sadece prototip aşamasında. Bu da cihaz piyasaya sürülmeden önce özelliklerinde değişiklikler olabileceği anlamına geliyor.

https://www.phonearena.com/news/Sony-tipped-to-enter-the-foldable-wars_id117317 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fuckulteli 4 dk.
Telefonda kullanımı gelip geçici olacak bence.. (en azından bu tarz tasarımlar ile sadece deneysel..)
Telefona ele her alındığında ekran okunmalı.
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Henkan 5 sa. yeni yorumcu
Japonların üretimde mükemmeliyetçi yaklaşımı çirkin de olsa çalışan bir ürün koyacağının garantisini veriyor.
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torenbolen 5 sa.
İçine tütün koyar, üfürürüz.
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Escapetolife 12 sa.
Çok güzel, rulo yapıp cebimize sokarız.
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IMPEDIMENTA 6 sa. Escapetolife
Ben başka bir şey deneyeceğim hocam
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crazywinner3 13 sa.
Dokunmatik olayı nasıl olacak
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