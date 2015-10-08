Sony, hareket takip ve 3D sensör üreticisi SoftKinetic'i satın aldı

Sony, üç boyutlu ortam algılama teknolojileri, Kinect benzeri derinlik kameraları ve CMOS derinlik çipleri konusunda önemli çalışmaları bulunan Belçika merkezli SoftKinetic firmasını satın aldığını duyurdu.

Sony'nin SoftKinetic için ödediği miktar şimdilik açıklanmadı. Firmanın ToF yani sensör ile ışık kaynağı arasında mesafeyi ölçebilen görüntü sensör teknolojisini mevcut teknolojilerine entegre etmeye odaklanacağını belirten Sony, ayrıca standart gözlükleri akıllı hale getiren SmartEyeglass Attach ya da direkt olarak akıllı gözlük brimi SmartEyeglass odaklı çalışmalar yapması da beklentiler arasında yer alıyor. Diğer taraftan Sony, 2016 yılında satışa çıkacak sanal gerçeklik gözlüğü Playstation VR'a arttırılmış gerçeklik desteği getirmeyi de düşünüyor olabilir.

Oyun ve diğer konular yanında SoftKinetic teknolojilerinin Sony tarafından dijital pazarlama, akıllı televizyonları el hareketleriyle yönetme ve sanal alışveriş gibi noktalarda da kullanılabileceği belirtiliyor.

http://techcrunch.com/2015/10/08/sony-buys-gesture-tracker-and-3d-sensor-maker-softkinetic/?ncid=rss