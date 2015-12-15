Sony gelecek yıl Snapdragon 820 çipsetli iki model duyurmayı planlıyor

Kısa bir süre önce Sony'nin Z6 ailesinde Xperia Z6 Mini, Xperia Z6 Compact, Xperia Z6, Xperia Z6 Plus ve Xperia Z6 Ultra şeklinde bir çok modele yer vereceği, bu modeller ile 4 inçten 6.4 inçe kadar geniş bir ekran boyutu yelpazesi sunacağı konuşulmuştu. Ortaya çıkan yeni bir görüntü ise üreticinin önümüzdeki üreticinin iki adet amiral gemisi modeli çıkaracağını gösteriyor.

Güvenilir bir kaynak olarak bilinen cnBeta'nın sızıntısına göre Snapdragon 820 ile çıkacak iki modelden ilki 2016 Haziran'da duyurulacak. İkinci model ise yıl sonuna doğru Ekim aylarında kendisini gösterecek. Yaklaşık 2 ay önce Xperia Z5 ailesini duyurarak amiral gemisi modellerini güncelleyen Sony bu döngüyü kısa tuttuğu için sık sık eleştiriliyor, ancak sızıntılara bakılırsa Japon üretici 2016 yılı içerisinde de iki önemli tepe model ile bu geleneğini sürdürecek.





Önümüzdeki günlerde düzenlenecek CES 2016'da da yer alacak Sony'nin bu fuar çerçevesinde önemli bi duyuru yapması beklenmiyor. Aynı kaynakta yer alan diğer bilgiler ise bu modellerin metal kasayla birlikte geleceğini öngörüyor. Bunun yanı sıra Sony Xperia Z5 Premium'da yer verdiği 4K ekran çözünürlüğünden de vazgeçerek daha düşük çözünürlükleri tercih edecek. Metal gövdeyle birlikte akıllı telefonların yeni bir tasarım anlayışına sahip olacağı da konuşulanlar arasında.

http://www.phonearena.com/news/Rumor-says-Sony-will-unveil-two-SD820-equipped-flagships-next-year-none-of-them-at-CES-2016_id76630