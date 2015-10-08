Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, hareket takip ve 3D sensör üreticisi SoftKinetic'i satın aldı

3 yıl
1,9b
1
11
Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, hareket takip ve 3D sensör üreticisi SoftKinetic'i satın aldı
 
Sony, üç boyutlu ortam algılama teknolojileri, Kinect benzeri derinlik kameraları ve CMOS derinlik çipleri konusunda önemli çalışmaları bulunan Belçika merkezli SoftKinetic firmasını satın aldığını duyurdu.
Sony'nin SoftKinetic için ödediği miktar şimdilik açıklanmadı. Firmanın ToF yani sensör ile ışık kaynağı arasında mesafeyi ölçebilen görüntü sensör teknolojisini mevcut teknolojilerine entegre etmeye odaklanacağını belirten Sony, ayrıca standart gözlükleri akıllı hale getiren SmartEyeglass Attach ya da direkt olarak akıllı gözlük brimi SmartEyeglass odaklı çalışmalar yapması da beklentiler arasında yer alıyor. Diğer taraftan Sony, 2016 yılında satışa çıkacak sanal gerçeklik gözlüğü Playstation VR'a arttırılmış gerçeklik desteği getirmeyi de düşünüyor olabilir.
Oyun ve diğer konular yanında SoftKinetic teknolojilerinin Sony tarafından dijital pazarlama, akıllı televizyonları el hareketleriyle yönetme ve sanal alışveriş gibi noktalarda da kullanılabileceği belirtiliyor. 

http://techcrunch.com/2015/10/08/sony-buys-gesture-tracker-and-3d-sensor-maker-softkinetic/?ncid=rss Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TheRad67 3 yıl en beğenilen eminsayin
eminsayin

Hani batıyordu?

Sony'nin batacağını düşecek kadar ne yaşadın ?
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 3 yıl
Sony batıyor diye algılayanları harbi anlamıyorum ya :D komikler gerçekten
Sony mobil kısımda sıkıntı yaşadı sadece onun dışında dünya devi.
Mobil konuda da bence tek sıkıntısı pazarlama, pazarlama konusunda düzgün adımlar atamadılar abd pazarına gsm operatorleri ile anlaşarak girselerdi eğer en azından telefon pazarında zarar etmezlerdi... Yoksa kaliteli ürünler gerçekten ama bu telefon konusunda umarım pazarlama olayını düzeltirler de akıllı telefon pazarından çekilmezler...
Sony batıyor diye algılayanları harbi anlamıyorum ya :D komikler gerçektenSony mobil kısımda sıkıntı yaşadı sadece onun dışında dünya devi.Mobil konuda...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Marquis-de-Sade` 3 yıl
DH Misafiri
Lafınızı bölmek gibi olmasın ama şu anda mevcut bir Sony çalışanı olarak sizlere şu bilgiyi birinci ağızdan yani Sony Türkiye bölge yöneticilerinden aldığım bir duyumu söylemek istiyorum; Malesef Sony tarafından Türkiye 3. sınıf ülke olarak nitelendiriliyor. Bundan muzdariptir ki çıkan her ürün Türkiye piyasasına getirilmiyor yada geç geliyor. Reklam ve tanıtımların az oluşundan dolayı satışların az olduğunu belirttik ve aldığımız cevap bu yöndeydi. Taktiri size bırakıyorum. İyi Forumlar

Foruma adam gibi kaydol hesap aç kişisel bilgilerini ver ondan sonra yaz. Misafir hesabıyla konuşacaksan bende hiç girmim hesabıma misafir hesabından yazim çizim. Bende Barrack Obama'yım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Lafınızı bölmek gibi olmasın ama şu anda mevcut bir Sony çalışanı olarak sizlere şu bilgiyi birinci ağızdan yani Sony Türkiye bölge yöneticilerinden aldığım bir duyumu söylemek istiyorum; Malesef Sony tarafından Türkiye 3. sınıf ülke olarak nitelendiriliyor. Bundan muzdariptir ki çıkan her ürün Türkiye piyasasına getirilmiyor yada geç geliyor. Reklam ve tanıtımların az oluşundan dolayı satışların az olduğunu belirttik ve aldığımız cevap bu yöndeydi. Taktiri size bırakıyorum.
İyi Forumlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
There goes your life 3 yıl
TheRad67
eminsayin Hani batıyordu?
Sonynin batacağını düşecek kadar ne yaşadın ?

Son 3 yıldır zarar ediyorlardı bu bir gerçek ama şuanda bir çok düzenleme yaptılar giderleri azalttılar ve geçtiğimiz 3 aylık çeyrekte 800 milyon dolar net kar açıkladılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Belki ben kabağı yan keserek seviyorum.Ne olacak,öyle yenmez deyip alarm mı ötecek?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 3 yıl
oo züper haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 3 yıl
Sony batıyor diye algılayanları harbi anlamıyorum ya :D komikler gerçekten
Sony mobil kısımda sıkıntı yaşadı sadece onun dışında dünya devi.
Mobil konuda da bence tek sıkıntısı pazarlama, pazarlama konusunda düzgün adımlar atamadılar abd pazarına gsm operatorleri ile anlaşarak girselerdi eğer en azından telefon pazarında zarar etmezlerdi... Yoksa kaliteli ürünler gerçekten ama bu telefon konusunda umarım pazarlama olayını düzeltirler de akıllı telefon pazarından çekilmezler...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Sadece Playstation VR için kullanılacağını söylemek yanlış olur. Ama Playstation VR'da kesinlikle kullanılacaktır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-97084050D 3 yıl
Sony boşuna yatırım yapma batacaksın panpa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eminsayin 3 yıl
Hani batıyordu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheRad67 3 yıl eminsayin
eminsayin

Hani batıyordu?

Sony'nin batacağını düşecek kadar ne yaşadın ?
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1862 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, satın alma ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Dijital Perde : 9 Ekim'de vizyona girecek filmler 3 yıl Samsung ve Digiturk'ten 4K içerik anlaşması 3 yıl Meizu MX5 inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim