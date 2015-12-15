Sony gelecek yıl Snapdragon 820 çipsetli iki model duyurmayı planlıyor

Kısa bir süre önce Sony'nin Z6 ailesinde Xperia Z6 Mini, Xperia Z6 Compact, Xperia Z6, Xperia Z6 Plus ve Xperia Z6 Ultra şeklinde bir çok modele yer vereceği, bu modeller ile 4 inçten 6.4 inçe kadar geniş bir ekran boyutu yelpazesi sunacağı konuşulmuştu. Ortaya çıkan yeni bir görüntü ise üreticinin önümüzdeki üreticinin iki adet amiral gemisi modeli çıkaracağını gösteriyor.
Güvenilir bir kaynak olarak bilinen cnBeta'nın sızıntısına göre Snapdragon 820 ile çıkacak iki modelden ilki 2016 Haziran'da duyurulacak. İkinci model ise yıl sonuna doğru Ekim aylarında kendisini gösterecek. Yaklaşık 2 ay önce Xperia Z5 ailesini duyurarak amiral gemisi modellerini güncelleyen Sony bu döngüyü kısa tuttuğu için sık sık eleştiriliyor, ancak sızıntılara bakılırsa Japon üretici 2016 yılı içerisinde de iki önemli tepe model ile bu geleneğini sürdürecek.
Aynı kaynakta yer alan diğer bilgiler ise bu modellerin metal kasayla birlikte geleceğini öngörüyor. Bunun yanı sıra Sony Xperia Z5 Premium'da yer verdiği 4K ekran çözünürlüğünden de vazgeçerek daha düşük çözünürlükleri tercih edecek. Metal gövdeyle birlikte akıllı telefonların yeni bir tasarım anlayışına sahip olacağı da konuşulanlar arasında.
Önümüzdeki günlerde düzenlenecek CES 2016'da da yer alacak Sony'nin bu fuar çerçevesinde önemli bi duyuru yapması beklenmiyor.
http://www.phonearena.com/news/Rumor-says-Sony-will-unveil-two-SD820-equipped-flagships-next-year-none-of-them-at-CES-2016_id76630 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yeni telefonun çıkmasına daha altı ay varken neyini düşünsünler? Hem yenisi çıkınca ne olacak ki, önceki model özelliğinden bir şey mi kaybedecek? Zaten Sony en stabil ve sağlam telefonları üretiyor. Uzun süre güncelleme veriyor. Alan kişi uzun süreli kullanım için tercih ediyor.
Asıl 3+ Bin Tl İphone'ye verenler düşünsün, adamlar her yeni modelin tanıtımını sanki telefonu yeniden keşfediyorlarmış gibi yapıp önceki modelleri hemen eskitiyorlar.
Ayrıca Samsung'un bir senede çıkarttığı üst model telefon sayısı belliyken Sony'e laf söylemek de komik oluyor. Üstelik sonraki modelin devam modeli olacağı da belirsiz, Z5 Premium'un ya da Compact'ın devam modeli de olabilir.
Bu konuda tek eleştireceğim nokta aynı modeli Japonya ve geri kalan ülkelerde farklı isimlendirerek bir karışıklığa yol açmaları.
Z6 2k Ekran ve 4 gb Ram ile gelirse bir tane de ben alırım. Çevreme de aldırtırım. Adamlar her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor çünkü.
Bazısı gibi her modelde daha geriye gitmiyor ya da saçma sapan özellikler için 3+ Bin Tl istemiyor.
Baştan söyleseydin Samsung fanı olduğunu da bu kadar yazmasaydım.
gsmarena.com/...