Sony Interactive Entertainment patronu görevi bırakıyor

PlayStation platformunun bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Sony Interactive Entertainment patronu Andrew House görevi bırakıyor. Yerine yardımcısı John Kodera geçecek.

Ayağa kaldırdı

Sony bünyesinde 27 yılını dolduran 52 yaşındaki Andrew House, kariyerine pazarlama ve iletişim bölümünde başlamıştı. İlk PlayStation konsolunun satışa sunulmasından sonra konsol ile haşır neşir olmaya başlayan House, kötü giden mali tablolar nedeniyle 2011 yılında Sony Interactive Entertainment yönetimini Kazou Hirai’den devralmıştı.

O dönemde PlayStation bölümü de şirket altında yer alıyordu. PlayStation Network platformunun hacklenmesi ve PS3 konsolunun 599$’lık fiyatının çok eleştirilmesi House’a miras kalanlar arasındaydı. Bu tarihten itibaren yoğun bir çalışma süreci başlatan House, 2013 sonlarında PlayStation 4 konsolunu çıkardı.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft Groove Music Pass kapanıyor"

Çalışmaların karşılığını veren PS4 konsolu Mart 2018 mali yıl sonuna kadar 78 milyon civarı satış hedefliyor ve neredeyse Xbox One konsolunun üç katına ulaştı. PlayStation bölümü de bu sayede firmaya büyük gelirler kazandırdı. Sonrasında ise PS VR ile sanal gerçeklik sektörüne de önemli bir hamle yapan House bir milyon civarında satış ile önemli bir başarı elde etti. Sonrasında ise PS4 Pro konsolunu gördük.

House yaptığı açıklamada PlayStation platformunun hayatının çok büyük bir parçası haline geldiğini ancak elde edilen rekor başarılardan sonra yeni maceralara yelken açmanın tam zamanı olduğunu düşündüğünü belirtti. House yıl sonuna kadar görevini sürdürecek. Kaynaklar House’un eğlence sektöründe yeni bir girişim kuracağını ifade ediyor.