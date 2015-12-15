Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony gelecek yıl Snapdragon 820 çipsetli iki model duyurmayı planlıyor

Amiral gemisi modellerini sık sık güncellediği için eleştirilen Sony'nin 2016 planları sızdırıldı. Sızıntıya göre Japon üretici önümüzdeki sene Snapdragon 820 çipsetli iki model duyuracak.
3 yıl
3,6b
1
37
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony gelecek yıl Snapdragon 820 çipsetli iki model duyurmayı planlıyor
 
Kısa bir süre önce Sony'nin Z6 ailesinde Xperia Z6 Mini,  Xperia Z6 Compact,  Xperia Z6,  Xperia Z6 Plus ve  Xperia Z6 Ultra şeklinde bir çok modele yer vereceği, bu modeller ile 4 inçten 6.4 inçe kadar geniş bir ekran boyutu yelpazesi sunacağı konuşulmuştu. Ortaya çıkan yeni bir görüntü ise üreticinin önümüzdeki üreticinin iki adet amiral gemisi modeli çıkaracağını gösteriyor.
Güvenilir bir kaynak olarak bilinen cnBeta'nın sızıntısına göre  Snapdragon 820 ile çıkacak iki modelden ilki 2016 Haziran'da duyurulacak. İkinci model ise yıl sonuna doğru Ekim aylarında kendisini gösterecek. Yaklaşık 2 ay önce Xperia Z5 ailesini duyurarak amiral gemisi modellerini güncelleyen Sony bu döngüyü kısa tuttuğu için sık sık eleştiriliyor, ancak sızıntılara bakılırsa Japon üretici 2016 yılı içerisinde de iki önemli tepe model ile bu geleneğini sürdürecek.
Aynı kaynakta yer alan diğer bilgiler ise bu modellerin metal kasayla birlikte geleceğini öngörüyor. Bunun yanı sıra Sony Xperia Z5 Premium'da yer verdiği 4K ekran çözünürlüğünden de vazgeçerek daha düşük çözünürlükleri tercih edecek. Metal gövdeyle birlikte akıllı telefonların yeni bir tasarım anlayışına sahip olacağı da konuşulanlar arasında.

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek CES 2016'da da yer alacak Sony'nin bu fuar çerçevesinde önemli bi duyuru yapması beklenmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Rumor-says-Sony-will-unveil-two-SD820-equipped-flagships-next-year-none-of-them-at-CES-2016_id76630 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
N. Chomsky 3 yıl en beğenilen mu5tafa
mu5tafa
S810 lu z5lere 2000 küsür verenler düşünsün..



Yeni telefonun çıkmasına daha altı ay varken neyini düşünsünler? Hem yenisi çıkınca ne olacak ki, önceki model özelliğinden bir şey mi kaybedecek? Zaten Sony en stabil ve sağlam telefonları üretiyor. Uzun süre güncelleme veriyor. Alan kişi uzun süreli kullanım için tercih ediyor.
Asıl 3+ Bin Tl İphone'ye verenler düşünsün, adamlar her yeni modelin tanıtımını sanki telefonu yeniden keşfediyorlarmış gibi yapıp önceki modelleri hemen eskitiyorlar.

Ayrıca Samsung'un bir senede çıkarttığı üst model telefon sayısı belliyken Sony'e laf söylemek de komik oluyor. Üstelik sonraki modelin devam modeli olacağı da belirsiz, Z5 Premium'un ya da Compact'ın devam modeli de olabilir.

Bu konuda tek eleştireceğim nokta aynı modeli Japonya ve geri kalan ülkelerde farklı isimlendirerek bir karışıklığa yol açmaları.
mu5tafaS810 lu z5lere 2000 küsür verenler düşünsün..Yeni telefonun çıkmasına daha altı ay varken neyini dü...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 3 yıl

Z6 2k Ekran ve 4 gb Ram ile gelirse bir tane de ben alırım. Çevreme de aldırtırım. Adamlar her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor çünkü.
Bazısı gibi her modelde daha geriye gitmiyor ya da saçma sapan özellikler için 3+ Bin Tl istemiyor.
Z6 2k Ekran ve 4 gb Ram ile gelirse bir tane de ben alırım. Çevreme de aldırtırım. Adamlar her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyor çünkü.Bazısı gibi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 3 yıl mu5tafa
mu5tafa
S. Hawking

O zaman Z6'dan sonra 7'yi bekle sen. Sonuçta daha da iyisi çıkacak.

Kamera yazılımını bile beceremeyen Sony ile uğraşana kadar samsung s7 alırım. İlk s820 li cihazları onlar çıkartacak sonuçta..

Baştan söyleseydin Samsung fanı olduğunu da bu kadar yazmasaydım.

gsmarena.com/...
mu5tafaS. HawkingO zaman Z6'dan sonra 7'yi bekle sen. Sonuçta daha da iyisi çıkacak.Kamera yazılı...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ne diyorum 3 yıl
Burda sony'e laf eden zamzung fanları bekleyin ve sony'nin daha iyisi yapmasını çünkü hep öyle yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Ultra (6.4" Ekran), seriyi tamamlayan tek model olur! Diğerleri zaten şuanda var. Z5 Ultra olarak çıkış yapabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
riggsmartin 3 yıl
Sony Xperia Pismanliktir!....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asau 3 yıl
Kamera çekim kalitesi sözde değil özde iyi olacak mı bari
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
2015'te amiral gemilerini hatırlayalım mı?bakalım kim çok model çıkarmış...

samsung: s6, s6edge, note5, s6edge+,s6act
sony: z3+, z5, z5c, z5p
lg: g4, v10
htc: m9, m9+, m9+sc

sony'de fazlalık olarak sadece z3+ var.o japonya'ya özel kalmalıydı.öteki z5'ler de zaten aynı amiral gemisine 3 farklı boy olarak çıktı.samsung s6'ya 2 farklı boy (spen'li ve spen'siz) için 5 model çıkardı.htc m9'a 2 farklı boy için 3 model çıkardı.lg ise direk modeli güncelledi.

6-7 ay beklenir s820 alınır diyenlere sesleniyorum.siz 19 ay bekleyin s830 alın.teknoloji bu.her sene telefon ve çipsetlerin iyisi çıkacak.eskisi eksik kalacak.bir telefon 2-3 ay beklenirse beklenir ama daha fazla beklenmez.sony kamerası eleştiriliyordu yenilendi.z6'da da aynı kamera olur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
s 820 de sıkıntı olmazsa sadece sony değil, çoğu üretici yükselişe geçeçek....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 3 yıl
z5 nedir zaten eyyy sony one minute diyorum sana 810 u ısıtıp ısıtıp tüketicilere sunduğun için..bir de Premium diye azcık daha büyüğünü yapmış o da 810 ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Qonrul 3 yıl
biraz dinlenin yahu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 3 yıl
Kolay satılsın diye beyaz volkswagen alan adamlar sık model çıkmasına kızıyor. Fiyatı düşmesin diyorsan iphone alacaksın. Açıkçası ben çok memnunum. z1 gibi bir telefonu 5-6 ay önce 1000 liraya sattılar adamlar. Yakında z2 de 1200-1300 civarına düşer.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 3 yıl
Anlamadığım herkes sony seviyor kullanıyor ama telefoncular neden piyasası yok abi diyip 2 elini almıyorlar 5 ay önce m4 aldım acil para lazım oldu satmak için 10 tane telefoncu gezdim yarısı fiyat bile vermedi abi sony satılmıyor dediler diger yarısıda 21 günlük telefona yarı fiyatını verdiler bizde 1099 za aldık 500 ze vermek zorunda kaldık sony marka alıçaksan kullanmak için alıçaksın yoksa 5 para etmiyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 3 yıl
820 geldiği için SONY nin 6 ay sonra yeni seriyi çıkaracağı belliydi. Elinde kalan son fiyasko 810 ları da z5 serisi ile itelediler. Z6 serisinde tasarımında değişeceğini düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
riggsmartin
Allah askina Sony bes ayda bir amiral gemisi cikararak onceki modelleri alanlari essek yerine koyma..bi zahmet...

Sony hiçbir zaman önceki modeli alanı üzmedi. Hatta bazı insanlar, 6 ay önce çıkarttığı model ile 6 ay sonra çıkarttığı amiral gemisi model ile aralarında fazla fark yok diye kızdılar bile. Bu sebeple de gittigidiyor gibi sitelerde bile bir önceki modelin fiyatları küt diye düşmedi, aralarında biraz fark oldu hep.
Ama 6 ay önceki çıkarttığı modele de aynı yeni modele verdiği gibi güncellemeleri veriyor, böylece önceki modeli alan kişilerin hoşnut kalmasını sağlyordu.
İstersen bak, aralarında ufak tefek farklar var: gsmarena.com/...
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
riggsmartin 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

riggsmartin
Allah askina Sony bes ayda bir amiral gemisi cikararak onceki modelleri alanlari essek yerine koyma..bi zahmet...


Sony hiçbir zaman önceki modeli alanı üzmedi. Hatta bazı insanlar, 6 ay önce çıkarttığı model ile 6 ay sonra çıkarttığı amiral gemisi model ile aralarında fazla fark yok diye kızdılar bile. Bu sebeple de gittigidiyor gibi sitelerde bile bir önceki modelin fiyatları küt diye düşmedi, aralarında biraz fark oldu hep.

Ama 6 ay önceki çıkarttığı modele de aynı yeni modele verdiği gibi güncellemeleri veriyor, böylece önceki modeli alan kişilerin hoşnut kalmasını sağlyordu.
İstersen bak, aralarında ufak tefek farklar var:
gsmarena.com/...

Binlerce Sony kullanicisi hicbir sorun yasamadan telefonlarini gule oynaya kullaniyor diyorsun peki...Devam etsin Sony dort bes ayda bir amiral gemisi cikarmaya...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3599 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xperia z6, sony amiral gemileri ve
6 etiket daha sony 2016 akıllı telefonları Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı sony snapdragon 820
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Uygulama Haber : Bilgisayarınızda Android Oyunları Oynayın! 3 yıl Samsung'un Android 6.0 güncelleme haritası ortaya çıktı 3 yıl NASA astronotları antrenmanlarını Playstation VR ile yapıyor 3 yıl Bitcoin son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı 3 yıl Kraliçe Elizabeth her yıl İzmir İle mektuplaşıyor 3 yıl Baidu, otonom otobüs planlıyor 3 yıl HTC tasarımı güçlendirmeye devam ediyor: One X9 3 yıl Instagram’da popüler olmak için tüyolar 3 yıl Philips Hue, üçüncü parti aydınlatma seçeneklerine destek vermeyi kesti 3 yıl Facebook, "fotoğraf senkronizasyonu" özelliğinde değişikliğe gidiyor 3 yıl Facebook, Star Wars heyecanını profil fotoğraflarına taşıyor 3 yıl Snapdragon 820'yi test ettik: İşte tüm detaylar ve sonuçlar! 3 yıl ABD'de drone'lar kayıt altına alınıyor 3 yıl Office 365 Planner'ın önizleme sürümü kullanıma sunuldu 3 yıl MacKeeper açığı 13 milyon kullanıcıyı riske atıyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 modelinde MicroSD ihtimali 3 yıl iOS için Google Maps güncellendi 3 yıl Seagate ve Newisys, endüstrinin en hızlı sunucu depolama tasarımını duyurdu 3 yıl F-35 Lightning II için yeni simülatörler 3 yıl Apple'dan Tayvan'da gizli laboratuvar 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony gelecek yıl Snapdragon 820 çipsetli iki model duyurmayı planlıyor Sonraki OnePlus davetiyesiz satış için ilk adımı attı 3 yıl Yeni Tinder robotu hislerinizi algılayarak eşinizi bulmanıza yardım ediyor 3 yıl Elon Musk yeni bir dünya savaşı çıkmadan Mars'a gitmek istiyor 3 yıl Lenovo'nun Android 6.0 güncelleme planı belli oldu 3 yıl Youtube, webcam üzerinden direk video aktarma desteğini kaldırıyor 3 yıl Tesla, yeni yazılım sürümünde otopilota kısıtlama getirebilir 3 yıl Partner bulma uygulaması Tinder organ bağışı için destek arayacak 3 yıl CES Asia 2016 yeni başlayan şirketlere kapılarını açıyor 3 yıl Volkswagen CES 2016'da yeni elektrikli otomobilini tanıtacak 3 yıl GDDR6 teknolojisi gelecek yıla hazırlanıyor 3 yıl Microsoft ile Programlama Dersleri #1 3 yıl Star Trek Beyond'un ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl Snapdragon 820 benchmark performansını artırıyor 3 yıl Dropbox Mailbox ve Carousel uygulamaları kapanıyor 3 yıl Çarpan kilidi kapalı Skylake işlemciler hız aşırtılabilecek 3 yıl PC pazarı gelecek yıldan umutlu 3 yıl Taşınabilir rüzgar türbini 3 yıl Facebook'a gerçek zamanlı yorum bildirimleri geliyor 3 yıl Yeni drone modeliyle güvenlik görevlilerine ihtiyaç azalıyor 3 yıl Taylor Swift'in dünya turnesi belgeseli Apple Music'te yayınlanacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim