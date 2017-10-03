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Sony Interactive Entertainment patronu görevi bırakıyor

PlayStation hayranları arasında ayrı bir yere sahip olan Sony Interactive Entertainment patronu Andrew House görevi bırakıyor. House kötü giden PS bölümünü ayağa kaldırmasını bilmişti.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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PlayStation platformunun bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Sony Interactive Entertainment patronu Andrew House görevi bırakıyor. Yerine yardımcısı John Kodera geçecek.

Ayağa kaldırdı

Sony bünyesinde 27 yılını dolduran 52 yaşındaki Andrew House, kariyerine pazarlama ve iletişim bölümünde başlamıştı. İlk PlayStation konsolunun satışa sunulmasından sonra konsol ile haşır neşir olmaya başlayan House, kötü giden mali tablolar nedeniyle 2011 yılında Sony Interactive Entertainment yönetimini Kazou Hirai’den devralmıştı.

O dönemde PlayStation bölümü de şirket altında yer alıyordu. PlayStation Network platformunun hacklenmesi ve PS3 konsolunun 599$’lık fiyatının çok eleştirilmesi House’a miras kalanlar arasındaydı. Bu tarihten itibaren yoğun bir çalışma süreci başlatan House, 2013 sonlarında PlayStation 4 konsolunu çıkardı.

Ayrıca Bkz. "Microsoft Groove Music Pass kapanıyor"

Çalışmaların karşılığını veren PS4 konsolu Mart 2018 mali yıl sonuna kadar 78 milyon civarı satış hedefliyor ve neredeyse Xbox One konsolunun üç katına ulaştı. PlayStation bölümü de bu sayede firmaya büyük gelirler kazandırdı. Sonrasında ise PS VR ile sanal gerçeklik sektörüne de önemli bir hamle yapan House bir milyon civarında satış ile önemli bir başarı elde etti. Sonrasında ise PS4 Pro konsolunu gördük.

House yaptığı açıklamada PlayStation platformunun hayatının çok büyük bir parçası haline geldiğini ancak elde edilen rekor başarılardan sonra yeni maceralara yelken açmanın tam zamanı olduğunu düşündüğünü belirtti. House yıl sonuna kadar görevini sürdürecek. Kaynaklar House’un eğlence sektöründe yeni bir girişim kuracağını ifade ediyor. 

 

https://www.theverge.com/2017/10/3/16407804/sony-game-chief-andrew-house-steps-down-playstation Yorum Yaz
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nct96 1 yıl
ben konum değiştirdi diye biliyorum
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asabopp 1 yıl
27 yıl uzun bir zaman,portable konusundaki görüşlerinin yanlış olduğunu nintendo kanıtladı,bakalım neler değişecek
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St Batuhan 1 yıl
"78 milyon adet sattı" şu kısma dair kontrol için kaynağa gittim ve finansal yıl olarak belirtildiğini ve hedef olduğunu gördüm yani konsol 78 milyon satmadı henüz. Tabii orada touch kısmı da ulaşacağını nitelendirmekte. Son açıklanan değerler ise 60 milyon civarıydı sanırım nisanda.
Asıl meseleye gelirsek, tedirgin edici bir gelişme zira bu toptan tutumların değişimiyle de sonuçlanıp oyuncu dostu olmaktan tersine de döndürebilir. Yerine geçen kişi yardımcısı peki ama bu adam ne yönde kararları destekledi nelerde köstekledi. Düz haber yerine şunu da eklemek güzel olur:
heavy.com/...
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